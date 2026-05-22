/6 நாட்களுக்கு தொடர் வங்கி விடுமுறை! எந்தெந்த தேதிகள்? நோட் பண்ணுங்க..!

Bank Holidays May 2026 : வங்கிகள், தொடர்ந்து 6 நாட்களுக்கு இயங்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, மக்கள் எந்தெந்த நாட்களில் தங்களது நிதி தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டுக்கொள்ளலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Bank Holidays May 2026 : நம்மில் பலரும் வரும் வாரத்தில் வங்கியை குறிவைத்து நிதி தேவைகளையும் வைத்திருப்போம். இப்படி வங்கி தொடர்பான வேலைகளை திட்டமிட்டு இருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை வெளியாகியிருக்கிறது. வங்கி ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ள இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தம், வார இறுதி விடுமுறை, பக்ரீத் பண்டிகை இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் இருக்கும் தொடர்ந்து ஆறு நாட்கள் மூடப்பட இருக்கின்றன. இதனால் கண்டிப்பாக சாதாரண மக்களின் நிதி தேவைகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த தேதிகளில் இருந்து எந்த தேதி வரை வங்கிகள் இயங்காது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
எஸ்பிஐ ஊழியர் கூட்டமைப்பு வரும் மே 25 மற்றும் 26ம் தேதிகளில் வேலை நிறுத்தம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளது. ஆட்சேர்ப்பு கொள்கை, அவுட்சோர்சிங் வேலைகள், பதவி உயர்வு பிரச்சனைகள், ஓய்வூதிய நிதி மேலாளர் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டமானது நடைபெறுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, நான்கு நாட்கள் கிளை செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் குறிப்பாக ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருக்கும் வங்கிகளின் சேவைகள் தொடர்ந்து ஆறு நாட்கள் மூடப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இதை எடுத்து இங்கு உள்ள எஸ்பிஐ கிளை சேவைகள் முழுவதுமாக பாதிக்கப்படும் நிலையும் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த வேலை நிறுத்தம் காலத்தில் ஏடிஎம், மொபைல் பேங்கிங், UPI சேவைகள் உள்ளிட்டவை வழக்கம் போல செயல்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வங்கி தொடர்பான சேவைகளை நேரடியாக பெறுவது இந்த சமயத்தில் ஏதாவது காரியம் ஆகிவிடும்.
வங்கிகளில் மட்டும் செய்யக்கூடிய பண பரிவர்த்தனைகள், பாஸ்புக் புதுப்பிப்பு, காசோலை வைத்து, லாக்கர் வசதி, கடன் ஆவணத்தை சமர்ப்பித்தல் போன்ற சேவைகள் இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் கிடைக்காமல் போகலாம். இதனால் வங்கியில் நீங்கள் என்ன அவசர வேலை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அதனை முன்கூட்டியே முடித்துக் கொள்ள வேண்டியது நல்லது. கையில் நெட் பேங்கிங், ஏடிஎம் வசதி இல்லாதவர்கள் ஆறு நாட்களில் ஏதேனும் நிதி தேவை இருக்கிறது என்றால் முன்கூட்டியே அந்த காசை வித் டிரா செய்து கொள்வது நல்லது.
மே 23 சனிக்கிழமை மாதத்தின் நான்காவது சனி என்பதால் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை
மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கிகள் வழக்கமாக இந்த நாட்களில் செயல்படாது
மே 25, 26 எஸ்பிஐ கூட்டமைப்பு வேலை நிறுத்தம் வங்கிகள் செயல்படாது
மே 27 அல்லது 28 பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு இரு தேதிகளில் எந்த நாளில் விடுமுறை என்பது தெரிய வரும்.