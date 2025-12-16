பணம் அனுப்பினா போதும்..ரூ.300 கேஷ்பேக்! BHIM கொடுக்கும் மாஸ் சலுகை!

BHIM Garv Se Swadeshi 300 Cashback : இந்தியாவில் இருக்கும் பிரபலமான டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை செய்யும் செயலியாக இருக்கிறது, BHIM. இந்த ஆப், தற்போது ’கர்வ் சே ஸ்வதேஷி’ என்கிற புதிய விளம்பர பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்கிறது. இதன் நோக்கமானது, நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து இடங்களிலும் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளை கொண்டு செல்வதாகும்.
BHIM செயலி:
Bharat Interface for Money என்கிற பெயரைத்தான், BHIM என்று சுருக்கமாக குறிப்பிடுகிறோம். இந்த ஆப், இம்மாத இறுதியில் 10வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட இருக்கிறது. இந்த கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சிறப்பு சலுகை ஒன்று வழங்கப்பட இருக்கிறது. இதில், புதிய பயனர்கள், ரூ.20 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையை செய்யும் போது, ரூ.20 கேஷ்பேக் பெறுவார்களாம்.
BHIM செயலியை உருவாக்கிய NBSL, புதிதாக இதனை பயன்படுத்துபவர்கள், தங்களின் அன்றாட ஷாப்பிங்கிற்காக BHIM ஆப்பை பயன்படுத்தினால், அதில் தகுதியான பரிவர்த்தனைக்கு, மாதம் ரூ.300 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம் என கூறியிருக்கிறது.
என்னென்ன பண பரிவர்த்தனைகள் இதற்கு பொருந்தும்?
இந்த பணப்பரிவர்த்தனைகள் பொருந்து செலவுகள் என சில இருக்கின்றன. பஸ் டிக்கெட், மெட்ரோ ரெயில் டிக்கெட், மின்சாரம், பெட்ரோல், மளிகை பொருட்கள் என, அன்றாடம் நாம் செலவு செய்யும் பரிவர்த்தனைகள் மூலமாக இந்த சலுகையினை பெறலாம். டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை பயன்பாட்டை வலுப்படுத்துவதுதான், இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
BHIM சேவை:
BHIM செயலியானது, பயனர்களின் கருத்தை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு பண பரிவர்த்தனை சேவைகளை வழங்கும் இந்த செயலியானது, 15 இந்திய மொழிகளில் சேவையை விரிவாக்கம் செய்துள்ளது. குறைந்த இண்டர்நெட் சேவை உள்ள பகுதிகளிலும் சீராக செயல்பட்டு வரும் இந்த செயலி, இப்போது UPI Circle Full Delegation என்ற சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது, பயனர்கள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், குழந்தைகள், ஊழியர்கள் அல்லது அவர்களை சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை பணம் அனுப்ப அனுமதி வழங்குகிறது.
