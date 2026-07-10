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மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்: சூப்பரான ஓய்வூதிய திட்டம், இனி பென்ஷன் பற்றிய நோ டென்ஷன்

Best Pension Schemes: அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடிமக்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதே அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (Atal Pension Yojana) நோக்கமாகும். 18 முதல் 40 வயதுக்கு இடைப்பட்ட எந்தவொரு இந்தியக் குடிமகனும் இத்திட்டத்தில் இணையலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:09 AM IST
மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்: சூப்பரான ஓய்வூதிய திட்டம், இனி பென்ஷன் பற்றிய நோ டென்ஷன்
Image Credit: Senior Citizens Schemes (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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