English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 பெரிய மாற்றங்கள்: அகவிலைப்படி முதல் பென்ஷன் வரை.. லிஸ்ட் இதோ

அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 பெரிய மாற்றங்கள்: அகவிலைப்படி முதல் பென்ஷன் வரை.. லிஸ்ட் இதோ

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக சமீபத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் பற்றியும், அதனால் அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள நன்மைகள் பற்றியும் இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 23, 2025, 09:58 AM IST
  • பணிக்கொடை மற்றும் மொத்தத் தொகையில் மேம்பாடுகள்.
  • ஓய்வூதிய செயல்முறை மேம்பாடுகள்.
  • அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் அதிகரிப்பு.

Trending Photos

ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
கமலுக்கு தாயாகவும், மாமியாராகவும் நடித்து..அவரையே காதலித்த நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Kamal Haasan
கமலுக்கு தாயாகவும், மாமியாராகவும் நடித்து..அவரையே காதலித்த நடிகை! யார் தெரியுமா?
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் : சொந்த வீடு கட்டுபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
Kalaignar Kanavu Illam Scheme
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் : சொந்த வீடு கட்டுபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
30 ஆண்டுகளாக தியேட்டரில் ஓடும் படம்! எப்போதும் ஹவுஸ்புல்-ரஜினி, கமல் படம் இல்லை!
camera icon7
DDLJ
30 ஆண்டுகளாக தியேட்டரில் ஓடும் படம்! எப்போதும் ஹவுஸ்புல்-ரஜினி, கமல் படம் இல்லை!
அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 பெரிய மாற்றங்கள்: அகவிலைப்படி முதல் பென்ஷன் வரை.. லிஸ்ட் இதோ

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். 2025 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பணவியல் மற்றும் கொள்கைகள் தொடர்பான சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு, ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) வெளியீடு, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண அதிகரிப்பு, ஆடைப் படி உயர்வு மற்றும் எளிதான ஓய்வூதிய செயல்முறை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள்

இந்த ஆண்டில் இதுவரை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் பற்றியும், அதனால் அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள நன்மைகள் பற்றியும் இங்கே காணலாம்.

1. Unified Pension Scheme: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் வெளியீடு

பல ஆண்டுகளாக, ஆயுதப்படைகளில் உள்ளவர்களைத் தவிர, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் உள்ளனர். 2004 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) NPS மாற்றியது. NPS இன் கீழ், அரசாங்கம் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வருமானத்தை சந்தை சார்ந்ததாக மாற்றியது. ஏப்ரல் 2025 இல், அரசாங்கம் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) என்ற ஒரு புதிய விருப்பத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது பல NPS மற்றும் OPS அம்சங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது.

இந்தப் புதிய திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஊழியர் 25 ஆண்டுகள் சேவையை நிறைவு செய்தால், கடந்த 12 மாதங்களுக்கு அவர்களின் சராசரி அடிப்படை சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள். இருப்பினும், ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை காலம் 10 ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை நிறைவு செய்யும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு UPS இன் கீழ் குறைந்தபட்சம் ரூ.10,000 மாத ஓய்வூதியம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. சேவை காலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆனால் 25 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக இருந்தால், ஓய்வூதியம் விகிதாசார அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும்.

NPS இன் கீழ் UPS ஒரு விருப்பமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், புதிய திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஊழியர்கள் NPS க்கு மீண்டும் மாறுவதற்கு "ஒன் டைம் ஒன் வே" வாய்ப்பு வழங்கப்படும். UPS தொடங்கப்பட்டது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய முன்னேற்றங்களில் ஒன்றாகும்.

2. Dearness Allowance: அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் அதிகரிப்பு

வழக்கத்தை போலவே மத்திய அரசு 2025 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவற்றை உயர்த்தியது. ஜனவரி-ஜூன் மாதங்களுக்கு 2% உயர்வு மற்றும் ஜூலை-டிசம்பர் காலத்திற்கு 3% உயர்வு வழங்கப்பட்டது. சமீபத்திய உயர்விற்குப் பிறகு, அகவிலைப்படி தற்போது 58% ஆக உள்ளது. இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும்.

3. Pension: ஓய்வூதிய செயல்முறை மேம்பாடுகள்

ஓய்வு பெற்ற பிறகு தங்கள் ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகள் (PPOக்கள்) வருவதற்கு பல மாதங்கள் ஆனதாக அரசு ஊழியர்கள் அடிக்கடி புகார் கூறினர். 
அரசாங்கம் இப்போது இந்த செயல்முறையை மேம்படுத்தியுள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DOPPW) அனைத்து துறைகளும் ஊழியர்களின் பணி ஓய்வுக்கு 12–15 மாதங்களுக்கு முன்பே ஊழியர்களின் கோப்புகளைத் தயாரிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் நன்மை என்னவென்றால், ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை மற்றும் பிற நிலுவைத் தொகைகள் ஓய்வு பெறும் நாளிலிருந்து கிடைக்கத் தொடங்கும். இந்த மாற்றம் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு நிதி நெருக்கடியிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.

4. Dress allowance: சீருடை அலவன்ஸ்

முன்னர், ஊழியர் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் ஓய்வு பெற்றாலும், ஆடைப் படி, வருடத்திற்கு ஒரு முறை நிலையான தொகையாக வழங்கப்பட்டது. புதிய விதியின்படி, ஒரு ஊழியர் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் ஓய்வு பெற்றால், அவர்கள் பணியாற்றிய மாதங்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதத்தில், விகிதாசார அடிப்படையில் ஆடைப் படியைப் பெறுவார்கள். இந்த மாற்றம் சிறியதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் ஓய்வு பெறும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு இது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

5. Gratuity: பணிக்கொடை மற்றும் மொத்தத் தொகையில் மேம்பாடுகள்

பணிக்கொடை, அதாவது, ஓய்வு பெறும்போது பெறப்படும் மொத்தத் தொகை தொடர்பான விதிகளையும் அரசாங்கம் மேம்படுத்தியுள்ளது. இப்போது, ​​பணிக்கொடை மற்றும் மொத்தத் தொகை இரண்டும் UPS இன் கீழ் ஒன்றாகக் கிடைக்கும். முன்பு, NPS -இல் உள்ள ஊழியர்கள் இந்தப் பலனை வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் பெற்றனர். ஆனால் இப்போது ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் ஊழியர்களுக்கு சிறந்த நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்க அரசாங்கம் UPS ஐ மேம்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய அரசின் சீர்திருத்தங்கள் சுருக்கமாக....

- ஊழியர்களுக்கான சீர்திருத்தங்கள் அனைத்தும் ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிலையான, உறுதியான மற்றும் சரியான நேரத்தில் வருமானத்தை உறுதி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன.

- 2025 -இல் செய்யப்பட்ட இந்த மாற்றங்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும்.

- புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) நிலையான சலுகைகளை வழங்குவதற்கான ஒரு படியாக இருந்தாலும், DA, PPO மற்றும் பணிக்கொடை சீர்திருத்தங்கள் ஓய்வூதியத்தை நிதி ரீதியாக எளிதாக்கும்.

மேலும் படிக்க | 'தங்கம் நல்ல முதலீடு இல்லை...' முன்பே சொன்ன மூத்த முதலீட்டாளர் - ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | EPFO New Rules: மாறிய விதிகள்.... ஆன்லைனில் PF பணத்தை எடுக்க உதவும் எளிய வழிமுறை இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central government employeespensionerscentral governmentDearness Allowancepension

Trending News