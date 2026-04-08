இனி ரேஷன் கடையிலேயே ஆயுஷ்மான் கார்டு! ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை பெறலாம்

Ayushman Card: இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய கவலை மருத்துவச் செலவுகள்தான். திடீரென ஏற்படும் உடல்நலக் குறைவு அல்லது அறுவை சிகிச்சைகள் ஒட்டுமொத்தக் குடும்பத்தின் சேமிப்பையும் கரைத்துவிடும். இத்தகைய இக்கட்டான சூழலில் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களுக்குப் பாதுகாப்புக் கவசமாக விளங்குவதுதான் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவக் காப்பீடு திட்டம் (Ayushman Card).
தற்போது இத்திட்டத்தைச் சாதாரண மக்களும் எளிதில் சென்றடையும் வகையில், ரேஷன் கடைகளிலேயே ஆயுஷ்மான் கார்டு விண்ணப்பிக்கும் வசதியை அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் என்றால் என்ன?
மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்தத் திட்டம், உலகின் மிகப்பெரிய மருத்துவக் காப்பீடு திட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் மூலம் தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட அரசு மருத்துவமனைகள் மட்டுமின்றி, நாட்டின் முன்னணி தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் நீங்கள் கட்டணமில்லா சிகிச்சையைப் பெற முடியும்.
ரேஷன் கடைகளில் புதிய வசதி
இதுவரை பொதுச் சேவை மையங்கள் அல்லது பெரிய மருத்துவமனைகளுக்குச் சென்று கார்டு வாங்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆனால், கிராமப்புற மற்றும் சிறு நகர மக்கள் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக, தற்போது உங்கள் பகுதி ரேஷன் கடைகளிலேயே இதற்கான வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உங்கள் வீட்டின் அருகிலேயே உள்ள ரேஷன் கடைக்குச் சென்று மிக எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரேஷன் கடையில் விண்ணப்பிக்கத் தேவையானவை:
உங்கள் ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்
ரேஷன் கடை ஊழியர் உங்கள் விவரங்களை ஆன்லைன் தளத்தில் உள்ளீடு செய்து, நீங்கள் தகுதியுள்ளவரா என்பதைச் சரிபார்ப்பார். நீங்கள் தகுதியானவராக இருக்கும் பட்சத்தில், அங்கேயே உங்களுக்கான இ-கேஒய்சி முடிக்கப்பட்டு கார்டு வழங்கப்படும்.
வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
நீங்கள் ரேஷன் கடைக்குச் செல்ல விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் மொபைல் அல்லது கணினி மூலமாகவே வீட்டில் இருந்தே விண்ணப்பிக்கலாம். முதலில் https://beneficiary.nha.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் பதிவிட்டு, அதற்கு வரும் ஓடிபி (OTP) மூலம் உள்நுழையவும். அங்குள்ள Search box-ல் உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் ஆதார் எண் அல்லது ரேஷன் கார்டு எண்ணைக் கொடுத்து உங்கள் பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும். உங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருந்தால், ‘e-KYC’ என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஆதார் ஓடிபி மூலம் உங்களை நீங்களே உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருந்தால், சில நிமிடங்களில் உங்கள் ஆயுஷ்மான் கார்டு தயாராகிவிடும். அதனை அங்கேயே டவுன்லோட் செய்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
ஆயுஷ்மான் பாரத் கார்டின் நன்மைகள்
1. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும்போது கையில் பணம் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. சிகிச்சை முதல் மருந்துகள் வரை அனைத்தும் காப்பீட்டில் அடங்கும்.
2. இதய அறுவை சிகிச்சை, சிறுநீரகப் பாதிப்பு, புற்றுநோய் போன்ற அதிக செலவு பிடிக்கும் நோய்களுக்கும் இத்திட்டம் கைகொடுக்கும்.
3. ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள முதியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை அனைவரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பலன் பெறலாம்.
4. நீங்கள் தமிழகத்தில் கார்டு வாங்கினாலும், இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
மருத்துவச் செலவுகளால் ஏழை மக்கள் கடனாளியாகக் கூடாது என்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம். இதுவரை நீங்கள் ஆயுஷ்மான் கார்டு பெறவில்லை என்றால், இன்று உங்கள் பகுதி ரேஷன் கடைக்கோ அல்லது ஆன்லைன் தளத்திற்கோ சென்று உடனடியாக விண்ணப்பிக்கவும்.
