/Ayushman Sarathi: ஒரே ஒரு WhatsApp செய்தி மூலம் இனி ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்கலாம், எப்படி தெரியுமா?

Ayushman Sarathi: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் நன்மைகளை பெருவதற்கான செய்ல்முறை தற்போது மிக எளிதாகிவிட்டது. அரசாங்கம் ‘ஆயுஷ்மான் சாரதி’ (Ayushman Sarathi) என்ற சிறப்பு வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) சாட்பாட்டைத் (chatbot) தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், ‘ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன ஆரோக்கிய யோஜனா’ (AB PM-JAY) திட்டத்தின் முக்கிய சேவைகளை பயனாளிகள் 24 மணி நேரமும் பெற முடியும்.
ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெற இனி நீங்கள் எந்த அலுவலகத்திற்கோ அல்லது பொதுச் சேவை மையத்திற்கோ (CSC) செல்ல வேண்டியதில்லை. புதிய 'ஆயுஷ்மான் சாரதி' WhatsApp சாட்பாட்டை மூலம், ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் (AB PM-JAY) அனைத்து சேவைகளையும் உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே இனி பெற முடியும். இதற்கான முழு செயல்முறையை இனி காணலாம்.
தகுதியைச் சரிபார்ப்பது முதல் அட்டையைப் பதிவிறக்குவது வரை, இந்த சாட்பாட்டில் அனைத்து விதமான முக்கிய வசதிகளையும் பெறலாம்.
இந்தச் சாட்பாட்டின் உதவியுடன், பயனாளிகள் தங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்கலாம், புதிய ஆயுஷ்மான் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது அதைத் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
மேலும், e-KYC-ஐ நிறைவு செய்தல், ஆதார் எண்ணை இணைத்தல் மற்றும் 'ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா அட்டை' (70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கானது) போன்ற சேவைகளும் இந்த ஒரே தளத்தில் கிடைக்கின்றன.
ஆயுஷ்மான் அட்டைகளை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், 'ஆயுஷ்மான் சாரதி' மூலம் உங்கள் வாலட் இருப்பு (wallet balance), கடந்த கால சிகிச்சை விவரங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் ஆகியவற்றையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
செயல்முறைகளில் ஏதேனும் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டால், இந்த சாட்பட்டிலேயே புகாரைப் பதிவு செய்யலாம். அத்துடன் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பிய பிறகு உங்கள் கருத்துகளையும் (feedback) தெரிவிக்கலாம்.
இந்த செயல்முறைக்கு பிறகு, சாட்பாட் (chatbot) உங்களுக்கு நேரடிப் பதிவிறக்க இணைப்பு அல்லது PDF கோப்பை அனுப்பும். அதை உங்கள் கைப்பேசியில் பாதுகாப்பாகச் சேவ் செய்து வைத்து, ₹5 லட்சம் வரையிலான இலவச மருத்துவச் சிகிச்சையைப் பெறப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) வாயிலாக PM-JAY சேவைகளை உடனடியாக அணுகுதல், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் குடிமக்கள் பங்கேற்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதோடு, நேரடி வருகைகள் மற்றும் அழைப்பு மையங்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைப்பதே இந்தச் சாட்போட் (chatbot) உருவாக்கத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது
இதுமட்டுமின்றி, பயனாளிகளின் கருத்துகள் மற்றும் சுகாதாரச் சேவை வழங்கல் குறித்த தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் குறைகளைத் தீர்க்கும் முறையை இத்தளம் வலுப்படுத்தும் என்றும், தரவு சார்ந்த நிர்வாகத்திற்கு இது பங்களிக்கும் என்றும் அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.