/Bank Holidays: அக்டோபரில் 11 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.. முழு லிஸ்ட் இதோ

Bank Holidays october: அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் 11 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு, தங்கள் பணிகளை திட்டமிட வேண்டும். வருகிற அக்டோபர் மாதத்தில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகளுக்கு 11 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் மாறுபடும். அந்தந்த மாநிலத்தின் பண்டிகைகளை பொறுத்து, இந்த விடுமுறை மாறுபடும். அந்த வகையில், தமிழகத்தில் எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதை ஆர்பிஐ வெளியிட்டுள்ளது.
அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேத மகாத்மா காந்தியை ஜெயந்தியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 2ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். அக்டோபர் 10ஆம் தேதி மஹாலயா அமாவாசையை முன்னிட்டு, இந்தியா முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்படும். அக்டோபர் 17ஆம் தேதி மகா சப்மியை முன்னிட்டு, அகர்தலாவில் உள்ள வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 19ஆம் தேதி தசரா, மகா நவமி, ஆயுத பூஜை, துர்கா பூஜை, விஜய தசமி, துர்காஷ்டமி ஆகிய பண்டிககைளை முன்னிட்டு, அகர்தலா, ஜசவால், புவனேஸ்வர், தமிழ்நாடு, கவுகாத்தி, இம்பால், இடாநகர், கொஹிமா, கொல்கத்தா, பாட்னா, ராஞ்சி, ஷில்லாங் ஆகிய பகுதிகளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 20ஆம் தேதி விஜயதசமி, மகாநவமி, துர்கா பூஜை பண்டிகைகளை முன்னிட்டு, பெரும்பாலான மாநிலங்களில் உள்ள வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காங்டாக், இம்பால் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு விதிவிலக்கு. இந்த இரண்டு நகரங்களில் அன்றைய வங்கிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 21ஆம் தேதி விஜய தசமி, துர்கா பூஜையை முன்னிட்டு, அகர்தலா, பெங்களூர், காங்டாங்க, கவுகாத்தி, கொச்சி, கொல்கத்தாவில் உள்ள வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். அக்டோபர் 22,23ஆம் தேத துர்கா பூஜையை முன்னிட்டு, காங்டாக்கில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
அக்டோபர் 26ஆம் தேதி மஹரிஷ வால்மீகியின் பிறந்த நாளையொட்டி, அகர்தலா, சண்டிகர், ஜம்மு, சிம்லா, ஸ்ரீநகரில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். அக்டோபர் 29ஆம் தேதி கர்ச சவுத் பண்டிகையை முன்னிட்டு, அக்டோபர் 29ஆம் தேதி சிம்லாவில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 31ஆம் தேதி சர்தார் வால்லபாய் படேல் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அகமதாபாத்தில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
இதனை தவிர, அக்டோபர் 4,11, 18,25 ஆகிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். மேலும், அக்டோபர் 10ஆம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை, அக்டோபர் 24ஆம் தேதி நான்காவது சனிக்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், யுபிஐ, NEFT, RTGS, ஏடிஎம், மொபைல் பேக்கிங் சேவைகள் தொடர்ந்து இருக்கும்.
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி, அக்டோபர் 10 இரண்டாவது சனிக்கிழமை, அக்டோபர் 19 ஆயுத பூஜை, அக்டோபர் 20 விஜயதசமி, அக்டோபர் 24 நான்காவது சனிக்கிழமை என மொத்தம் 5 நாட்கள் தமிழகத்தில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.