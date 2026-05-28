/ஆயுஷ்மான் கார்டு : இனி இந்த மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு நீங்களே பணம் செலுத்தணும்!

Ayushman Card : ஆயுஷ்மான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் எந்தெந்த மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ayushman Card : இன்றைய காலகட்டத்தில், நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் மிகப்பெரிய கவலையாக இருப்பது மருத்துவமனைச் செலவுகள்தான். ஒரு குடும்பத்தில் யாருக்காவது பெரிய நோய் ஏற்பட்டுவிட்டால், அவர்களின் பல ஆண்டுகால சேமிப்பு மொத்தமாக கரைந்து விடுகிறது. இத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில், மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் லட்சக்கணக்கான ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், ஆயுஷ்மான் கார்டு வாங்கிவிட்டாலே அனைத்து விதமான சிகிச்சைகளும் முற்றிலும் இலவசம் என்று பலர் தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், இந்தத் திட்டத்தில் சில முக்கியமான விதிகளும், கட்டுப்பாடுகளும் உள்ளன. அவற்றை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும். அதுபற்றிய விரிவான விபரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான விதி என்னவென்றால், ஒரு நோயாளி மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியும். உதாரணமாக, ஒருவருக்கு சாதாரண காய்ச்சல், இருமல், தலைவலி அல்லது வேறு ஏதேனும் சிறிய உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு, அவர் மருத்துவரைச் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றால், அதற்கான செலவுகள் இந்தத் திட்டத்தில் சேராது. அதாவது, மருத்துவரின் கட்டணம், பொதுவான பரிசோதனைகள், இரத்தப் பரிசோதனை, எக்ஸ்-ரே போன்ற மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படாமல் செய்யப்படும் வெளிநோயாளி சார்ந்த செலவுகளைப் பயனாளிகள்தான் தங்கள் சொந்தப் பணத்தில் செலுத்த வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பல கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளுக்கான செலவுகள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. அவற்றில் முக்கியமானவை:
இதய நோய்கள்: மாரடைப்பு, ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி, பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் தொடர்பான தீவிர சிகிச்சைகள்.
புற்றுநோய்: கீமோதெரபி, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை மற்றும் மார்பகம், நுரையீரல், வயிறு, வாய் போன்ற பகுதிகளில் ஏற்படும் புற்றுநோய்களுக்கான சிகிச்சைகள்.
நரம்பியல் நோய்கள்: பக்கவாதம், மூளைக்கட்டி, பார்கின்சன் நோய் மற்றும் வலிப்பு நோய்.
சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் நோய்கள்: டயாலிசிஸ், நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய், கல்லீரல் சுருக்கம் மற்றும் ஹெபடைடிஸ் பி, சி தொற்றுகள்.
எலும்பு மற்றும் மூட்டு சிகிச்சைகள்: எலும்பு முறிவுகள், இடுப்பு மற்றும் முழங்கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள், மூட்டுவலி.
தாய் சேய் நலன்: சாதாரண பிரசவம், சிசேரியன், குறைப்பிரசவக் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சை மற்றும் இதர குழந்தை நலச் சிகிச்சைகள்.
சில குறிப்பிட்ட மருத்துவச் சேவைகள் மற்றும் சிகிச்சைகளுக்கு ஆயுஷ்மான் கார்டு மூலம் பலன் பெற முடியாது:
வெளிநோயாளி ஆலோசனைக் கட்டணங்கள்.
அழகுக்கலை மற்றும் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சைகள்.
ஐவிஎப் (IVF) மற்றும் டெஸ்ட் டியூப் பேபி போன்ற செயற்கை கருத்தரிப்பு மைய சிகிச்சைகள்.
பொதுவான பற்கள் பராமரிப்பு மற்றும் பல் சிகிச்சைகள்.
வைட்டமின்கள் மற்றும் சத்து மாத்திரைகள்.
போதைப்பொருள் பழக்கத்திலிருந்து மீள்வதற்கான சிகிச்சைகள் அல்லது தற்கொலை முயற்சியால் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சைகள்.
அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் இந்த கார்டு செல்லுபடியாகாது
பலர் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால், ஏதேனும் ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்குச் சென்றுவிட்டு, அங்கு ஆயுஷ்மான் திட்டம் இல்லை என்பதைத் தாமதமாகத் தெரிந்துகொள்கிறார்கள். ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் நன்மைகள், இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே கிடைக்கும். எனவே, சிகிச்சையைத் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே, அந்த மருத்துவமனை ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின்கீழ் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.
இந்தத் திட்டம் முழுக்க முழுக்க பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மற்றும் தகுதியுள்ள ஏழைக் குடும்பங்களுக்காக மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே:
அரசு வேலையில் இருப்பவர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், பிஎப்கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது இஎஸ்ஐசி மருத்துவப் பலன்களைப் பெறுபவர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வரமாட்டார்கள்.
மருத்துவமனைக்குச் சென்றதும் அங்குள்ள ஆயுஷ்மான் மித்ரா உதவி மையத்தை அணுகி விபரங்களைக் கேளுங்கள்.
எந்தெந்தச் சேவைகள் இலவசமாகக் கிடைக்கும் என்பதைச் சிகிச்சைக்கு முன்பே கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
மருத்துவமனையில் பிரத்யேக அறைகள் அல்லது கூடுதல் பரிசோதனைகள் தேவைப்பட்டால், அதற்குத் தனியாகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம்.
மருத்துவமனை வழங்கும் முழுமையான சிகிச்சைத் தொகுப்பை தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் ஏழைக் குடும்பங்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பெரும் துணையாக இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால், அதன் விதிகள் மற்றும் வரம்புகளைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் மட்டுமே, தேவையற்ற மருத்துவமனை அலைச்சல்களையும் பண விரயத்தையும் நம்மால் தவிர்க்க முடியும்.