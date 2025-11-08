English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதம் ரூ.20,500 வருமானம் தரும் அட்டகாசமான அரசு திட்டம்

SCSS Latest News: SCSS திட்டத்தின் மூலம் இதில் ரூ.30 லட்சம் வரை முதலீடு செய்து மாதத்திற்கு ரூ.20,500 உத்தரவாத வருமானத்தை எவ்வாறு ஈட்டுவது என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:15 PM IST
  • ஓய்வுக்குப் பிறகு உத்தரவாதமான மாதாந்திர வருமானம்.
  • முதலீட்டுக்கான வயது வரம்பு மற்றும் தகுதி என்ன?
  • ஆண்டுக்கு ரூ.2.46 லட்சம் சம்பாதிப்பது எப்படி?

Senior Citizens Savings Scheme: நம் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான தேவை உள்ளது. வயதாகும் போது இதற்கான தேவை அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், இந்த காலத்தில் நம்மால் இளமையில் இருப்பது போல் பணம் ஈட்ட முடியாது. மூத்த குடிமக்களின் நிதி நிலையை பாதுகாக்க அரசாங்கமும் பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் ஒரு முக்கியமான திட்டம்தான் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்.

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்

பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு, அரசாங்க உத்தரவாதத்துடன் பாதுகாப்பான மற்றும் வழக்கமான மாதாந்திர வருமானத்தைப் பெற விரும்பினால், தபால் அலுவலக மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS) உங்களுக்கான சிறந்த முதலீட்டுத் தேர்வாக இருக்கும். இந்தத் திட்டம் 8.2%க்கும் அதிகமான வட்டியை வழங்குகிறது. இது வங்கிகளில் நிலையான வைப்புத்தொகைகளுக்கு கிடைக்கும் வட்டியை விட அதிகமாகும். 

SCSS: மாதம் ரூ.20,500 வருமானம்

SCSS திட்டத்தின் மூலம் இதில் ரூ.30 லட்சம் வரை முதலீடு செய்து மாதத்திற்கு ரூ.20,500 உத்தரவாத வருமானத்தை எவ்வாறு ஈட்டலாம் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். மேலும் வருமான வரி பிரிவு 80C இன் கீழ் ரூ.1.5 லட்சம் வரை குறிப்பிடத்தக்க வரி விலக்கு மூலமும் முதலீட்டாளர்கள் பயனடையலாம். இந்தத் திட்டம் ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதி அழுத்தத்தை நீக்குகிறது.

SCSS: ஓய்வுக்குப் பிறகு உத்தரவாதமான மாதாந்திர வருமானம்

அஞ்சல் அலுவலக மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS) என்பது மூத்த குடிமக்களின் மாதாந்திர வருமானத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அஞ்சல் அலுவலகத்தின் மிகவும் பிரபலமான சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இந்தத் திட்டம் மொத்த முதலீட்டில் முழுமையாக உத்தரவாதமான வழக்கமான மாதாந்திர வருமானத்தை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் ஒரு பெரிய முதலீட்டைச் செய்தால், மாதம், ரூ.20,000க்கும் அதிகமான மாத வருமானத்தை பெற முடியும். இது ஓய்வுக்குப் பிறகு வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது, நிதி ரீதியாக அழுத்தமில்லாமல் இருக்கச் செய்கிறது.

SCSS: குறிப்பிடத்தக்க வட்டி விகிதம் மற்றும் வரிச் சலுகைகள்

இந்த தபால் அலுவலகத் திட்டம் அதிக வருமானம் மற்றும் வரிச் சலுகைகளின் சிறந்த கலவையை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வைப்புத்தொகைகளுக்கு அரசாங்கம் 8.2% என்ற கவர்ச்சிகரமான வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இந்த வட்டி விகிதம் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வங்கிகளும் வழங்கும் நிலையான வைப்புத்தொகைகளை (FDs) விட மிக அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது அதிக வருமானத்தை உறுதி செய்கிறது. மேலும், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் செய்யப்படும் முதலீடுகள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் ₹1.5 லட்சம் வரை வருமான வரி விலக்குக்கும் தகுதி பெறுகின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 5 ஆண்டுகள்.

SCSS: முதலீட்டுக்கான வயது வரம்பு மற்றும் தகுதி

இந்த அரசுத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்து, மூத்த குடிமக்கள், எந்த நிதிப் பிரச்சினையும் இல்லாமல் வசதியான வகையில் முதுமையை கழிக்கலாம். 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள், இந்த திட்டத்தில் ஒற்றை அல்லது கூட்டு கணக்கைத் திறக்கலாம். 

கூடுதலாக, சில சிறப்புப் பிரிவுகளும் இதில் உள்ளன: 
- சிவில் துறையில் அரசு பதவிகளில் இருந்து VRS (தன்னார்வ ஓய்வூதியம்) எடுத்த 55 முதல் 60 வயதுடைய தனிநபர்களும் கணக்கைத் திறக்கலாம். 
- பாதுகாப்புத் துறையில் (இராணுவம், விமானப்படை, கடற்படை மற்றும் பிற பாதுகாப்புப் படைகள்) இருந்து ஓய்வு பெற்ற 50 முதல் 60 வயதுடைய நபர்களும் இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம்.

SCSS: ஆண்டுக்கு ரூ.2.46 லட்சம் சம்பாதிப்பது எப்படி

இந்த தபால் அலுவலகத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்து வழக்கமான மாத வருமானத்தை எவ்வாறு ஈட்டுவது என்பது பற்றி இப்போது காணலாம். ஒரு முதகீட்டாளர் மொத்தமாக ரூ.30 லட்சம் முதலீடு செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அரசு நிர்ணயித்த 8.2% வட்டி விகிதத்தில், இந்த முதலீட்டில் ரூ.2.46 லட்சம் வருடாந்திர வட்டி கிடைக்கும். இந்தத் தொகையை மாதந்தோறும் பிரித்தால், ஒவ்வொரு மாதமும்  ரூ.20,500 உத்தரவாத வருமானம் முதலீட்டாளருக்கு உறுதி செய்யப்படும். இந்த வருமானம் திட்ட காலத்தில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் செலவை சமாளிப்பதில் உதவியாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு ToR: அரசு ஊழியர்களின் புதிய ஊதிய கட்டமைப்பு 4 அம்சங்களை சார்ந்திருக்கும்

