மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! முழு விவரம்

Pension Update : மத்திய அரசு ஓய்வூதியதார ர்களுக்கு இருக்கும் சிரமங்களையும் வகையில் முக்கிய மாற்றங்களையும், நிர்வாக சீர்த்திருத்தங்களையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்தவகையில் சம்பன் டிஜிட்டல் பென்சன் சர்வீஸை (SAMPANN: digital pension Service) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சம்பன் (ஓய்வூதியக் கணக்கியல் மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பு) என்பது தொலைத்தொடர்புத் துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த, ஆன்லைன் ஓய்வூதிய மேலாண்மை அமைப்பாகும். இது ஓய்வூதியதாரர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக ஓய்வூதியத்தை செயலாக்குதல், அனுமதித்தல் மற்றும் வழங்குவதற்கான ஒற்றைத் தளமாக இது செயல்படுகிறது. இந்த தளத்தின் மூலம் ஆன்லைன் வழியே குறைதீர்த்தல், டிஜிட்டல் புரொபைல் அப்டேட் மற்றும் பரிவர்த்தனை பதிவு, தொலைத்தொடர்பு, ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
டிஜிட்டல் நிர்வாகம் மற்றும் காகிதமில்லா சேவைகள் பற்றிய அரசின் தொலைநோக்கு பார்வையை மேலும் மேம்படுத்துதல், ஓய்வூதியம் தொடர்பான முக்கியமான ஆவணங்கள் அதாவது பணிக்கொடை கட்டண ஆணைகள், ஓய்வூதியச் சான்றிதழ்கள், ஓய்வூதிய பரிமாற்ற கட்டண ஆணைகள் மற்றும் படிவம் 16 ஆகியவை இப்போது டிஜிலாக்கர் மூலம் கிடைக்கின்றன. இந்த ஒருங்கிணைப்பு ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களை எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் பாதுகாப்பாக அணுகவும், சேமிக்கவும், மீட்டெடுக்கவும் உதவுகிறது, அதிக வசதி, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நீண்டகால டிஜிட்டல் பதிவுகளைப் பாதுகாப்பதை உறுதி செய்கிறது.
சம்பன் சேவையைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
- dotpension.gov.in என்ற சம்பன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்துக்கு செல்லவும்
- உங்களிடம் ஏற்கனவே Login ID மற்றும் Password இருந்தால், 'Login' பொத்தானைக் கிளிக் செய்து உள்ளே நுழையலாம்.
- பொதுவாக, உங்கள் PPO (Pension Payment Order) எண் தான் உங்கள் பயனர் பெயராக (User ID) இருக்கும்.
- நீங்கள் புதிய யூசர் என்றால், 'Register' பகுதியில் உங்கள் PPO எண், PAN எண் அல்லது மொபைல் எண், பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.
- இந்த விவரங்களைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு OTP வரும். அதை உள்ளிட்டு உங்கள் கணக்கைச் செயல்படுத்தலாம்.
எந்தெந்த சேவைகளுக்கு சம்பன் தளத்தை பயன்படுத்தலாம்?
Pension Slip: ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் ஓய்வூதிய ரசீதை (Pension Slip) பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
Arrears Details: உங்களுக்கு வர வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் குறித்த விவரங்களை அறியலாம்.
Track Status: உங்கள் ஓய்வூதிய விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Income Tax: உங்கள் வருமான வரிப் பிடித்தம் (TDS) விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.
Grievances: ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஏதேனும் புகார்கள் இருந்தால், ஆன்லைன் மூலமாகவே சமர்ப்பிக்கலாம்.
வாழ்நாள் சான்றிதழ் (Jeevan Pramaan)
சம்பன் தளம் 'ஜீவன் பிரமான்' (Jeevan Pramaan) உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நீங்கள் வங்கிகளுக்குச் செல்லாமல் டிஜிட்டல் முறையில் வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பித்தால், அது தானாகவே இந்தத் தளத்தில் புதுப்பிக்கப்படும். உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் பிபிஓ (PPO) உடன் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் இருந்தால், அவர்களின் கட்டணமில்லா உதவி எண்: 1800-113-5800 ஐத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
