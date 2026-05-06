வங்கி ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த அகவிலைப்படி: டிஏ, சம்பளத்தில் ஏற்றம், குட் நியூஸ் தந்த IBA

DA Hike Latest News: மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026 ஆகிய மாதங்களுக்கான வங்கி ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியில் (DA) ஒரு சிறிய திருத்தத்தை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 6, 2026, 10:01 AM IST
  • வங்கி ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி.
  • அகவிலைப்படிக்கு வரி விதிக்கப்படுமா?
  • டிஏ ஆண்டுக்கு எத்தனை முறை திருத்தப்படுகின்றது?

Bank Employees DA Hike News: வங்கி ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026 ஆகிய மாதங்களுக்கான வங்கி ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியில் (DA) ஒரு சிறிய திருத்தத்தை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. இது தொழிலாளர் மற்றும் அதிகாரி நிலையில் உள்ள ஊழியர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்தும். அகவிலைப்படியில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

அகவிலைப்படி உயர்வு

அனைத்து வங்கி ஊழியர் நிலைகளிலும், ₹48,000 முதல் ₹1,17,000 வரையிலான அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, அகவிலைப்படி உயர்வு ₹435 முதல் ₹1,050 வரை இருக்கும். சமீபத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு (ரயில்வே மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைப் பணியாளர்கள் உட்பட), 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், நிதி அமைச்சகம் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்தில் 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்த்தியது. இந்த அறிவிப்பு வந்து சுமார் 1 வாரத்திற்கு பிறகு வங்கி ஊழியர்களின் டிஏ உயர்வு தொடர்பான இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளது?

மே 2 ஆம் தேதியிட்ட அறிவிப்பு ஒன்றில், இந்திய வங்கிகள் சங்கம் (IBA) பின்வருமாறு தெரிவித்துள்ளது: 

'XII BPS/9-வது குறிப்பின் கீழ் வரும் ஊழியர்களுக்கு, மார்ச் 2026-இல் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான 'தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய சராசரி நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின்' (AIACPI-IW) அடிப்படையில் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்படுகிறது.'

நடைமுறையின்படி, பணவீக்க ஏற்ற இறக்கங்களைச் சமாளிக்கும் வகையில், 'அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின்' (AICPI) அடிப்படையில் அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுகிறது. இந்த அகவிலைப்படியானது ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாக அளிக்கப்படுகின்றது. இது குறிப்பாக, அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவைச் சமாளிக்க ஊழியர்களுக்கு உதவவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 -இல் ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை இருந்த டிஏ அளவு பின்வருமாறு:

மாதம் அகவிலைப்படி (DA)
ஜனவரி 2026 148.6
பிப்ரவரி 2026 148.5
மார்ச் 2026 149.1

அகவிலைப்படி கணக்கீடு

- இந்திய வங்கிகள் சங்கத்தின் (IBA) அறிவிப்பின்படி, இந்த மூன்று மாதங்களுக்கான சராசரி நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI) 148.73 ஆக உள்ளது. 
- இது 123.03 என்ற அடிப்படை அளவிலிருந்து (CPI 2016) 25.70 புள்ளிகள் அதிகமாகும். 
- இதன் அடிப்படையில், மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026 மாதங்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு 0.70 புள்ளிகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது (148.73 - 123.03 = 25.70). 

மேலும், மற்றொரு அறிவிப்பில், 12-வது இருதரப்பு ஒப்பந்தம் (XII BPS) / 9-வது குறிப்புரை இன்னும் அமல்படுத்தப்படாத, ஆனால் 11-வது இருதரப்பு ஒப்பந்தம் (XI BPS) / 8-வது குறிப்புரையின் கீழ் தொடர்ந்து பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு, மார்ச் 2026-இல் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான 'தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய சராசரி நுகர்வோர் விலை குறியீட்டின்' (AIACPI-IW) அடிப்படையில் பின்வரும் ஊதிய உயர்வு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

மாதம் அகவிலைப்படி (DA)
ஜனவரி 2026 9768.75
பிப்ரவரி 2026 9762.18
மார்ச் 2026 9801.62

 - இங்கு, மேற்கண்ட மாதங்களுக்கான சராசரி நுகர்வோர் விலை குறியீடு (CPI) 9777.52 ஆகும்.

- இது 856 புள்ளிகள் என்ற வித்தியாசத்தை அளிக்கிறது. 

- நவம்பர் 11, 2020 தேதியிட்ட ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின்படி, மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026 ஆகிய மாதங்களுக்குத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அகவிலைப்படி (DA) விகிதம், அடிப்படை ஊதியத்தில் 59.92% ஆக இருக்கும் என்றும் அந்த அமைப்பு மேலும் கூறியுள்ளது.

அகவிலைப்படி CTC-யின் ஒரு பகுதியா?

அகவிலைப்படிCTC-யின் ஒரு பகுதியா? என்ற கேள்வி பலருக்கு உள்ளது. அகவிலைப்படி (DA) என்பது ஒரு ஊழியரின் 'நிறுவனத்திற்கான செலவு' (CTC) தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மாத ஊதியத்துடன் சேர்த்து வரவு வைக்கப்படுகிறது. அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளின்படி, அகவிலைப்படி கணக்கீட்டில் 50 பைசா அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பின்னங்கள் இருந்தால், அவற்றை அடுத்த முழு ரூபாயாக உயர்த்தி முழுமைப்படுத்தலாம். 50 பைசாவிற்கும் குறைவான பின்னங்கள் இருந்தால், அவற்றை புறக்கணித்து விடலாம்.

அகவிலைப்படிக்கு வரி விதிக்கப்படுமா? 

ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, அகவிலைப்படி (DA) முழுமையாக வருமான வரிக்கு உட்பட்டதாகும். வருமான வரி விதிகளின்படி, வரி செலுத்துவோர் தாக்கல் செய்யும் வருமான வரித் தாக்கலில் (ITR), அகவிலைப்படி (DA) சார்ந்த விவரங்கள் தனித்தனியாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும்.

வங்கி ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA)

பொதுத்துறை வங்கிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் தொடர்பாக, இந்திய வங்கிகள் சம்மேளனமும் (IBA) மத்திய அரசும் இந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதம் முதல் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வங்கி ஊழியர் சங்கங்களின் ஒப்பந்தத்தின்படி, பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்களின் மாத ஊதியத்தை நவம்பர் 1, 2023 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் 17% உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கேற்ப அகவிலைப்படி (DA) 8088 புள்ளிகள் என்ற அளவில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உடன்படிக்கை, பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு ஐந்து நாள் பணிவாரத்தை, அதாவது, அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை நாட்களாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும் முயல்கிறது. விரைவில் இவற்றை பற்றிய உறுதியான நிலைப்பாடு தெரியவரும் என நம்பப்படுகின்றது.

வங்கி ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. அகவிலைப்படி உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

வங்கி ஊழியர்களின் அனைத்து லெவல்களிலும், ₹48,000 முதல் ₹1,17,000 வரையிலான அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, அகவிலைப்படி உயர்வு ₹435 முதல் ₹1,050 வரை இருக்கும். 

2. அகவிலைப்படிக்கு வரி விதிக்கப்படுமா? 

ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, அகவிலைப்படி (DA) முழுமையாக வருமான வரிக்கு உட்பட்டதாகும்.

3. டிஏ ஆண்டுக்கு எத்தனை முறை திருத்தப்படுகின்றது?

AICPI -இன் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

