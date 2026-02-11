SCSS, POMIS, PMVVY: மூத்த குடிமக்களுக்கு அரசு நடத்தும் 3 பெஸ்ட் சேமிப்பு திட்டங்கள்

Senior Citizens Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. வயது மூப்பில் பணத்திற்கான தேவை அதிகரிக்கின்றது. ஆனால், இந்த வயதில் வருமானம் ஈட்டும் வழிகளும் குறைந்துவிடுகின்றன. இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் உதவ, அரசாங்கம் ஒரு சிறப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது.
வழக்கமான வருமானமும், சேமிப்பை பாதுகாப்பான இடத்தில் முதலீடு செய்வதும் மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகப்பெரிய கவலைகளாக இருக்கின்றன. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தை கருத்தில்கொண்டு, மூத்த குடிமக்கள் நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை வழங்கும் மற்றும் ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டு விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்தத் தேவையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இந்திய அரசு மற்றும் தபால் நிலையத்தின் பல திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை முதலீட்டில் நிலையான வருமானத்தை மட்டுமல்லாமல், அசல் தொகையின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கின்றன.
Prime Minister’s Vaya Vandana Yojana
பிரதம மந்திரி வய வந்தன யோஜனா (PMVVY) ஒரு நிலையான ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இது மூத்த குடிமக்களுக்காக மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். இந்தத் திட்டத்திற்கு ஒரு மொத்த தொகை வைப்புத் தொகை தேவைப்படுகிறது. அதற்கு ஈடாக முதலீட்டாளர் நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்.
தற்போதைய விதிகளின் கீழ், இது ஆண்டுக்கு 7.40 சதவீத உத்தரவாதமான வருமானத்தை வழங்குகிறது. இது மாதந்தோறும் செலுத்தப்படுகிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வுசெய்தால், வருமானம் ஆண்டுக்கு 7.66 சதவீதமாகக் குறைக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ₹15 லட்சம் முதலீடு செய்யலாம். இதன் மூலம் கிடைக்கும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் தோராயமாக ₹9,250 ஆகும். வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரி விலக்குகளும் கிடைக்கின்றன.
Post Office Senior Citizen Savings Scheme
தபால் அலுவலக மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தின் நன்மைகள் என்ன? தங்கள் வைப்புத்தொகைக்கு அதிக வட்டி விகிதங்களைத் தேடும் மூத்த குடிமக்களுக்கு, தபால் அலுவலக மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் ஒரு வலுவான விருப்பமாக இருக்கும். இந்தத் திட்டம் ஆண்டுக்கு 7.4 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இது பொதுவாக வங்கி FD-களை விட அதிகமாகும்.
60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தனிநபர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கணக்குகளைத் திறக்கலாம். 55 முதல் 60 வயது வரை VRS எடுத்த ஊழியர்களும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடையலாம். ஒரு முதலீட்டாளர் இந்தத் திட்டத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு ₹15 லட்சம் முதலீடு செய்தால், முதிர்ச்சியடைந்தவுடன் அவர்களுக்கு கணிசமான வட்டி கிடைக்கும். இந்தத் திட்டம் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரி விலக்கையும் வழங்குகிறது. இது முதலீட்டை இன்னும் லாபகரமாக்குகிறது.
Post Office Monthly Income Scheme
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் வழக்கமான வருமானத்தை அளிக்கின்றது. இந்த மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை விரும்புவோருக்கானது. இதன் மூலம் அவர்களின் வைப்புத்தொகையும் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இந்தத் திட்டம் தற்போது ஆண்டுக்கு 6.6 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.
இந்தக் கணக்கை வெறும் 1,000 ரூபாயுடன் திறக்க முடியும். இது 5 ஆண்டுகள் முதிர்வு காலம் கொண்டது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்தத் திட்டம் முடிந்ததும் முதலீட்டாளர் தங்கள் முழு வைப்புத்தொகையும் திரும்பப் பெறுவார். அதிகபட்சம் ₹4.5 லட்சம் வரை ஒரு கணக்கிலும், ₹9 லட்சம் வரை கூட்டுக் கணக்கிலும் முதலீடு செய்யலாம். நிலையான முதலீடு வழக்கமான மாதாந்திர வட்டியைப் பெறுகிறது. இது மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவுகிறது.
