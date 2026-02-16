English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • இந்த வார வங்கி விடுமுறை! மொத்தம் 4 நாள் லீவு..‘இந்த’ தேதிகளை குறிச்சிக்கோங்க..

இந்த வார வங்கி விடுமுறை! மொத்தம் 4 நாள் லீவு..‘இந்த’ தேதிகளை குறிச்சிக்கோங்க..

Bank Holidays This Week : வங்கிகளுக்கு, இந்த வாரத்தில் எந்தெந்த நாட்களில் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 16, 2026, 12:37 PM IST
  • பிப்ரவரி வங்கி விடுமுறை
  • நான்கு நாட்கள் லீவு
  • இதை நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க...

இந்த வார வங்கி விடுமுறை! மொத்தம் 4 நாள் லீவு..‘இந்த’ தேதிகளை குறிச்சிக்கோங்க..

Bank Holidays This Week : வங்கிகளுக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருப்பவர்கள், இதை கண்டிப்பாக கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தமாக, நான்கு நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். எனவே, உங்கள் வங்கி சேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்வது அவசியமாகும். RBI - ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெளியிடும் விடுமுறை பட்டியலின் அடிப்படையில், இந்த விடுமுறைகள் குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

மகாராஷ்டிராவில் விடுமுறை!

பிப்ரவரி 18ஆம் தேதியன்று, சிக்கிம் மாநிலத்தில், லோசார் என்கிற திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், அங்கு வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் வங்கிகள் வழக்கம் போல செயல்படும். அதே போல, பிப்ரவரி 19ஆம் தேதியும், மகாராஷ்டிராவில் சத்திரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ஜெயந்தி அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனால், அன்றைய நாளில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

மிசோரமில் விடுமுறை:

பிப்ரவரி 20ஆம் தேதியன்று, மிசோரம் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலங்களில், நிறுவல் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அந்த நாளில் வங்கிகள் அங்கு செயல்படாது. இருப்பினும், பிற மாநிலங்களில் வங்கிகள் வழக்கமாக செயல்படும். 

வார இறுதி நாள்:

வரும் பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை. இந்த நாளில், எப்போதும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். இதை வைத்து பார்க்கும் போது, மொத்தம் 4 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. மேற்குறிப்பிட்டிருக்கும் வங்கி சேவைகள், மாநில வாரியான விடுமுறைகளாகும். இவை, மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். பிப்ரவரி மாதத்தில், தேதிகளும் குறைவு, இதனால் இந்த மாதத்தில் வரும் விடுமுறைகளும் குறைவுதான். அதே போல, இந்த மாதத்தில் அரசு விடுமுறைகளும் ரொம்பவே குறைவு என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. பயனாணர்கள், இந்த வங்கி விடுமுறை இருக்கும் நாட்களை தவிர்த்து, பிற நாட்களில் தங்களின் வேலைகளை திட்டமிட்டுக்கொள்வது சிறந்தது.

