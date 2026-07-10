/மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்: சூப்பரான ஓய்வூதிய திட்டம், இனி பென்ஷன் பற்றிய நோ டென்ஷன்

Best Pension Schemes: ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான வருமானத்தை உறுதிசெய்ய, இந்தியாவில் குடிமக்களுக்குப் பல ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் கிடைக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியமானவை அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY), தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (NPS) மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) ஆகியவை ஆகும்.
இத்திட்டங்கள் மக்கள் தொகையின் குறிப்பிட்ட பிரிவினரைக் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன;
உங்களுக்கான சரியான ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பினால், முதலில் இந்த மூன்று திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடிமக்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதே அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (Atal Pension Yojana) நோக்கமாகும். 18 முதல் 40 வயதுக்கு இடைப்பட்ட எந்தவொரு இந்தியக் குடிமகனும் இத்திட்டத்தில் இணையலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் ஓய்வூதியம் உங்கள் பங்களிப்பைப் பொறுத்தது. 60 வயதை எட்டியதும், நீங்கள் செலுத்திய மாதாந்திர பங்களிப்புகளின் அடிப்படையில் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.
திட்டத்தில் இணைந்தவர் இறந்த பிறகு, அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு அதே ஓய்வூதியத் தொகை கிடைக்கும். இருவரின் மறைவுக்குப் பிறகு, திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகை நாமினிக்கு (வாரிசுதாரருக்கு) திருப்பி அளிக்கப்படும்.
அடிப்படையில், தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (National Pension System) என்பது ஒரு விருப்ப ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கிறது.
18 முதல் 70 வயதுக்கு இடைப்பட்ட எந்தவொரு இந்தியக் குடிமகனும் இத்திட்டத்தில் இணையலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் வருவாய் சந்தை நிலவரத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, 60 வயதை எட்டியதும், திரட்டப்பட்ட நிதியில் 60% வரை வரி இல்லாத மொத்தத் தொகையாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) EPFO-வால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் அமைப்புசார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இது ஊனமுற்றோருக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் பணியாளரின் குடும்பத்தினருக்கான விதவை மற்றும் அனாதை ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றிற்கான ஏற்பாடுகளையும் வழங்குகிறது.
இத்திட்டத்திற்காகப் பணியாளரிடமிருந்து தனியாக எந்தப் பங்களிப்பும் பெறப்படுவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக, பணியாளரின் அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் 12% பி.எஃப் (PF) பங்களிப்பில், வேலையளிப்பவரின் பங்களிப்பான 12%-ல் 8.33% பகுதி இ.பி.எஸ் (EPS)-ல் (ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்) செலுத்தப்படுகிறது. மேலும், பணியாளர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்.
|திட்டம்
|பயனாளிகள்
|வயது வரம்பு
|முக்கியப் பலன்கள்
|அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY)
|அமைப்புசாராத் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடிமக்கள்
|18 முதல் 40 வயது வரை
|60 வயதிற்குப் பிறகு ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியம் உறுதி செய்யப்படுகிறது
|தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (NPS)
|அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுக் குடிமக்கள்
|18 முதல் 70 வயது வரை
|சந்தை நிலவரம் சார்ந்த வருவாய்; 60 வயதில் 60% வரை வரி இல்லாத மொத்தத் தொகையைத் திரும்பப் பெறலாம், மீதமுள்ள தொகை ஓய்வூதியத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும்
|ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS)
|அமைப்புசார் துறை ஊழியர்கள் (EPFO-வின் கீழ் வருபவர்கள்)
|பொருந்தாது (EPFO உறுப்பினர் சேர்க்கை கட்டாயம்)
|ஓய்வுக்குப் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம்; இயலாமை ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு விதவை/அனாதை ஓய்வூதியம்
இந்த மூன்று திட்டங்களின் நோக்கமும் ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதி ஆதரவை வழங்குவதே என்றாலும், அவை வெவ்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த பயனாளிகளைச் சென்றடைகின்றன.
'அடல் பென்ஷன் யோஜனா' (Atal Pension Yojana) குறிப்பாக அமைப்புசாராத் துறையில் உள்ளவர்களுக்காகவும், குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களுக்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
'தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்' (National Pension System) என்பது ஓய்வுக்காலத்திற்காகத் தாமாகவே முன்வந்து சேமிக்க விரும்புவோருக்கானது.
இதற்கு மாறாக, 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்' (Employees' Pension Scheme) என்பது முறைசார் துறையில் (organized sector) பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்; இது EPFO-வால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான வருமானத்தைப் பெற நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், உங்களுக்கு எந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் ஏற்றது என்பதை முதலில் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அடல் பென்ஷன் யோஜனா, தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகியவை தகுதி வரம்புகள், வயது வரம்புகள் மற்றும் வழங்கப்படும் பலன்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுகின்றன. எனவே, ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், அதன் விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் வழங்கப்படும் பலன்கள் ஆகியவற்றை நீங்கள் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.