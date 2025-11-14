திருமணத்திற்கு காசு இல்லையா? ரூ.50 லட்சம் தரும் சூப்பர் திட்டம்.. என்னென்னு பாருங்க

Saving Schemes: தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் நிதி ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது அனைவரின் பெற்றோர்களின் ஆசையாக இருக்கும். இதற்காக குழந்தைகளின் கல்விக்கும், சிறந்த பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதற்காக பெற்றோர் பலவற்றை செய்து வருகின்றனர. குறிப்பாக, நிதி ரீதியாக தங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில் எந்த பிரச்னைகளை சந்திக்க கூடாது என்பதற்காக பல்வேறு இடத்தில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். சரியான முதலீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது குழந்தையின் எதிர்கால நிதிப் பாதுகாப்பில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே, உங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை மாற்றக் கூடிய சில முதலீட்டு திட்டங்கள் உள்ளன. அது என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Sukanya Samriddhi Yojana: சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா திட்டம்
குழந்தைகளுக்காக அரசு செயல்படுத்தும் முக்கிய திட்டம் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா (SSY- Sukanya Samriddhi Yojana). இந்த திட்டம் பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளுக்கு அவரது பெற்றோர்கள் கணக்கு தொடங்கி, முதலீடு செய்யலாம். சிறிய முதலீட்டின் மூலம் ரூ.50 லட்சம் வரை பெற முடியும். இந்தத் திட்டத்தில் 10 வயது வரையிலான பெண் குழந்தைகள் சேர முடியும். உங்களது மகள் பெயரில் ரூ.250 முதலீடு செய்தால், மகளின் 21 வயதில் அந்த பணத்தை 8.2 சதவீத வட்டியும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இதன் மூலம் சராசரியாக ரூ.50 லட்சம் வரை பெறுவீர்கள்.
Fixed Deposit: குழந்தைகளுக்கான நிலையான வைப்புத்தொகை திட்டம்
குறைந்த ஆபத்துள்ள முதலீடுகளை விரும்பும் பல குடும்பங்களுக்கு நிலையான வைப்புத்தொகைகள் (FD) தொடர்ந்து நம்பகமான தேர்வாக உள்ளன. வழக்கமான சேமிப்பு திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, எஃப்டி திட்டம் வருமானத்தையும் அதிக வட்டி விகிதங்களையும் வழங்குகின்றன. சில வங்கிகள் குழந்தைகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக நிலையான வைப்புத் தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றன. இது குழந்தைகளுக்கான திருமணம், உயர்கல்விக்கு பெரிதும் இந்த தொகை பயன்படும். உதாரணமாக, எச்டிஎஃப்சி வங்கியில் ரூ.1 லட்சத்தை முதலீடு செய்தால், 18 மாதத்தில் 7.10 சதவீத வட்டியுடன் ரூ.1,10,994 பெறுவீர்கள். இதில் உள்ள வட்டி விகிதங்கள் மாறுபடும்.
NPS Vatsalya: வட்சல்யா யோஜனா திட்டம்
NPS வாத்சல்ய யோஜனா என்பது தங்கள் குழந்தைக்கு நீண்டகால செல்வத்தை உருவாக்க விரும்பும் பெற்றோருக்கு ஒரு தனித்துவமான திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் மூலம் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேசிய ஓய்வூதிய சேமிப்பு கணக்கு திறக்க அனுமதிக்கிறது. குழந்தைக்கு 18 வயது ஆனதும், கணக்கு தானாகவே நிலையான NPS கணக்கிற்கு மாறும். இந்த திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச வருடாந்திர முதலீடு ரூ.1,000 ஆகும், இதற்கு உச்ச வரம்பு இல்லை. வட்டி விகிதம் 9.5% முதல் 10% வரை இருக்கும். இது சிறு வயதிலிருந்தே குழந்தைகள் வலுவான ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்க உதவுகிறது.
மேலும் படிக்க: அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி சரியான நேரத்தில் பென்ஷன், கிராஜுவிட்டி: DoPPW புதிய டைம்லைன்
மேலும் படிக்க: ரயிலில் Lower Berth கிடைக்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரயில்வே சொன்ன புது ஐடியா!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ