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Bank Holidays: அக்டோபரில் 11 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.. முழு லிஸ்ட் இதோ

Bank Holidays october: அக்டோபர் மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 28, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:10 PM IST
Bank Holidays: அக்டோபரில் 11 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.. முழு லிஸ்ட் இதோ
Image Credit: Bank Holidays

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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