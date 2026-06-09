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சாமானியர்கள் இனி லோன் வாங்குவது குதிரைக் கொம்பா? ஆர்பிஐ-ன் புதிய இசிஎல் (ECL) விதிமுறைகள்!

RBI's ECL 2026 Policy: 2027 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் ஆர்பிஐ-ன் இசிஎல் (ECL) விதிகளின்படி, வங்கிகள் எதிர்கால வராக்கடன்களை முன்கூட்டியே கணித்து அதற்கான நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். இதனால் வங்கிகளின் லாபம் குறையும் என்பதால், அவர்கள் குறைந்த சிபில் ஸ்கோர் (730-க்கு கீழ்) கொண்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் வழங்கத் தயங்குவார்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:08 PM IST
சாமானியர்கள் இனி லோன் வாங்குவது குதிரைக் கொம்பா? ஆர்பிஐ-ன் புதிய இசிஎல் (ECL) விதிமுறைகள்!
Image Credit: Reserve Bank of India

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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