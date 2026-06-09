/சாமானியர்கள் இனி லோன் வாங்குவது குதிரைக் கொம்பா? ஆர்பிஐ-ன் புதிய இசிஎல் (ECL) விதிமுறைகள்!

டெல்லி: நம் நாட்டின் பொருளாதாரச் சூழல் தற்போது இருக்கும் நிலையில், "பணத்தைச் சேமித்து வையுங்கள், தேவையில்லாமல் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லாதீர்கள், தங்கம் வாங்குவதைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்" என்ற அறிவுரைகள் பரவலாகக் கூறப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் யதார்த்த நிலை என்ன? நாட்டின் சுமார் 80 கோடி மக்கள் அன்றாட உணவுக்காக அரசின் இலவச ரேஷன் திட்டத்தையே நம்பியிருக்கிறார்கள்.
மறுபுறம் இருக்கும் நடுத்தர வர்க்கத்தின் (Middle Class) வாழ்க்கையோ முழுக்க முழுக்க கடன்களிலேயே (Loan) ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. வீடு, கார், பைக், ஸ்மார்ட்போன், ஏன்... இன்று வாஷிங் மெஷின், ஃபிரிட்ஜ் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கூட இஎம்ஐ (EMI) எனப்படும் மாதாந்திரத் தவணையில்தான் வாங்கப்படுகின்றன. நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்குக் கடன் என்பது ஒரு 'Status Symbol' ஆகவும், வாழ்க்கையின் அத்தியாவசியத் தேவையாகவும் மாறிவிட்டது.
ஆனால் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) கொண்டு வரவிருக்கும் புதிய விதிமுறைகள், உங்கள் லோன் வாங்கும் கனவில் மிகப்பெரிய இடியை இறக்கப் போகின்றன. குறிப்பாக நாட்டின் 62% மக்கள் இனி லோன் வாங்கவே தகுதியற்றவர்களாக மாறக்கூடும் என்ற அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆர்பிஐ-ன் புதிய இசிஎல் (ECL) விதிமுறைகள் குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
ரிசர்வ் வங்கி கொண்டு வரவிருக்கும் இந்தப் புதிய விதிமுறைக்கு ECL (Expected Credit Loss) Direction 2026 என்று பெயர். இது 2027 ஏப்ரல் 1 முதல் முழுமையாக அமலுக்கு வரவுள்ளது.
தற்போதைய நடைமுறைப்படி, ஒரு வாடிக்கையாளர் தொடர்ந்து தனது இஎம்ஐ-யைச் செலுத்தாமல், அந்த லோன் 'வராக்கடன்' (NPA - Non-Performing Asset) ஆக மாறும் நிலையை எட்டும்போதுதான் வங்கிகள் அதைப்பற்றிக் கவலைப்படும். அதற்கான நிதியை ஒதுக்கும். ஆனால் புதிய ECL விதியின்படி, வங்கிகள் முன்கூட்டியே ஜோசியம் பார்க்க வேண்டும். அதாவது எதிர்காலத்தில் எந்தெந்த லோன்கள் எல்லாம் திரும்ப வராமல் போக வாய்ப்பு (Default Risk) உள்ளது என்பதை வங்கிகள் முன்கூட்டியே கணிக்க வேண்டும்.
உதாரணமாக, ஒரு வங்கி 100 பேருக்கு லோன் கொடுக்கிறது என்றால், அதில் 5 பேர் எதிர்காலத்தில் பணத்தைத் திருப்பிக் கட்டத் தவறலாம் என வங்கி கருதினால், அந்தச் சாத்தியமான இழப்பிற்கான தொகையை வங்கி இப்போதே தனது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் (Balance Sheet) தனியாக எடுத்து வைக்க வேண்டும். இதனால் வங்கிகளின் லாபத்தில் சுமார் ₹42,000 கோடி வரை குறையக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வங்கிகளின் கையில் புழங்கும் பணம் குறையும் என்பதால், அவர்கள் ரிஸ்க் எடுத்து யாருக்கும் லோன் கொடுக்க முன்வர மாட்டார்கள்.
வங்கிகள் தங்களின் ரிஸ்க்கைக் குறைக்கப் பயன்படுத்தும் முதன்மையான ஆயுதம் சிபில் ஸ்கோர் (CIBIL Score). புதிய விதிகளின்படி, 730-க்கும் குறைவாக சிபில் ஸ்கோர் வைத்திருப்பவர்கள் 'அதிக ரிஸ்க்' கொண்ட வாடிக்கையாளர்களாகக் கருதப்படுவார்கள்.
நம்பினால் நம்புங்கள், இந்தியாவில் லோன் கோரி விண்ணப்பிப்பவர்களில் சுமார் 62% பேரின் சிபில் ஸ்கோர் 730-க்கும் குறைவாகவே உள்ளது. அதாவது நாட்டின் பாதிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இனி ஹோம் லோன், கார் லோன் அல்லது பிள்ளைகளின் படிப்புக்கான எஜுகேஷன் லோன் கூட வாங்க முடியாத சூழல் உருவாகும். மறுபுறம் 730-க்கும் மேல் சிபில் ஸ்கோர் கொண்ட 'பிரீமியம்' வாடிக்கையாளர்கள் வெறும் 7 கோடி பேர் மட்டுமே உள்ளனர். வங்கிகள் இனி இவர்களை மட்டுமே குறிவைக்கும்.
லோன் ஒப்புதல் பெறுவது மிக மிகக் கடினமாகும்.
ஒருவேளை லோன் கிடைத்தாலும், வட்டி விகிதம் (Interest Rate) மிக அதிகமாக இருக்கும் (உதாரணமாக 7.2% வட்டிக்குக் கிடைக்க வேண்டிய லோன், 8% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக மாறலாம்).
கூடுதல் கியாரண்டி அல்லது கொலாட்ரல் (Collateral) எனப்படும் கூடுதல் சொத்துப் பிணையத்தை வங்கிகள் கேட்கத் தொடங்கும்.
ஒரு நபர் ₹25 லட்சம் ஹோம் லோன் வாங்கியுள்ளார் என்று வைத்துக் கொள்வோம்.
தற்போதைய விதி: அவர் லோன் கட்டத் தவறி 30 நாட்கள் வரை தாமதமானால், வங்கி தனது இருப்பிலிருந்து வெறும் ₹100 மட்டும் தனியாக எடுத்து வைத்தால் போதும்.
புதிய ECL விதி: வெறும் 30 நாட்கள் தாமதத்திற்கு வங்கி ₹25,000 தனியாக ஒதுக்க வேண்டும். இதுவே தாமதம் 31 முதல் 60 நாட்களாக நீடித்தால், முன்பிருந்த ₹10,000-க்கு பதிலாக இனி ₹1,25,000 வரை வங்கி முடக்க வேண்டியிருக்கும். 90 நாட்களைத் தாண்டினால் வங்கிக்கு இன்னும் பெரிய இழப்பு ஏற்படும்.
இதன் காரணமாகவே, தவணை கட்டுவதில் லேசான சுணக்கம் காட்டும் வாடிக்கையாளர்களைக் கூட வங்கிகள் சேர்க்கவே பயப்படும்.
இனிமேல் நீங்கள் தவணையைச் சரியாகக் கட்டுகிறீர்களா என்று மட்டும் வங்கிகள் பார்க்காது. நீங்கள் எந்தத் துறையில் வேலை பார்க்கிறீர்கள் என்பதும் கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
ஆனால் நீங்கள் ஐடி (IT Sector) அல்லது ஆட்டோமொபைல் துற போன்ற தனியார் துறைகளில் இருந்தால், அந்தத் துறையில் தற்போது ஆட்குறைப்பு (Layoffs) நடக்கிறதா, உங்கள் வேலைக்கு ஏதும் ஆபத்து இருக்கிறதா என்பதையெல்லாம் ஆராய்ந்தே லோன் தருவார்கள்.
ஃபெடரல் வங்கியின் முதன்மை ரிஸ்க் அதிகாரி தாமோதரன் சிங் கூறியிருப்பது போல, "இனி அதிக ரிஸ்க் உள்ளவர்களுக்கு வட்டி அதிகமாகும், நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் உள்ளவர்களுக்குச் சலுகைகள் கிடைக்கும்." எனவே நீங்கள் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் லோன் வாங்கும் திட்டத்தில் இருந்தால், இப்போதிருந்தே உங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
ஆர்பிஐ-ன் இந்த இசிஎல் விதிமுறை இந்திய வங்கித் துறையைப் பாதுகாப்பானதாக மாற்றும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால் மறுபுறம் இது நடுத்தர வர்க்க மக்களின் லோன் கனவுகளை நசுக்கி, அவர்களுக்கான கதவுகளை இன்னும் சுருக்கிவிடுமா என்ற கவலையும் எழாமல் இல்லை. இனிவரும் காலங்களில் லோன் வாங்குவதை விட, நல்ல சிபில் ஸ்கோரைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதே சாமானியர்களின் வாழ்வாதாரப் போராட்டமாக மாறப்போகிறது என்பது மட்டும் நிச்சயம்.