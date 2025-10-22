English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி அனைத்தும் சுலபமாகும்

EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி அனைத்தும் சுலபமாகும்

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய முறையில் சமீபத்தில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 10:10 AM IST
  • EPS தொடர்பாக செய்யப்பட்டுள்ள 5 முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள் என்ன?
  • முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

Trending Photos

கமலுக்கு தாயாகவும், மாமியாராகவும் நடித்து..அவரையே காதலித்த நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Kamal Haasan
கமலுக்கு தாயாகவும், மாமியாராகவும் நடித்து..அவரையே காதலித்த நடிகை! யார் தெரியுமா?
டாப் 10 பணக்கார நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் இந்தியா இருக்கா?
camera icon7
richest countries
டாப் 10 பணக்கார நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் இந்தியா இருக்கா?
தமிழ் பேசத்தெரியாத தமிழ் நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
camera icon7
South actress
தமிழ் பேசத்தெரியாத தமிழ் நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
30 ஆண்டுகளாக தியேட்டரில் ஓடும் படம்! எப்போதும் ஹவுஸ்புல்-ரஜினி, கமல் படம் இல்லை!
camera icon7
DDLJ
30 ஆண்டுகளாக தியேட்டரில் ஓடும் படம்! எப்போதும் ஹவுஸ்புல்-ரஜினி, கமல் படம் இல்லை!
EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி அனைத்தும் சுலபமாகும்

EPFO New Rules 2025: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) விதிகளில் சில பெரிய மாற்றங்களை செய்துள்ளது.  EPFO சமீபத்தில் உறுப்பினர்கள் பிஎஃப் தொகையை திரும்பப் பெறும் வழிகாட்டுதல்களை புதுப்பித்துள்ளது. இது EPF (சேவை நிதி) மற்றும் EPS (ஓய்வூதிய நிதி) ஆகிய இரு கணக்குகளிலும் உள்ள தொகையை எடுப்பதில் மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இந்த விதிகள் அக்டோபர் 13, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தன.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான புதிய விதிகள் செயல்முறையை எளிதாக்கும், டிஜிட்டல் PF பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) நீண்டகால பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் என்று EPFO ​​கூறுகிறது.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய முறையில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?

PF மற்றும் EPS பணத்தை பகுதியளவு திரும்பப் பெறுவது தொடர்பான நிபந்தனைகளை EPFO ​​சமீபத்தில் புதுப்பித்துள்ளது. விதிகள் இப்போது முன்பை விட எளிமையாக, டிஜிட்டல் முறையில் உள்ளன. இதனால் உறுப்பினர்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் கணக்குகளை எளிதாக நிர்வகிக்க முடியும்.

EPS தொடர்பாக செய்யப்பட்டுள்ள 5 முக்கிய மாற்றங்கள்

EPS Pension: EPS தொகையை எடுக்க இப்போது 36 மாதங்கள் தேவை

EPFO, EPS தொகை திரும்பப் பெறுதல் தொடர்பான விதிகளில் ஒரு பெரிய திருத்தத்தைச் செய்துள்ளது. இப்போது, ​​ஒரு ஊழியர் தனது வேலையை விட்டு வெளியேறினால் அல்லது வேலையில்லாமல் போனால், 36 மாதங்கள் (3 ஆண்டுகள்) முடிந்த பின்னரே EPS நிதியை எடுக்க முடியும்.

முன்னர், இந்த காலம் 2 மாதங்களாக இருந்தது. இது, பலர் வேலையை இழந்தால் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை விரைவாக திரும்பப் பெற வழிவகுத்தது. புதிய விதி, உறுப்பினர்கள் திட்டத்தில் நீண்ட காலம் தொடர்ந்து ஓய்வூதிய வடிவில் நீண்டகால சலுகைகளைப் பெற ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது.

EPS Minimum Monthly Pension: EPS இன் கீழ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள்

EPS-95 இன் கீழ் தற்போதைய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆகும், இது சுமார் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இப்போது, ​​தொழிலாளர் துறைக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு இந்தத் தொகையை மதிப்பாய்வு செய்து அதிகரிப்பை பரிந்துரைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த முடிவு இன்னும் பரிசீலனையில் இருந்தாலும், வரும் மாதங்களில் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஓரளவு நிவாரணம் அளிக்கக்கூடும்.

CPPS: ஓய்வூதிய கட்டண முறை இப்போது முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது

EPFO, இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய கட்டண முறையை (Centralized Pension Payment System) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அமைப்பின் கீழ், ஓய்வூதியதாரர்கள் PPO (ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு உத்தரவு) எங்கு வழங்கப்பட்டாலும், நாட்டில் உள்ள எந்த வங்கிக் கிளையிலிருந்து வேண்டுமானாலும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். இந்த மாற்றத்தின் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியம் விரைவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் அளிக்கப்படுவதோடு, செயல்முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையும் இருக்கும்.

Higher Pension: அதிக சம்பளத்தில் ஓய்வூதியம் பெறும் உரிமையை அங்கீகரித்தல்

சமீபத்தில் கிடைத்த நீதிமன்ற தீர்ப்புகளின்படி, EPS-க்கு தங்கள் உண்மையான, அதாவது அதிக சம்பளத்தின் அடிப்படையில் பங்களித்த ஊழியர்கள் மற்றும் EPFO-வால் பங்களிப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஊழியர்கள் இப்போது அதிக ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெறுவார்கள் என்று EPFO ​​தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

EPS 95: திட்டத்தின் மறுஆய்வு மற்றும் சீர்திருத்த செயல்முறை தொடங்குகிறது

EPFO மற்றும் தொழிலாளர் அமைச்சகம் EPS-95 திட்டத்தின் விரிவான மதிப்பாய்வு விரைவில் முடிவடையும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளன. இதில் ஓய்வூதிய சூத்திரம், பங்களிப்பு விகிதங்கள் மற்றும் சலுகை கணக்கீடுகள் போன்ற சிக்கல்களின் மதிப்பாய்வு அடங்கும். இந்த மதிப்பாய்வைத் தொடர்ந்து, தற்போதைய பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் திட்டம் புதுப்பிக்கப்படும்.

EPFO புதிய விதிகள் சுருக்கமாக....

- புதிய EPFO ​​குறைவான தொந்தரவு, அதிக வசதி மற்றும் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்யும்.

- இந்த சீர்திருத்தங்கள் EPS இல் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும், ஊழியர்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

- வரும் ஆண்டுகளில் ஓய்வு பெறத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு, இந்த மாற்றங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.

மேலும் படிக்க | EPF vs EPS: இரண்டு திட்டங்களின் தனித்துவமான நன்மைகள் என்ன? எதில் அதிக லாபம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | EPFO New Rules: 10 ஆண்டுகளுக்குள் இபிஎஸ் ஓய்வூதிய தொகையை எடுப்பது சரியா? முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPSPersonal FinanceEps Pension

Trending News