பணக்காரராக விரும்புபவர்கள்... கடைபிடிக்க வேண்டிய 5 டிப்ஸ்

இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கையில், அனைவரும் கடினமாக உழைத்து, சிறந்த வகையில் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் என்றாலும், அந்த பணத்தை சேமிப்பது அனைவருக்கும் எளிதானதாக அல்ல.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:08 AM IST
  • ஓய்வூதியம் போன்ற முக்கிய திட்டங்களைத் திட்டமிட உதவும் முதலீடுகள்
  • பணத்தை சேமித்து முதலீடு செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.
  • கோடிகளில் கார்பஸை எளிதாக உருவாக்கலாம்.

பணத்தை சேமித்து முதலீடு செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

நிதிப் பாதுகாப்பு

வேலை இழப்பு, நோய் அல்லது வேறு ஏதேனும் எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட்டால் நீங்கள் வேறு யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்பதற்காக, அவசர நிதியை உருவாக்க இது உதவுகிறது.

இலக்கை அடைதல்

வீடு வாங்குதல், குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது திருமணம் மற்றும் ஓய்வூதியம் போன்ற முக்கிய திட்டங்களைத் திட்டமிட முதலீடுகள் உங்களுக்கு உதவுகிறது.

மன நிம்மதி

உங்களிடம் வலுவான நிதி பாதுகாப்பு இருக்கும்போது, நீங்கள் மன அழுத்தமின்றியும், உங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கவலையின்றியும் இருப்பீர்கள்.

உங்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தை உருவாக்கி, முதலீடுகளை தடையில்லாமல் தொடர இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 5 எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்

1. உங்கள் நிதி இலக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

முதலில், நீங்கள் எதற்காகச் சேமிக்கிறீர்கள் என்பதைத் தீர்மானியுங்கள். உங்கள் இலக்குகளை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும்:

குறுகிய காலம்:

1-3 ஆண்டுகளில் ஒரு காருக்கான முன்பணம் செலுத்துவது போன்ற இலக்குகள்.

நடுத்தர காலம்:

3-5 ஆண்டுகளில் வீடு வாங்க சேமிப்பது போன்ற இலக்குகள்.

நீண்ட காலம்:

ஓய்வூதியத்திற்காக ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்குவது போன்ற இலக்குகள்.

2. உங்கள் செலவுகளைக் கண்காணித்து ஒரு பட்ஜெட்டை உருவாக்குங்கள்

அனைவரும் தங்கள் கடின உழைப்பால் சம்பாதித்த பணம் எங்கே போகிறது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். உங்கள் மாதாந்திர செலவுகள் அனைத்தையும் (வாடகை, பில்கள், ரேஷன், பொழுதுபோக்கு போன்றவை) கண்காணிக்கவும். பின்னர், ஒரு பட்ஜெட்டை உருவாக்கி, ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எவ்வளவு செலவிடுவீர்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

3. சேமிப்புகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

நீங்கள் 50/30/20 போன்ற விதிகளையும் பயன்படுத்தலாம். இந்த விதி அடிப்படையில், உங்கள் சம்பளம் கிடைத்தவுடன் சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகளுக்காக முதலில்தொகையை எவ்வாறு ஒதுக்குவது, பின்னர் மீதமுள்ள பணத்தைக் கொண்டு உங்கள் செலவுகளுக்கு எவ்வாறு பணம் செலுத்துவது என்பதை உங்களுக்குச் சொல்கிறது.

4. வெவ்வேறு கணக்குகளைப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் வெவ்வேறு இலக்குகளுக்கு எப்போதும் வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் அல்லது முதலீட்டு விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தவும். எடுத்துக்காட்டாக, அவசர நிதிக்கு ஒரு கணக்கு, ஓய்வூதியத்திற்கு ஒன்று. இதைச் செய்வதன் மூலம், உங்கள் நிதி திட்டமிடல் மற்றும் உங்கள் இலக்குகள் தெளிவாக இருக்கும்.

5. முதலீட்டு திட்டத்தை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்யவும்

ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் அல்லது ஒரு வருடத்திற்கும் உங்கள் திட்டத்தை மதிப்பாய்வு செய்து, உங்கள் முதலீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதையும், உங்கள் வருமானம் அல்லது செலவுகளில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதையும் பாருங்கள். பின்னர் தேவைக்கேற்ப உங்கள் திட்டத்தை மாற்றலாம்.

சேமிப்புத் திட்டத்தை உருவாக்குவது கடினமாகத் தோன்றினாலும், அது உங்கள் நிதி சுதந்திரத்தை நோக்கிய முதல் படியாகும். இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் உங்கள் இலக்கை அடையலாம்.

(குறிப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே, எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது, முதலீட்டிற்கான நிதி ஆலோசகர்களை அணுக பரிந்துரைக்கவும்)

மேலும் படிக்க | Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு தனி நபர் பெறுவது எப்படி? 2 முக்கிய ஆவணங்கள் தேவை

Investment PlanInvestment TipsMoney TipsFinancial Goal

