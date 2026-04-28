EPF சந்தாதாரர்கள் உஷார்!! நெருங்குகிறது காலக்கெடு.... இதை செய்யத்தவறினால், தொகை சிக்கிக்கொள்ளும்

EPS Pension News: EPF இருப்பை மட்டும் சரிபார்த்துவிட்டு, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான (EPS) பத்தியைக் கவனிக்காமல் போகும் நபர்களில் நீங்களும் ஒருவரா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்குத்தான்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 28, 2026, 11:39 AM IST
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதிய பதிவுகளைப் பராமரிப்பது ஏன் அவசியம்?
  • நிறுவனம் சம்பள விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்யவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?
  • பெயர் தவறாக இருந்தால் ஓய்வூதியக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுமா?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! இபிஎஃப் கணக்கு வைத்திருக்கும் நபர்கள் சில அடிப்படை விதிகளையும், செயல்முறைகளையும் பற்றி புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். இது அவர்களது இபிஎஃப் கணக்கு நிர்வாகத்தை சீராக்கும். 

லட்சக்கணக்கான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) சந்தாதாரர்களுக்கு, தங்கள் பாஸ்புத்தகங்களில் சேர்ந்துள்ள நிதியைக் காணும்போது பெரும்பாலும் நிம்மதி கிடைக்கிறது. ஆனால், இதில் ஒரு சிறு பிழை வந்தாலும், பெரிய சிக்கல் எழக்கூடும். இதனால் அவர்களது ஓய்வுக்காலக் கனவுகள் சிதைத்துவிடக்கூடும். EPF இருப்பை மட்டும் சரிபார்த்துவிட்டு, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான (EPS) பத்தியைக் கவனிக்காமல் போகும் நபர்களில் நீங்களும் ஒருவரா? அப்படியென்றால் அந்த பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். மேலோட்டமாகப் பார்க்கும்போது அற்பமானதாகத் தோன்றும் ஒரு கவனக்குறைவு, உங்கள் முழு நிதியும் முடக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கலாம்.

நெருங்கும் காலக்கெடு...

குறிப்பாக, மார்ச் 2026 மாதத்திற்கான பங்களிப்புகளில் ஏதேனும் பிழைகள் ஏற்பட்டிருந்தால், அவற்றைச் சரிசெய்வதற்கு உங்களுக்கு இப்போது மிகக் குறைந்த காலமே எஞ்சியுள்ளது. EPFO ​​விதிமுறைகளின்படி, EPS பதிவுகளில் திருத்தங்களைச் செய்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த காலப் பிழைகளை, அந்த நிதியாண்டு முடிவடைந்து, கணக்கு ஏடுகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே சரிசெய்ய முடியும். இதன் விளைவாக, மார்ச் 2026 பங்களிப்புகள் தொடர்பான பிழைகளைச் சரிசெய்யும் செயல்முறையானது, ஜூன் 2026-க்குள் முழுமையாக நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும்.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய பதிவுகளைப் பராமரிப்பது ஏன் அவசியம்?

பெரும்பாலான ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்திலிருந்து 12 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படுவதைக் கவனிக்கிறார்கள். ஆனால் நிறுவனம் செலுத்தும் 12 சதவீதப் பங்களிப்பிற்குப் பின்னால் உள்ள நடைமுறைகளை அவர்கள் பெரும்பாலும் கவனிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள். விதிமுறைகளின்படி, நிறுவனங்கள் பங்களிப்பில் 8.33 சதவீதம், ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (EPS) ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

இந்த ஓய்வூதியப் பதிவுகளில் பிழைகள் ஏற்படும்போதுதான் சிக்கல்கள் எழுகின்றன. EPFO ​​அமைப்பானது உங்கள் PF இருப்பை மட்டும் சரிபார்ப்பதில்லை, மாறாக, நிதியைத் திரும்பப் பெறும்போதோ அல்லது மாற்றீடு செய்யும்போதோ, அது உங்கள் EPF மற்றும் EPS ஆகிய இரண்டு பதிவுகளையும் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கிறது. ஓய்வூதியப் பதிவுகளில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், உங்கள் முழு PF கோரிக்கையும் நிராகரிக்கப்படக்கூடும்.

மார்ச் 2026 பங்களிப்புகளில் உள்ள பிழைகளும் ஜூன் மாத காலக்கெடுவும்

ஏப்ரல் 2026 மாதத்திற்கான தாக்கல் நடைமுறையின்போது (இது வழக்கமாக மே மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் நடைபெறும்) நீங்கள் ஏதேனும் பிழை செய்துவிட்டால், அப்பிழைகளைச் சரிசெய்வதற்கான இணையதளம் (portal) ஜூன் 2027 வரை மீண்டும் திறக்கப்படாது. அதாவது, ஒரே ஒரு பிழையின் காரணமாக நீங்கள் முழுமையாக ஒரு வருடம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம்.

நிறுவனத்தின் இந்த 5 தவறுகள் உங்களுக்குச் சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும்

ஓய்வூதியப் பதிவுகளில் பின்வரும் பிழைகள் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன:

- சம்பள விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்யாதிருத்தல். இதன் விளைவாக EPS பங்களிப்புகள் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ செலுத்தப்படும் நிலை ஏற்படுகிறது. 

- பணியில் சேர்ந்த சரியான தேதியைப் புதுப்பிக்கத் தவறுவது, சேவை வரலாற்றைப் பாதகமாகப் பாதிக்கிறது.

- ஒரு ஊழியர் தகுதி பெற்றிருந்தபோதிலும், நிறுவனம் அவரிடமிருந்து EPS பங்களிப்புகளைப் பிடித்தம் செய்யத் தவறுவது.

- ஒரு ஊழியர் தகுதி பெறாதபோதும், அவரிடமிருந்து ஓய்வூதிய நிதிப் பங்களிப்புகளைப் பிடித்தம் செய்வது.

- முந்தைய மற்றும் தற்போதைய நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான சேவை வரலாற்றை முறையாகப் புதுப்பிக்கவோ அல்லது சரிசெய்யவோ தவறுவது.

இந்தத் தவறுகளை எவ்வாறு சரிசெய்வது?

உங்கள் பாஸ்புக்கைப் பார்த்து, EPS பத்தியில் ஏதேனும் முரண்பாடுகளைக் கண்டறிந்தால், நீங்கள் உடனடியாகப் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்:

- முதலில், உங்கள் EPFO ​​பாஸ்புக்கைப் பதிவிறக்கம் செய்து, ஒவ்வொரு மாதமும் EPS பங்களிப்புகள் செலுத்தப்படுகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

- EPFO அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகச் சென்றாலும் இந்தப் பிரச்சினையை உங்களால் சரிசெய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உங்கள் நிறுவனம் மட்டுமே ஆன்லைன் போர்டல் மூலம் இதைச் சரிசெய்ய முடியும்.

- உங்கள் உண்மையான சம்பளச் சீட்டுகளை உங்கள் மனிதவளத் துறையிடம் சமர்ப்பித்து, பங்களிப்பு விவரங்களைச் சரிபார்க்குமாறு கோருங்கள்.

- நீங்கள் நிறுவனங்களை மாற்றியிருந்தால், உங்கள் முந்தைய நிறுவனத்தின் பதிவுகளையும் நீங்கள் வைத்திருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுவதற்கான பொதுவான காரணங்கள்:

- நிலுவையில் உள்ள KYC சரிபார்ப்பு
- 10 வருட சேவையை நிறைவு செய்யத் தவறுதல்
- பிறந்த தேதி (DOB) பொருந்தாமை
- தவறான பெயர்
- தவறான வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்
- தவறான படிவத்தைச் சமர்ப்பித்தல்
- பணியிலிருந்து விலகிய தேதி விடுபட்டிருத்தல்

இபிஎஃப் கிளெய்ம் தொடர்பான முக்கியக் கேள்விகள் (FAQs)

1. நிறுவனம் சம்பள விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்யவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?

நிறுவனம் சம்பள விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்யவில்லை என்றால், இதன் விளைவாக EPS பங்களிப்புகள் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ செலுத்தப்படும் நிலை ஏற்படுகிறது. 

2. பெயர் தவறாக இருந்தால் ஓய்வூதியக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுமா?

ஆம், உங்கள் பதிவுகளில் பொருத்தமின்மை இருந்தால் தாமதங்கள் அல்லது நிராகரிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

3 ஓய்வூதியம் கோருவதற்கு எந்தப் படிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கோருவதற்கு பொதுவாக படிவம் 10D பயன்படுத்தப்படுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

