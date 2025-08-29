SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்... மாதம் ரூ.20,500 வருமானம் தரும் அட்டகாசமான திட்டம்

Senior Citizens Savings Scheme: மூத்த குடிமக்களுக்காக நாட்டில் பல நலத்திட்டங்கள் செயலில் உள்ளன. அவற்றில் தபால் நிலையம் மூலம் நடத்தப்படும் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் நிலையான வருமானத்தை உருவாக்கிக்கொடுக்கும் இந்த திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
மூத்த குடிமக்கள் செமிப்புத் திட்டம்
SCSS என்பது ஒரு பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இதில் இப்போது 8.2% வருடாந்திர வட்டி அளிக்கப்படுகின்றது. பிற முதலீட்டு திட்டங்களை விட இது மிக அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இது பல வங்கிகளின் நிலையான வைப்புத்தொகையை விட அதிகமாக உள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் இதில் குறைந்தபட்சமாக ரூ.1,000 -ஐ முதலீடு செய்யலாம். இந்த திட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ.30 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.
SCSS: முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு இந்தக் கணக்கை நீட்டிக்கலாம்
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் (SCSS) முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்கள், கணக்கு முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு இந்தக் கணக்கை நீட்டிக்கலாம் என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். இந்தத் திட்டம் 5 ஆண்டுகள் முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படலாம். முதலீட்டாளர்கள் எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் இதைச் செய்யலாம். இந்தத் திட்டம் மூத்த குடிமக்களின் வழக்கமான வருமானத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
SCSS: வழக்கமான வருமானத்திற்கு சிறந்த வழி
- மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (சிறு சேமிப்பு) மூத்த குடிமக்கள் அல்லது ஓய்வுக்குப் பிறகு பாதுகாப்பை விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த திட்டங்களில் ஒன்றாகும்.
- தற்போது, SCSS -இல் ஆண்டுக்கு 8.2 சதவீத வட்டி கிடைக்கிறது.
- இது சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கு மிக அதிக வட்டியாகும்.
- இந்த வட்டியை இப்போது லாக் செய்தால், 5 ஆண்டுகளுக்கு இந்த வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.
- இந்த வட்டி விகிதம் மற்றும் நீங்கள் முதலீடு செய்த தொகையின் அடிப்படையில், இந்தத் திட்டம் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை உங்கள் கணக்கிற்கு வட்டி பணத்தை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதிகபட்சமாக ரூ.61,500 வட்டியைப் பெறலாம்.
- இது மாதந்தோறும் அதிகபட்சமாக ரூ.20,500 ஆகும்.
SCSS: இதன் டெபாசிட் விதிகள் என்ன?
- இந்தியாவில் வசிக்கும் மூத்த குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்தில் தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ மொத்தமாக முதலீடு செய்யலாம்.
- இதில் வரிச் சலுகைகளுடன் வழக்கமான வருமானத்தையும் பெறலாம்.
- சிங்கிள் கணக்கு மூலம் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ.30 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
- இதில் குறைந்தபட்சம் ரூ.1000 டெபாசிட் செய்வது அவசியம்.
- கணவன்-மனைவி விரும்பினால், அவர்கள் தனித்தனி கணக்குகளையும் திறக்கலாம்.
SCSS மூலம் எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ
இந்தத் திட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ. 30,00,000 டெபாசிட் செய்தால், நீங்கள் மாதந்தோறும் ரூ. 20,500 அல்லது 3 மாதங்களில் ரூ. 61,500 சம்பாதிக்கலாம் என்பது இங்கே தெளிவாகிறது. நீங்கள் வட்டி பணத்தை எடுக்கவில்லை என்றால், முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு அது அசல் தொகையுடன் சேர்த்து கிடைக்கும்.
Pension Scheme: ஓய்வூதிய சலுகைத் திட்டம்
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் என்பது அரசாங்க ஓய்வூதிய சலுகைத் திட்டம் போன்றது. மூத்த குடிமக்கள் மட்டுமே இந்தக் கணக்கில் முதலீடு செய்ய முடியும். நீங்கள் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்ட கணக்கில் டெபாசிட் செய்தால், உங்கள் வைப்புத்தொகைக்கு அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டியைப் பெறுவீர்கள். வட்டி காலாண்டு அடிப்படையில் செலுத்தப்படுகிறது, இது உங்கள் கணக்கிற்கு வருகிறது. இந்த வகையில் இது மூத்த குடிமக்களுக்கு மாத ஒய்வூதியம் போல் பயனளிக்கிறது.
இந்த வட்டியை வழக்கமான வருமானத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம். திட்டம் முதிர்ச்சியடையும் போது, மொத்த வைப்புத்தொகை கிடைக்கும். அதன் பிறகு அதை அதே திட்டத்தில் மீண்டும் முதலீடு செய்யலாம்.
SCSS திட்ட நன்மைகள் சுருக்கமாக....
- SCSS திட்டம் அரசாங்க உத்தரவாதத்துடன் வருகிறது.
- அதிக வட்டி விகிதம், வரி சேமிப்பு மற்றும் நிலையான வருமானம் ஆகிய நன்மைகள் இதில் கிடைக்கின்றன.
- SCSS மூத்த குடிமக்களுக்கான நம்பகமான மற்றும் லாபகரமான திட்டமாக உள்ளது.
- ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான வருமானத்தை பெற விரும்பும் நபர்கள் SCSS -இல் முதலீடு செய்யலாம்.
