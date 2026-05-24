/3 நாள்கள் வங்கிகள் விடுமுறை... சென்னையில் எப்போது லீவ்? - SBI ஸ்ட்ரைக் வாபஸ்

Bank Hoildays: எஸ்பிஐ வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு, பக்ரீத் பண்டிகை உள்ளிட்டவை காரணமாக வங்கிகள் எந்தெந்த நாள்களில், எங்கெல்லாம் விடுமுறையால் மூடப்பட்டிருக்கும்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Bank Hoildays In May 2026 : நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா, ஊழியர்களின் சங்கம் நாடு முழுவதும் மே 25 (நாளை - திங்கள்) மற்றும் மே 26 (நாளை மறுதினம் - செவ்வாய்) வேலை நிறுத்தத்தை அறிவித்திருந்தன.
இதனால், மே 23ஆம் தேதி (சனி) தொடங்கி, வரும் மே 28ஆம் தேதிவரை (வியாழன்) வார இறுதி நாள்கள், பக்ரீத் பண்டிகை, வேலைநிறுத்த நாள்கள் காரணமாக 6 நாள்கள் எஸ்பிஐ வங்கிக்கு விடுமுறை இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதனால், எஸ்பிஐ வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் அதிகம் கவலையடைந்தனர்.
இந்நிலையில், அனைந்திந்திய ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா பணியாளர் சங்கம் (AISBISF) அறிவித்த வேலைநிறுத்தம் தள்ளிவைக்கப்பட்டதாக எஸ்பிஐ (SBI) தெரிவித்துள்ளது.
இதனால், நாளையும் (மே 25), நாளை மறுதினமும் (மே 26) எஸ்பிஐ வங்கி கிளைகள் வழக்கம்போல் இயங்கும். வங்கி சேவைகளில் தடை ஏதும் இருக்காது என்பது உறுதியாகிறது.
இருந்தாலும், ஒவ்வொரு பகுதி மற்றும் அதன் உள்ளூர் விடுமுறைகளின் அடிப்படையில் வங்கிகள் அடுத்த சில நாள்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும். வங்கிகள் மூடியிருந்தாலும், ஆன்லைன் வங்கிகள், யூபிஐ, மொபைல் பேங்கிங், ஏடிஎம் சேவைகள் வழக்கம்போல் கிடைக்கும்.
|தேதி
|விடுமுறை காரணம்
|நகரங்கள்
|மே 26
|காஸி நஸ்ருல் இஸ்லாம் பிறந்தநாள்
|கொல்கத்தா
|மே 27
|பக்ரீத் திருநாள்
|கொல்கத்தா, லக்னோ, புது டெல்லி, ராய்ப்பூர், ராஞ்சி, சிம்லா, ஸ்ரீநகர், திருவனந்தபுரம், அகர்தலா, சண்டிகர், டேராடூன், குவஹாத்தி, ஹைதராபாத், ஜம்மு, கான்பூர், கொச்சி, அகமதாபாத், ஐஸ்வால், போபால்.
|மே 28
|பக்ரீத் திருநாள்
|பேலாபூர், பெங்களூரு, சென்னை, ஜெய்ப்பூர், மும்பை, நாக்பூர், பனாஜி, பாட்னா, விஜயவாடா, ஜம்மு, ஸ்ரீநகர்
எனவே, இந்த நகரங்களில் மட்டுமின்றி அந்த மாநிலங்களிலும் விடுமுறை இருக்கும். மேலும், மாதத்தின் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில் வங்கிகள் விடுமுறை என்பதால் வரும் மே 30 (சனி), மே 31 (ஞாயிறு) தேதிகளில் விடுமுறை இருக்கும்.
அதேநேரத்தில் வங்கி பணியாளர்கள் வாரத்திற்கு 5 நாள்கள் மட்டுமே பணி நாள்களாக இருக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கின்றனர். இந்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டால் இனி சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வங்கிகள் இயங்காது.
இந்தாண்டின் தொடக்கத்தில் வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினர். வேலை அழுத்தம், பணியின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவது மற்றும் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவது உள்ளிட்டவைக்காக வாரத்திற்கு 5 நாள்கள் மட்டும் பணி நாளாக இருக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.
பல மத்திய அரசு அலுவலகங்கள், நிதி சார்ந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் ஏற்கெனவே 5 நாள்கள் பணி அட்டவணயை பின்பற்றுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, ஆர்பி, எல்ஐசி, பங்கு சந்தைகள், பணச் சந்தைகள், அந்நிய செலாவணி ஆகியவை சனிக்கிழமையில் விடுமுறையாகும். எனவேதான், வங்கிகளும் இந்த கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றன.
மேலும், வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் சேவைகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, பணிநேரத்தை ஒரு நாளுக்கு 40 நிமிடங்கள் கூடுதலாக மாறியமைக்கவும், வங்கி தொழிற்சங்களின் ஐக்கிய சங்கங்கள் தெரிவித்திருந்தது. எஸ்பிஐ வேலைநிறுத்தம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.