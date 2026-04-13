Bank Holidays : இந்த வார வங்கி விடுமுறை! தொடர்ச்சியாக 4 நாட்களுக்கு லீவு..

Bank Holidays This Week : இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, வருடத்தின் முதன் நாளில், அந்த வருடத்தில் வரும் வங்கி விடுமுறை நாட்கள் என்னென்ன என்பதை தங்களின் காலண்டரில் குறிப்பிடும். அப்படி, இந்த வருடத்தின் ஏப்ரல் மாதத்தில், இந்த வாரத்திற்கான விடுமுறை தினங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
வங்கி விடுமுறைகள்:
ஏப்ரல் மாதத்தில் நம்மில் பலர் வங்கி வேலைகளை செய்ய திட்டமிட்டிருப்போம். அப்படி ஏதேனும் வேலைகளை நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால் இந்த வாரம் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே இந்த வேலைகளை செய்து முடித்து விட வேண்டும். காரணம், இந்த வாரம் வங்கிகளுக்கு பல விடுமுறை உள்ளன. இந்த வங்கி விடுமுறை நாட்கள், இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தாது. ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி விடுமுறை இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) வங்கி விடுமுறை நாட்காட்டியின்படி, ஏப்ரல் 12 - 18ஆம் தேதி வரையிலான வங்கி விடுமுறை நாட்களின் அதிகாரப்பூர்வ விடுமுறை நாட்களின் பட்டியலானது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா முழுவதும், இந்த மாதத்தில் பாதி நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். வாடிக்கையாளர்கள், இந்த விடுமுறை நாட்களுக்கு ஏற்றவாறு தங்களது நிதி பரிவர்த்தனைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் அவர்கள் வங்கி தொடர்பான காசோலை டெபாசிட் செய்வது, வங்கியில் இருந்து பணம் எடுப்பது உள்ளிட்டவை கடினமாகி விடும். இந்த ஏப்ரல் 12 முதல் 18 வரை என்னென்ன நாட்களில் எங்கெங்கு விடுமுறை தெரியுமா?
ஏப்ரல் 12 :
ஏப்ரல் 12ஆம் தேதியான ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்களில், இந்தியாவின் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் விடுமுறைதான். இது பொதுவான வார இறுதி நாள் எனும் காரணத்தால், அனைத்து கிளைகளும் இந்த நாளில் மூடப்பட்டிருக்கும். இதைத்தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 14 முதல் 16ஆம் தேதி வரையில் மூன்று நாட்களுக்கு பல மாநிலங்களில் பிராந்திய பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படும். இதன் காரணமாகவும், உள்ளூர் பண்டிகைகள் காரணமாகவும் மேற்கு வங்கம், அசாம், கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் வங்கிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும். இந்த பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள், முன்கூட்டியே அவர்களின் நிதி பரிவர்த்தனைகளை திட்டமிட்டு முடித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஏப்ரல் 14:
ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி, அம்பேத்கர் ஜெயந்தி மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது. நாடு முழுவதும், அம்பேத்கரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அது அம்பேத்கர் ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், வட இந்தியாவில் பைசாகியும், தமிழ் நாட்டில் தமிழ் புத்தாண்டும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில்தான் நாடு முழுவதும் இருக்கும் வங்கிகள் மூடப்படுகிறது. ஆனாலும், இணைய வழி நிதி பரிவர்த்தனைகள் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் நடைபெறும்.
ஏப்ரல் 15:
ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி, மேற்கு வங்க புத்தாண்டு மற்றும் இமாச்சல பிரதேசத்தின் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு புதன்கிழமையான ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி அசாம் மற்றும் கேரளா ஆகிய பகுதிகளில் இந்த நாளில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.ஒரு வாரத்திற்கு இங்கும் இதையொட்டியுள்ள சில பகுதிகளிலும் விடுமுறை விடப்படும். இதனால் வங்கி பணிகள் தேங்கி நிற்க வாய்ப்புண்டு. பணப்பற்றாக்குறையை தவிர்க்கவும் ஏடிஎம் சேவைகளை பயன்படுத்தவும் இந்த நாட்களில் மக்கள் அறிவுருத்தப்படுகிறார்கள்.
ஏப்ரல் 19:
ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஞாயிறுகளில் பெரும்பாலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறைதான் விடப்பட்டிருக்கும். இதனால் நாடு முழுவதும் இந்த நாளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாக இருக்கும். கர்நாடகா மற்றும் திருபுரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் 20-21 தேதிகளில் விஷு, பிஹு மற்றும் கரியா பூஜை உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் இருக்கின்றன. இதனால் இந்த நாட்களில் இங்குள்ள வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். இதைத்தாண்டி, வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வசிக்கும் மக்கள், தங்களது வங்கித்தேவைகளை ஒரு நாளுக்கு முன்னதாகவே முடித்துக்கொள்வது சிறந்தது.
ஏப்ரல் 25:
ஏப்ரல் 25ஆம் தேதியானது, மாதத்தின் நான்காவத்ஹு சனிக்கிழமையாகும். இது ஏப்ரல் மாதத்தின் கடைசி முக்கிய விடுமுறை நாள். இதற்கு அடுத்த நாள், ஞாயிறு. இதனால், வங்கிகள் தொடர்ச்சியாக இரண்டு நாட்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டிருக்கும். இது, மாதத்தின் கடைசி வாரம் என்பதால், அதற்கு ஏற்றவாறு தங்களது பணிகளை மக்கள் திட்டமிட்டுக்கொள்வது சிறந்தது. இந்த விடுமுறை நாட்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் ஏடிஎம்கள் மற்றும் இணையவழி நிதி பணப்பரிவர்த்தனைகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : இந்தியாவில் வங்கி விடுமுறைகளை அறிவிப்பது யார்?
பதில் : இந்தியாவில் வங்கி விடுமுறைகளை Reserve Bank of India (RBI) வருட ஆரம்பத்திலேயே காலண்டராக வெளியிடுகிறது.
கேள்வி : ஏப்ரல் 12 முதல் 18 வரை எல்லா மாநிலங்களிலும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்குமா?
பதில் : இல்லை. வங்கி விடுமுறைகள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். சில நாட்கள் மட்டும் நாடு முழுவதும் பொதுவாக விடுமுறை இருக்கும்.
கேள்வி : ஏப்ரல் 14 அன்று என்ன காரணத்தால் வங்கிகள் மூடப்படும்?
பதில் : ஏப்ரல் 14ஆம் தேதியன்று அம்பேத்கர் ஜெயந்தி மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு உள்ளிட்ட முக்கிய பண்டிகைகளானது கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் பல இடங்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
மேலும் படிக்க | Post Office MIS: ஒரு முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அரசாங்க திட்டம்
மேலும் படிக்க | வாரத்தின் முதல்நாளில் தடாலடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! பின்னணியில் 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ!
