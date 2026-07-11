/அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? விதிகள் என்ன?

Atal Pension Yojana: முதுமையில் வாழ்வை நிம்மதியாக கழிக்க நிதி ஆதரவு மிக அவசியம். மத்திய அரசின் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, சிறிய மாதத் தவணைகளைச் செலுத்தி 60 வயதிற்குப் பிறகு தகுதியுள்ள நபர்கள் மாதம் ரூ. 5,000 வரை ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? முதுமையில் உத்தரவாதமான மாத ஓய்வூதியம் அளிக்கும் இந்த திட்டத்தில் யார் முதலீடு செய்யலாம்? இதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
அனைவரும் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய முடியாது. இதில் பங்கேற்க அரசு சில தகுதி வரம்புகளை நிர்ணயித்துள்ளது. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் யார் முதலீடு செய்யலாம் என்பதையும், மாதம் ரூ. 5,000 ஓய்வூதியம் பெற எவ்வளவு தொகையைச் செலுத்த வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்துகொள்வோம்.
இது மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் நீங்கள் குறைந்தது 20 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்யலாம். இதற்குப் பிறகு, உங்களுக்கு 60 வயதானதும், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 5,000 வரையிலான உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
மாதம் ரூ. 5,000 ஓய்வூதியம் பெற எவ்வளவு முதலீடு தேவை?
|வயது
|மாதத் தவணை
|18 வயதில் சேர்ந்தால்
|ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 210 செலுத்த வேண்டும்
|30 வயதில் சேர்ந்தால்
|மாதத் தவணைத் தொகை ரூ. 577 செலுத்த வேண்டும்
|40 வயதில் சேர்ந்தால்
|ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 1,454 செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.வேண்டியிருக்கும்.
இத்திட்டத்தில், ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ கூடிய வசதி உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதில், ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் அளவை (slab) வழக்கமாக ஏப்ரல் மாதத்தில் மாற்றியமைக்கலாம்.
உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும்போது, அதிக ஓய்வூதியம் பெறும் விருப்பத்தையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். தேவைப்பட்டால், குறைந்த ஓய்வூதியம் பெறும் விருப்பத்தையும் தேர்வு செய்யலாம்.
குறைந்த முதலீட்டில் ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான மாதத் தொகையைப் பெற விரும்புவோருக்கு 'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்' (APY) மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், முதுமைக் காலத்தில் அதனை எளிதாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.