English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பணம் அனுப்பினா போதும்..ரூ.300 கேஷ்பேக்! BHIM கொடுக்கும் மாஸ் சலுகை!

பணம் அனுப்பினா போதும்..ரூ.300 கேஷ்பேக்! BHIM கொடுக்கும் மாஸ் சலுகை!

BHIM Garv Se Swadeshi 300 Cashback : BHIM ஆப் மூலம் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்தால், மாதம் ரூ.300 வரை கேஷ்பேக் பெற முடியும் என்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? அது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 16, 2025, 04:07 PM IST
  • BHIM ஆப்பில் 300 கேஷ்பேக்!
  • புதிதாக தொடங்கப்பட்ட சிறப்பம்சம்!
  • முழு தகவல் இதோ!

Trending Photos

சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 2026ல் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அதிரடி ராஜயோகம்
camera icon7
Venus Transit
சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 2026ல் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அதிரடி ராஜயோகம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டென்ஷனை குறைத்து..உடலை ரிலாக்ஸ் ஆக்கும் 7 யோகாசனங்கள்! காலையில் செய்யலாம்..
camera icon7
Yoga Asanas
டென்ஷனை குறைத்து..உடலை ரிலாக்ஸ் ஆக்கும் 7 யோகாசனங்கள்! காலையில் செய்யலாம்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பணம் அனுப்பினா போதும்..ரூ.300 கேஷ்பேக்! BHIM கொடுக்கும் மாஸ் சலுகை!

BHIM Garv Se Swadeshi 300 Cashback : இந்தியாவில் இருக்கும் பிரபலமான டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை செய்யும் செயலியாக இருக்கிறது, BHIM. இந்த ஆப், தற்போது ’கர்வ் சே ஸ்வதேஷி’ என்கிற புதிய விளம்பர பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்கிறது. இதன் நோக்கமானது, நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து இடங்களிலும் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளை கொண்டு செல்வதாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

BHIM செயலி:

Bharat Interface for Money என்கிற பெயரைத்தான், BHIM என்று சுருக்கமாக குறிப்பிடுகிறோம். இந்த ஆப், இம்மாத இறுதியில் 10வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட இருக்கிறது. இந்த கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சிறப்பு சலுகை ஒன்று வழங்கப்பட இருக்கிறது. இதில், புதிய பயனர்கள், ரூ.20 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையை செய்யும் போது, ரூ.20 கேஷ்பேக் பெறுவார்களாம்.

BHIM செயலியை உருவாக்கிய NBSL, புதிதாக இதனை பயன்படுத்துபவர்கள், தங்களின் அன்றாட ஷாப்பிங்கிற்காக BHIM ஆப்பை பயன்படுத்தினால், அதில் தகுதியான பரிவர்த்தனைக்கு, மாதம் ரூ.300 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம் என கூறியிருக்கிறது. 

என்னென்ன பண பரிவர்த்தனைகள் இதற்கு பொருந்தும்?

இந்த பணப்பரிவர்த்தனைகள் பொருந்து செலவுகள் என சில இருக்கின்றன. பஸ் டிக்கெட், மெட்ரோ ரெயில் டிக்கெட், மின்சாரம், பெட்ரோல், மளிகை பொருட்கள் என, அன்றாடம் நாம் செலவு செய்யும் பரிவர்த்தனைகள் மூலமாக இந்த சலுகையினை பெறலாம். டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை பயன்பாட்டை வலுப்படுத்துவதுதான், இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும். 

BHIM சேவை:

BHIM செயலியானது, பயனர்களின் கருத்தை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு பண பரிவர்த்தனை சேவைகளை வழங்கும் இந்த செயலியானது, 15 இந்திய மொழிகளில் சேவையை விரிவாக்கம் செய்துள்ளது. குறைந்த இண்டர்நெட் சேவை உள்ள பகுதிகளிலும் சீராக செயல்பட்டு வரும் இந்த செயலி, இப்போது UPI Circle Full Delegation என்ற சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது, பயனர்கள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், குழந்தைகள், ஊழியர்கள் அல்லது அவர்களை சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை பணம் அனுப்ப அனுமதி வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | வேலை மாற்றமா? டென்ஷன் வேண்டாம்! PF பணம் தானாய் மாறும்... EPFO அதிரடி

மேலும் படிக்க | 8th CPC, UPS, DA Hike... 2025 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 10 முக்கிய மாற்றங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
BHIMGarv Se SwadeshiCashbackdigital transactionsBHIM app

Trending News