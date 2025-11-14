English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • திருமணத்திற்கு காசு இல்லையா? ரூ.50 லட்சம் தரும் சூப்பர் திட்டம்.. என்னென்னு பாருங்க

திருமணத்திற்கு காசு இல்லையா? ரூ.50 லட்சம் தரும் சூப்பர் திட்டம்.. என்னென்னு பாருங்க

Best Investment Schemes For Children: பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்காக சில திட்டங்கள் உள்ளன. அவை உங்கள் பிள்ளைகளின் திருமணத்திற்கு பெரிதும் உதவியாகவும் இருக்கும். அது என்னென்ன திட்டங்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 14, 2025, 06:23 PM IST
  • பெற்றோர்கள் அறிய வேண்டிய திட்டங்கள்
  • உங்கள் குழந்தைகளின் திருமணத்திற்கு உதவும்
  • ரூ.50 லட்சம் வரை கிடைக்கும்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: லெவல்1-6 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான செய்தி, எகிறப்போகும் மாத சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல்1-6 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான செய்தி, எகிறப்போகும் மாத சம்பளம்
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
CSK எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் - மினி ஏலத்தில் எவ்வளவு தொகை கையில் இருக்கும்?
camera icon8
CSK
CSK எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் - மினி ஏலத்தில் எவ்வளவு தொகை கையில் இருக்கும்?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
திருமணத்திற்கு காசு இல்லையா? ரூ.50 லட்சம் தரும் சூப்பர் திட்டம்.. என்னென்னு பாருங்க

Saving Schemes: தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் நிதி ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது அனைவரின் பெற்றோர்களின் ஆசையாக இருக்கும். இதற்காக குழந்தைகளின் கல்விக்கும், சிறந்த பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதற்காக பெற்றோர் பலவற்றை செய்து வருகின்றனர. குறிப்பாக, நிதி ரீதியாக தங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில் எந்த பிரச்னைகளை சந்திக்க கூடாது என்பதற்காக பல்வேறு இடத்தில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். சரியான முதலீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது குழந்தையின் எதிர்கால நிதிப் பாதுகாப்பில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே, உங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை மாற்றக் கூடிய சில முதலீட்டு திட்டங்கள் உள்ளன. அது என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Sukanya Samriddhi Yojana: சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா திட்டம்

குழந்தைகளுக்காக அரசு செயல்படுத்தும் முக்கிய திட்டம் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா (SSY- Sukanya Samriddhi Yojana). இந்த திட்டம் பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளுக்கு அவரது பெற்றோர்கள் கணக்கு தொடங்கி, முதலீடு செய்யலாம். சிறிய முதலீட்டின் மூலம் ரூ.50 லட்சம் வரை பெற முடியும். இந்தத் திட்டத்தில் 10 வயது வரையிலான பெண் குழந்தைகள் சேர முடியும். உங்களது மகள் பெயரில் ரூ.250 முதலீடு செய்தால், மகளின் 21 வயதில் அந்த பணத்தை 8.2 சதவீத வட்டியும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இதன் மூலம் சராசரியாக ரூ.50 லட்சம் வரை பெறுவீர்கள்.

Fixed Deposit: குழந்தைகளுக்கான நிலையான வைப்புத்தொகை திட்டம்

குறைந்த ஆபத்துள்ள முதலீடுகளை விரும்பும் பல குடும்பங்களுக்கு நிலையான வைப்புத்தொகைகள் (FD) தொடர்ந்து நம்பகமான தேர்வாக உள்ளன. வழக்கமான சேமிப்பு திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, எஃப்டி திட்டம் வருமானத்தையும் அதிக வட்டி விகிதங்களையும் வழங்குகின்றன. சில வங்கிகள் குழந்தைகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக நிலையான வைப்புத் தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றன. இது குழந்தைகளுக்கான திருமணம், உயர்கல்விக்கு பெரிதும் இந்த தொகை பயன்படும். உதாரணமாக, எச்டிஎஃப்சி வங்கியில் ரூ.1 லட்சத்தை முதலீடு செய்தால், 18 மாதத்தில் 7.10 சதவீத வட்டியுடன் ரூ.1,10,994 பெறுவீர்கள். இதில் உள்ள வட்டி விகிதங்கள் மாறுபடும்.

NPS Vatsalya: வட்சல்யா யோஜனா திட்டம்

NPS வாத்சல்ய யோஜனா என்பது தங்கள் குழந்தைக்கு நீண்டகால செல்வத்தை உருவாக்க விரும்பும் பெற்றோருக்கு ஒரு தனித்துவமான திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் மூலம் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேசிய ஓய்வூதிய சேமிப்பு கணக்கு திறக்க அனுமதிக்கிறது. குழந்தைக்கு 18 வயது ஆனதும், கணக்கு தானாகவே நிலையான NPS கணக்கிற்கு மாறும். இந்த திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச வருடாந்திர முதலீடு ரூ.1,000 ஆகும், இதற்கு உச்ச வரம்பு இல்லை. வட்டி விகிதம் 9.5% முதல் 10% வரை இருக்கும். இது சிறு வயதிலிருந்தே குழந்தைகள் வலுவான ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்க உதவுகிறது.

மேலும் படிக்க: அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி சரியான நேரத்தில் பென்ஷன், கிராஜுவிட்டி: DoPPW புதிய டைம்லைன்

மேலும் படிக்க: ரயிலில் Lower Berth கிடைக்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரயில்வே சொன்ன புது ஐடியா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Investment schemesBest Investment Schemes For ChildrensChildrensparents schemechildrens scheme

Trending News