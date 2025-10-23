அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 பெரிய மாற்றங்கள்: அகவிலைப்படி முதல் பென்ஷன் வரை.. லிஸ்ட் இதோ

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். 2025 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பணவியல் மற்றும் கொள்கைகள் தொடர்பான சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு, ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) வெளியீடு, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண அதிகரிப்பு, ஆடைப் படி உயர்வு மற்றும் எளிதான ஓய்வூதிய செயல்முறை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள்
இந்த ஆண்டில் இதுவரை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் பற்றியும், அதனால் அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள நன்மைகள் பற்றியும் இங்கே காணலாம்.
1. Unified Pension Scheme: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் வெளியீடு
பல ஆண்டுகளாக, ஆயுதப்படைகளில் உள்ளவர்களைத் தவிர, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் உள்ளனர். 2004 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) NPS மாற்றியது. NPS இன் கீழ், அரசாங்கம் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வருமானத்தை சந்தை சார்ந்ததாக மாற்றியது. ஏப்ரல் 2025 இல், அரசாங்கம் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) என்ற ஒரு புதிய விருப்பத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது பல NPS மற்றும் OPS அம்சங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது.
இந்தப் புதிய திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஊழியர் 25 ஆண்டுகள் சேவையை நிறைவு செய்தால், கடந்த 12 மாதங்களுக்கு அவர்களின் சராசரி அடிப்படை சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள். இருப்பினும், ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை காலம் 10 ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை நிறைவு செய்யும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு UPS இன் கீழ் குறைந்தபட்சம் ரூ.10,000 மாத ஓய்வூதியம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. சேவை காலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆனால் 25 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக இருந்தால், ஓய்வூதியம் விகிதாசார அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும்.
NPS இன் கீழ் UPS ஒரு விருப்பமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், புதிய திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஊழியர்கள் NPS க்கு மீண்டும் மாறுவதற்கு "ஒன் டைம் ஒன் வே" வாய்ப்பு வழங்கப்படும். UPS தொடங்கப்பட்டது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய முன்னேற்றங்களில் ஒன்றாகும்.
2. Dearness Allowance: அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் அதிகரிப்பு
வழக்கத்தை போலவே மத்திய அரசு 2025 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவற்றை உயர்த்தியது. ஜனவரி-ஜூன் மாதங்களுக்கு 2% உயர்வு மற்றும் ஜூலை-டிசம்பர் காலத்திற்கு 3% உயர்வு வழங்கப்பட்டது. சமீபத்திய உயர்விற்குப் பிறகு, அகவிலைப்படி தற்போது 58% ஆக உள்ளது. இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும்.
3. Pension: ஓய்வூதிய செயல்முறை மேம்பாடுகள்
ஓய்வு பெற்ற பிறகு தங்கள் ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகள் (PPOக்கள்) வருவதற்கு பல மாதங்கள் ஆனதாக அரசு ஊழியர்கள் அடிக்கடி புகார் கூறினர்.
அரசாங்கம் இப்போது இந்த செயல்முறையை மேம்படுத்தியுள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DOPPW) அனைத்து துறைகளும் ஊழியர்களின் பணி ஓய்வுக்கு 12–15 மாதங்களுக்கு முன்பே ஊழியர்களின் கோப்புகளைத் தயாரிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் நன்மை என்னவென்றால், ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை மற்றும் பிற நிலுவைத் தொகைகள் ஓய்வு பெறும் நாளிலிருந்து கிடைக்கத் தொடங்கும். இந்த மாற்றம் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு நிதி நெருக்கடியிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.
4. Dress allowance: சீருடை அலவன்ஸ்
முன்னர், ஊழியர் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் ஓய்வு பெற்றாலும், ஆடைப் படி, வருடத்திற்கு ஒரு முறை நிலையான தொகையாக வழங்கப்பட்டது. புதிய விதியின்படி, ஒரு ஊழியர் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் ஓய்வு பெற்றால், அவர்கள் பணியாற்றிய மாதங்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதத்தில், விகிதாசார அடிப்படையில் ஆடைப் படியைப் பெறுவார்கள். இந்த மாற்றம் சிறியதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் ஓய்வு பெறும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு இது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
5. Gratuity: பணிக்கொடை மற்றும் மொத்தத் தொகையில் மேம்பாடுகள்
பணிக்கொடை, அதாவது, ஓய்வு பெறும்போது பெறப்படும் மொத்தத் தொகை தொடர்பான விதிகளையும் அரசாங்கம் மேம்படுத்தியுள்ளது. இப்போது, பணிக்கொடை மற்றும் மொத்தத் தொகை இரண்டும் UPS இன் கீழ் ஒன்றாகக் கிடைக்கும். முன்பு, NPS -இல் உள்ள ஊழியர்கள் இந்தப் பலனை வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் பெற்றனர். ஆனால் இப்போது ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் ஊழியர்களுக்கு சிறந்த நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்க அரசாங்கம் UPS ஐ மேம்படுத்தியுள்ளது.
மத்திய அரசின் சீர்திருத்தங்கள் சுருக்கமாக....
- ஊழியர்களுக்கான சீர்திருத்தங்கள் அனைத்தும் ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிலையான, உறுதியான மற்றும் சரியான நேரத்தில் வருமானத்தை உறுதி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன.
- 2025 -இல் செய்யப்பட்ட இந்த மாற்றங்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும்.
- புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) நிலையான சலுகைகளை வழங்குவதற்கான ஒரு படியாக இருந்தாலும், DA, PPO மற்றும் பணிக்கொடை சீர்திருத்தங்கள் ஓய்வூதியத்தை நிதி ரீதியாக எளிதாக்கும்.
