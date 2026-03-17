Bank Holidays : இந்த வாரத்தில் 4 நாட்களுக்கு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை! நோட் பண்ணுங்க மக்களே..

Bank Holidays This Week : இந்த வாரத்தில் வரிசையாக நான்கு நாட்களுக்கு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடுக்கப்படுகிறது. அவை என்னென்ன நாட்கள் என்பதை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 17, 2026, 01:58 PM IST
தங்க நகைகளா அல்லது டிஜிட்டல் தங்கமா? எது அதிக லாபம் தரும்?
தங்க நகைகளா அல்லது டிஜிட்டல் தங்கமா? எது அதிக லாபம் தரும்?
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 25-30% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்.... கணிக்கும் நிபுணர்கள்
திருப்பதி பக்தர்களே வந்தாச்சி புதிய ரூல்.. ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வரிசையாக இறங்கும் புதுப்படங்கள்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
Bank Holidays This Week : மக்கள், தங்களின் பொருளாதார தேவைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வங்கிகளுக்கு செல்வது தேவியாக இருக்கிறது. இதனால், வங்கிகளுக்கு, எந்தெந்த நாட்களில் விடுமுறை விடப்படுகிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஆகும். அப்படி, இந்த வாரம் வங்கிகளுக்கு எந்தெந்த நாட்களில் விடுமுறை விடப்படுகிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

வங்கி விடுமுறைகள்:

வங்கிகளுக்கு இந்த வாரம், வார இறுதிநாள் விடுமுறைகள், முக்கிய பண்டிகைகள் காரணமாக, தொடர்ந்து நான்கு நாட்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட இருக்கிறது. இதனால், வங்கிகள் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதில், எந்தெந்த நாட்களில் விடுமுறை விடுமுறை விடப்படுகிறது என்பதையும், நிதி தேவைகளுக்காக வங்கிகளுக்கு செல்வதற்கு எப்படி திட்டமிட்டுக்கொள்வது என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உகாதி:

மார்ச் 19ஆம் தேதியான வியாழக்கிழமை, தெலுங்கு வருடப்பிறப்பான உகாதி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. கர்நாடகாவில் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்படும் இந்த பண்டிகையை அந்த மாநிலத்தில் குடி பத்வா என்று கூறுவர். இதனை முன்னிட்டு, அம்மாநிலம் முழுவதும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசு விடுமுறையில் வங்கிகள் இயங்காது. தமிழ்நாட்டிலும் உகாதியை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், அன்றைய தினத்தில் தமிழ்நாட்டிலும் வங்கிகள் இயங்காது. 

மார்ச் 20:

வெள்ளிக்கிழமையான மார்ச் 20ஆம் தேதி, ஈத்-உல்-பித்ர் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்தியாவின் சில இடங்களில் இதையொட்டி வங்கிகளுக்கு அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜம்மு காஷ்மீர், கேரளா, ஸ்ரீநகர், ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இந்த நாளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ரமலான் பண்டிகை:

மார்ச் மாதம் முழுவதும் புனித நோன்பு மாதமாக கருதப்படுகிறது. இதில் இறுதி நோன்பு நாள், ரமலான் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ரமலான் பண்டிகையானது, வரும் சனிக்கிழமை அல்லது வெள்ளியன்று கொண்டாடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிறை தெரிவதை பொறுத்து இந்த நாள் அமைவதால் அதை வைத்துதான் சரியாக எந்த நாளில் ரமலான் கொண்டாடப்படுகிறது என்றும், எந்த தினத்தில் வங்கி விடுமுறை என்றும் சொல்ல முடியும். இப்போதைக்கு, சனிக்கிழமை ரமலான் பண்டிகை தினம் வரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஞாயிற்றுக்கிழமை:

மார்ச் 22ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாகும். இந்த நாள் வழக்கமான அரசு விடுமுறை நாள் என்பதாலும், வழக்கமான வாராந்திர விடுமுறை நாள் என்பதாலும் எந்த வங்கியும் இந்த நாளில் இயங்காது. இப்படி தொடர்ந்து, நான்கு நாட்களுக்கு வங்கிகளுக்கு இந்த வாரத்தில் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.

வங்கிகளில் பணம் எடுக்க முடியாததற்கு மாற்று வழி!

இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான மக்கள், இப்போது வங்கிகளுக்கு சென்றுதான் பணம் எடுக்க வேண்டும் என்கிற அவசியத்தில் இல்லை. நகரத்தில் இருப்போர் கைகளில், கூகுள் பே, போன் பே, பேடிஎம், BHIM போன்ற UPI செயலிகள் உள்ளன. இதன் வழியாக அனைவரும் பண பரிவர்த்தணைகளை மேற்கொள்கின்றனர். UPI வசதி உள்ள கடைகளில், பொருட்களை அல்லது உணவுகளை வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

ATM சேவை:

கையில், ஏடிஎம் கார்ட் வைத்திருப்பவர்கள் உங்கள் கார்டையும் PIN நம்பரையும் வைத்து, ஏடிம்-ல் இருந்து பணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த சேவை, 24*7 வழங்கப்படுகிறது. இதனால், மக்கள் சிரமம் இல்லாமல் அருகில் இருக்கும் எந்த வங்கி ஏடிஎம்மிற்கு வேண்டுமானாலும் சென்று பணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். 

இதன் பிறகு மார்ச்சில் வரும் விடுமுறைகள் என்ன?

அடுத்த வாரத்திலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை தினங்கள் பல இருக்கிறது. மார்ச் 26ஆம் தேதியான வியாழக்கிழமை, ஸ்ரீ ராம நவமி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், மிசோரம், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, உத்தரகாண்ட், ராஜஸ்தான், உத்தர பிரதேசம், சண்டிகர், மேற்கு வங்காளம், மத்திய பிரதேசம், மும்பை, நாக்பூர், ஜார்காண்ட், ஹிமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வங்கிகளுக்கு அரசு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.

மார்ச் 27ஆம் தேதியான வெள்ளிக்கிழமை, மத்திய பிரதேசம், ஒடிசா, சிக்கிம், தெலங்கானா, பீகார், ஆந்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஸ்ரீ ராம நவமியை முன்னிட்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மார்ச் 31ஆம் தேதியான செவ்வாய்க்கிழமை, மஹாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு குஜராத், மகாரஷ்டிரா, கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம், தமிழ்நாடு, அருணாச்சல பிரதேசம், உத்தர பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், டெல்லி, பீகார், சத்தீஸ்கர், ஜார்காண்ட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வங்கிகளுக்கு அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Bank HolidaysMarch 2026UgadiRamzan

