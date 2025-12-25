செம குஷியில் Bank Of India கஸ்டமர்ஸ்! ஏன் தெரியுமா? முக்கியமான நியூஸ்..

Bank Of India Reduces Rate Of Interest : கடன் வட்டியினை, இந்தியாவின் அதிக வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி குறைத்திருக்கிறது. இதனால், அதன் பயணர்கள் செம குஷியில் உள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
குட் நியூஸ் :
வீடு கட்ட, படிப்பு செலவுக்கு, தொழில் துவங்க, தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு என அனைத்திற்கும் நமக்கு கடன் தேவைப்படலாம். இந்த கடனை, வங்கி மூலம் வாங்க வேண்டும் என்றால், கண்டிப்பாக அதற்கு கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பது முக்கியமானதாக பார்க்கப்படும். அப்படி கிரெடிட் ஸ்காேர் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக வங்கிகள் கடனை ரிஜெக்ட் செய்யும். முதன்முறை கடன் வாங்குபவர்களுக்கு கடன் தொகையானது சில லட்சங்களுக்குதான் வழங்கப்படும். இந்த கடன் தொகையை வட்டியுடன் திரும்ப செலுத்த குறிப்பிட்ட கால அவகாசமானது வழங்கப்படும். அதற்கு, மாதா மாதம் EMI-ம் கட்ட வேண்டும். இப்படி மாத EMI செலுத்தும் போதும், வட்டிகள் குறைவது, அந்த கடன் சுமையை பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஓரளவிற்கு குறைக்கும். இப்போது பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் அதன் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் கடன் வாங்கியிருப்பவர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸை வெளியிட்டிருக்கிறது.
வட்டி குறைப்பு :
பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, தாங்கள் வழங்கும் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை, 25 அடிப்படை புள்ளிகள் (0.25%)குறைத்திருக்கிறது. இது குறித்து வெளியாகியிருக்கும் அறிக்கையில், ரெப்போ அடிப்படையிலான கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தில், 25 அடிப்படை புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, ஆர்பிஎல் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதமானது, 8.35 சதவீதத்தில் இருந்து, 8.10 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த வட்டி குறைப்பானது டிசம்பர் 5ஆம் தேதி முதல் அமலில் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதே போல, யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் கடன் தொகையின் வட்டியை குறைத்துள்ளன. வீட்டுக் கடனுக்கான (Home Loan) வட்டி விகிதங்கள் 30 அடிப்படைப் புள்ளிகளாக குறைக்கப்பட்டு, இப்போது 7.15 சதவீதத்தில் தொடங்குகின்றதாம். அதே சமயத்தில், வாகனக் கடன் (Vehicle loan) வட்டி விகிதங்கள் 40 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டு, 7.50 சதவீதத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கின்றன. தனிநபர் கடன்களுக்கான (Personal Loan) வட்டி விகிதங்களில் 160 அடிப்படைப் புள்ளிகள் என்ற கணிசமான குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் விகிதங்கள் இப்போது 8.75 சதவீதத்தில் தொடங்குகின்றன. இப்படி பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வட்டியை குறைத்திருப்பது, வரப்பிரசாதமாக அமைந்திருப்பதாக அதன் வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பேங்க் ஆஃப் இந்தியா:
கடந்த ஆண்டில், சுமார் 1 லட்சம் கோடிக்கும் மேல் வர்த்தகத்தை சந்தித்த வங்கியாக இருக்கிறது, பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வரும் இந்த நிறுவனத்தின் தலைமை செயலகம், மும்பையில் அமைந்துள்ளது. இந்தியா முழுவதும் இந்த வங்கிக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் உள்ளன. இதன் தற்போதைய தலைவராக ராஜ்னீஷ் கர்னாடக் விளங்குகிறார்.
மேலும் படிக்க | இபிஎப்ஓ, அஞ்சல்துறை குறைதீர்ப்பு முகாம் தேதி அறிவிப்பு - மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் Fitment Factor, அனைவர் கண்ணும் இதன்மேல்தான்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ