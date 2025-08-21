English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பேக்கரி தொழிலில் லட்சங்களில் சம்பாதிக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu : தமிழ்நாடு அரசின் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சியில் எப்படி கலந்து கொள்வது என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:34 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி
  • விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்

பேக்கரி தொழிலில் லட்சங்களில் சம்பாதிக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu : தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII), சென்னையில் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் குறித்த ஒரு சிறப்பான பயிற்சி திட்டத்தை நடத்துகிறது. இந்தப் பயிற்சி செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் செப்டம்பர் 3, 2025 வரை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும்.

பயிற்சியின் சிறப்பம்சங்கள்

இந்தப் பயிற்சியில், தொழில் தொடங்க தேவையான அனைத்து நுணுக்கங்களும் விரிவாகக் கற்றுத்தரப்படும்.

தயாரிப்பு முறைகள்: ஹைதராபாத் கராச்சி பிஸ்கட், ஜெர்ரா உப்பு பிஸ்கட், இனிப்பு குக்கீகள், ஈஸ்ட் புளிக்கவைக்கப்பட்ட பாம்பே பன், இனிப்பு ரொட்டி, கிரீம் பன், பழ ரஸ்க், பல்வேறு வகையான பப்ஸ் மற்றும் கேக்குகள் போன்றவற்றை எப்படி தயாரிப்பது எனப் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

சந்தைப்படுத்துதல்: உங்கள் தயாரிப்புகளை எப்படிச் சந்தைப்படுத்துவது, பேக்கிங் செய்வது, லேபிளிங் செய்வது மற்றும் விலை நிர்ணயம் செய்வது போன்ற அம்சங்களும் கற்றுத்தரப்படும்.

அரசு உதவிகள்: தொழில் தொடங்குவதற்கு அரசு வழங்கும் உதவிகள், மானியங்கள் மற்றும் அதற்கான வழிமுறைகள் பற்றியும் விளக்கப்படும்.

வசதிகள்: பயிற்சிக்கு வருபவர்களுக்கு, தேவைப்பட்டால் குறைந்த வாடகையில் குளிரூட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதி வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

யார் பங்கேற்கலாம்?

பயிற்சியில் சேர விரும்பும் ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது 18-க்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.

குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10ஆம் வகுப்பு ஆகும்.

பயிற்சி முடிந்ததும், பங்கேற்பவர்களுக்கு அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

தொடர்புக்கு

பயிற்சியில் சேர முன்பதிவு செய்வது அவசியம். மேலும் விவரங்களுக்கு, www.editn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கலாம்.

மேலும் விவரங்களுக்கு, அலுவலக நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை), காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை கீழ்க்கண்ட முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்:

தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை - 600 032.

கைபேசி எண்கள்: 8072914694 / 8668102600.

Tamil naduBakery TrainingEDII bakery courseGovernment free training ChennaiBakery Business

