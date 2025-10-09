SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான திட்டம்... 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.60,000 வருமானம்

Senior Citizens Savings Scheme: மூத்த குடிமக்களுக்காக அரசாங்கம் பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அவற்றில் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS) ஒரு முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. இந்த திட்டம் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கைக்கு உதவும் மூத்த குடிமக்களுக்கான மிகவும் நம்பகமான அரசாங்கத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும்.
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்
இந்த திட்டத்தை மூத்த குடிமக்களும் திறக்கலாம், அல்லது அவர்களது பிள்ளைகளும் தங்கள் பெற்றோருக்காக அவர்களது பெயரில் திறக்கலாம். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் வழக்கமான வருமானம் கிடைக்கிறது. இதில் முதலீட்டாளர்களின் அசல், அதாவது, டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகை, முற்றிலும் பாதுகாப்பாக உள்ளது.
SCSS வட்டி விகிதம்
டிசம்பர் காலாண்டிற்கான மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தின் வட்டி விகிதங்களில் மத்திய அரசு எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், முதலீட்டாளர் கணக்கிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ₹60,000 வட்டி பெறலாம். ஓய்வுக்குப் பிறகு கணவன்-மனைவி இருவரும் இதன் மூலம் பயனடைய விரும்பினால், இந்தத் தொகை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ₹1,20,000 அல்லது மாதந்தோறும் ₹40,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
SCSS: வைப்பு விதிகள்
குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை: முதலீட்டாளர்கள் ₹1,000 இல் தொடங்கலாம், முதலீடு ₹1,000 இன் மடங்குகளில் இருக்க வேண்டும்.
அதிகபட்ச வைப்புத்தொகை: முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் அனைத்து SCSS கணக்குகளிலும் அதிகபட்சமாக ₹30 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.
கணவன் மனைவிக்கான விதிகள்: கணவன் மனைவி இருவரும் தனித்தனி கணக்குகளைத் திறக்கலாம் அல்லது கூட்டுக் கணக்குகளையும் திறக்கலாம்.
கூட்டுக் கணக்கு: கூட்டுக் கணக்கில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வைப்புத்தொகை ₹30 லட்சம், தனித்தனி கணக்குகளில், அதிகபட்சமாக ₹30 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.
வைப்புத்தொகை பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை மீறினால், அதிகப்படியான தொகை உடனடியாகத் திரும்ப அனுப்பப்படும். இந்தக் காலகட்டத்தில், தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு வட்டி விகிதம் மட்டுமே (வைப்புத் தேதியிலிருந்து திரும்பப் பெறும் தேதி வரை) பொருந்தும்.
SCSS: வரிச் சலுகைகள்
இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடுகள் வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரிச் சலுகைகளுக்குத் தகுதியுடையவை.
SCSS: வட்டி மற்றும் கட்டண விதிகள்
- மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் தற்போது ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.
- வட்டி மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். அதாவது, வைப்புத் தேதியிலிருந்து அடுத்த மார்ச் 31, ஜூன் 30, செப்டம்பர் 30 மற்றும் டிசம்பர் 31.
- இந்த வட்டி உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கில் அடுத்த வேலை நாளில், அதாவது ஏப்ரல் 1, ஜூலை 1, அக்டோபர் 1 அல்லது ஜனவரி 1 ஆம் தேதிகளில் வரவு வைக்கப்படும்.
- முதலீட்டாலர் விரும்பினால், தங்கள் சேமிப்புக் கணக்கில் வட்டியை ஆட்டொ-கிரெடிட் செய்ய தேர்வு செய்யலாம்.
- அல்லது, ECS (எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம்) மூலம் வட்டியை நேரடியாக தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாம்.
- கணக்கு வைத்திருப்பவர் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் வட்டியை எடுக்கவில்லை என்றால், அந்த வட்டிக்கு கூடுதல் வட்டி கிடைக்காது.
SCSS: வழக்கமான வருமானம் என்னவாக இருக்கும்?
8.2% வட்டி விகிதத்தில், 5 ஆண்டுகளில் பல்வேறு வைப்புத்தொகைகளில் வருமானம் எவ்வளவு கிடைக்கும் என இங்கே காணலாம்.
மொத்த முதலீடு: ரூ.5,00,000
3 மாதங்களுக்குப் பிறகு வட்டி: ரூ.10,250
மாதாந்திர வட்டி: ரூ.3,417
மொத்த வட்டி: ரூ.2,05,000
முதிர்வுத் தொகை: ரூ.7,05,000
மொத்த முதலீடு: ரூ.10,00,000
3 மாதங்களுக்குப் பிறகு வட்டி: ரூ.20,500
மாதாந்திர வட்டி: ரூ.6,833
மொத்த வட்டி: ரூ.4,10,000
முதிர்வுத் தொகை: ரூ.14,10,000
மொத்த முதலீடு: ரூ.15,00,000
3 மாதங்களுக்குப் பிறகு வட்டி: ரூ.30,750
மாதாந்திர வட்டி: ரூ.10,250
மொத்த வட்டி: ரூ.6,15,000
முதிர்வுத் தொகை: ரூ.21,15,000
மொத்த முதலீடு: ரூ.20,00,000
3 மாதங்களுக்குப் பிறகு வட்டி: ரூ.41,000
மாதாந்திர வட்டி: ரூ.13,666
மொத்த வட்டி: ரூ.8,20,000
முதிர்வுத் தொகை: ரூ.28,20,000
மொத்த முதலீடு: ரூ.25,00,000
3 மாதங்களுக்குப் பிறகு வட்டி: ரூ.51,250
மாதாந்திர வட்டி: ரூ.17,083
மொத்த வட்டி: ரூ.10,25,000
முதிர்வுத் தொகை: ரூ.35,25,000
மொத்த முதலீடு: ரூ.30,00,000
3 மாதங்களுக்குப் பிறகு வட்டி: ரூ.61,500
மாதாந்திர வட்டி: ரூ.20,500
மொத்த வட்டி: ரூ.12,30,000
முதிர்வுத் தொகை: ரூ.42,30,000
முதலீட்டாளர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ₹30,00,000 டெபாசிட் செய்தால், மாதந்தோறும் ₹20,500 அல்லது 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ₹61,500 வருமானம் பெறலாம்.
முதலீட்டாளர்கள் வெவ்வேறு கணக்குகளில் ₹60,00,000 டெபாசிட் செய்தால், கணக்கீட்டின் விளைவாக மாத வருமானம் ₹41,000 ஆக, அல்லது 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வருமானம் ₹1,23,000 ஆக இருக்கும்.
