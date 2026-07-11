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அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? விதிகள் என்ன?

Atal Pension Yojana: குறைந்த முதலீட்டில் ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான மாதத் தொகையைப் பெற விரும்புவோருக்கு 'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்' (APY) மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், முதுமைக் காலத்தில் அதனை எளிதாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:39 PM IST
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? விதிகள் என்ன?
Image Credit: Atal Pension Yojana (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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