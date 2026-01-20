வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு! ஜனவரி இறுதியில் வங்கி ஸ்டிரைக்

Bank holidays : வரும் ஜனவரி மாத இறுதியில் வங்கிகளுக்குத் தொடர் விடுமுறை மற்றும் ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக, சுமார் நான்கு நாட்களுக்கு வங்கிச் சேவைகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஜனவரி மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் வங்கிப் பணிகளுக்காகத் திட்டமிட்டிருப்பவர்கள் சற்று முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. ஏனெனில், வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் தங்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜனவரி 27-ம் தேதி நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன.
ஏன் இந்த 4 நாட்கள் விடுமுறை?
ஜனவரி 24 முதல் ஜனவரி 27 வரை வங்கிகள் இயங்காது என்று கூறப்படுகிறது. அதன் விவரம் இதோ:
ஜனவரி 24 : நான்காவது சனிக்கிழமை என்பதால் வங்கிகளுக்கு வழக்கமான விடுமுறை.
ஜனவரி 25, ஞாயிறு: வாராந்திர பொது விடுமுறை.
ஜனவரி 26, திங்கள்: குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் தேசிய விடுமுறை.
ஜனவரி 27, செவ்வாய்: வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் அறிவித்துள்ள வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்.
இந்த நான்கு நாட்களும் வங்கிக் கிளைகள் செயல்படாது என்பதால், காசோலை (Cheque) பரிமாற்றம் மற்றும் வங்கி கிளைக்கு நேரில் சென்று செய்யும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படலாம்.
வங்கி ஊழியர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?
யுனைடெட் ஃபோரம் ஆஃப் பேங்க் யூனியன்ஸ் (UFBU) இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது. அவர்களின் முதன்மையான கோரிக்கைகள்:
5 நாள் வேலை வாரம்: பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள இந்த கோரிக்கை மிக முக்கியமானது. எல்.ஐ.சி (LIC), ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் பங்குச்சந்தைகள் வாரத்தில் 5 நாட்கள் மட்டுமே இயங்கும் நிலையில், வங்கிகளுக்கும் இதைப் பொருத்த வேண்டும் என ஊழியர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
வேலை நேரம் மாற்றம்: சனிக்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டால், ஈடாக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் கூடுதலாக 40 நிமிடங்கள் பணிபுரியத் தயார் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் முன்மொழிந்துள்ளன.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பலன்கள்: ஓய்வூதியத் தொகையை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் காப்பீடு தொடர்பான சில கோரிக்கைகளும் இதில் அடங்கும்.
அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?
தகவல்களின்படி, ஐந்து நாள் வேலை வாரம் குறித்த கோரிக்கை தற்போது மத்திய நிதியமைச்சகம் மற்றும் இந்திய வங்கிகள் சங்கத்தின் (IBA) தீவிர பரிசீலனையில் உள்ளது. கடந்த சில பேச்சுவார்த்தைகளில் இதற்குச் சாதகமான சூழல் நிலவினாலும், சில தொழில்நுட்ப மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை காரணங்களால் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பை விரைவுபடுத்தவே ஊழியர்கள் இந்த போராட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளனர்.
வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பாதிப்பு என்ன?
தொடர்ச்சியான இந்த விடுமுறையினால் ஏடிஎம்களில் (ATM) பணம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாகச் சிறு வணிகர்கள் மற்றும் அவசரத் தேவைக்காக வங்கிக்குச் செல்பவர்கள் ஜனவரி 23-ம் தேதிக்குள்ளேயே தங்களின் பணிகளை முடித்துக் கொள்வது நல்லது. இருப்பினும், டிஜிட்டல் சேவைகளான யுபிஐ, மொபைல் பேங்கிங், நெட் பேங்கிங், ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகள் ஆகியவை வழக்கம் போல் செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், பெரிய தொகைகளை ஒரு கணக்கிலிருந்து மற்றொரு கணக்கிற்கு மாற்றும் நெஃப்ட் மற்றும் ஆர்டிஜிஎஸ் சேவைகளில் சில தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை:
வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் மத்திய அரசுக்கு இடையேயான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டால் இந்த வேலைநிறுத்தம் வாபஸ் பெறப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், நான்கு நாட்கள் இடைவெளி இருப்பதால், உங்கள் பணத் தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்வது உங்களுக்கு நல்லது.
