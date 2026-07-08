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Ayushman Sarathi: ஒரே ஒரு WhatsApp செய்தி மூலம் இனி ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்கலாம், எப்படி தெரியுமா?

Ayushman Sarathi: புதிய ஆயுஷ்மான் சாட்பாட்டின் உதவியுடன், பயனாளிகள் தங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்கலாம், புதிய ஆயுஷ்மான் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது அதைத் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். மேலும், e-KYC-ஐ நிறைவு செய்தல், ஆதார் எண்ணை இணைத்தல் மற்றும் 'ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா அட்டை' (70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கானது) போன்ற சேவைகளும் இந்த ஒரே தளத்தில் கிடைக்கின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:20 PM IST
Ayushman Sarathi: ஒரே ஒரு WhatsApp செய்தி மூலம் இனி ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்கலாம், எப்படி தெரியுமா?
Image Credit: Ayushman Cards Through Ayushman Sarathi (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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