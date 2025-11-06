பெண்களுக்கு 2000 மாத உதவித்தொகை திட்டம்... எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

Big Government Announcement For Women: பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் நிதி உதவி: இந்த மாநில அரசு பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹2,100 உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை தற்போது அறிவித்துள்ளது. இந்த நிதியுதவி யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்வோம்.
பெண்களின் பொருளாதார அதிகாரமளிப்பை நோக்கி தற்போது ஹரியானா மாநில அரசு ஒரு முக்கிய மற்றும் பெரிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. பஞ்ச்குலாவில் உள்ள இந்திரதனுஷ் மைதானத்தில் முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி தீனதயாள் லாடோ லட்சுமி யோஜனாவைத் தொடங்கி வைத்தார். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மாநிலத்தில் சுமார் 21 லட்சம் தகுதியுள்ள பெண்கள் மாதந்தோறும் ரூபாய் 2,100 உதவித்தொகை பெறுவார்கள்.
பெண்கள் இந்த சிறப்பு சலுகைகளைப் பெற, அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. இதற்கு மாறாக அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட தீன் தயாள் லாடோ லட்சுமி (Deen Dayal Lado Laxmi) மொபைல் செயலி மூலம் இப்போது பெண்கள் நேரடியாகவே பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டம் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயாவின் பிறந்தநாளில் தொடங்கப்பட்டது. முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனியுடன் அமைச்சர் கிருஷ்ண குமார் பேடியும் இணைந்து இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இந்தத் திட்டம் மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கும் அவர்களின் குடும்பங்களின் பொருளாதார நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு முக்கியமான படியாகும் என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்காக ஹரியானா மாநிலம் ஆண்டுக்கு ரூபாய் 5,000 கோடி பட்ஜெட்டை ஒதுக்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 415 கோடி ரூபாய் நேரடியாக பெண்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும்.
தீன் தயாள் லாடோ லட்சுமி யோஜனாவின் முதல் தவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஹரியானா முதல்வர் நயாப் சிங் சைனி நவம்பர் 1 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை 522,162 பெண்களின் கணக்குகளுக்கு தலா ரூ.2,100 பரிமாற்றம் செய்து வைத்தார்.
தீன் தயாள் லாடோ லட்சுமி திட்டத்தில் யார் பயனடையலாம்?
வயது வரம்பு: 23 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
குடும்ப வருமானம்: ஆண்டு வருமானம் ₹1 லட்சம் வரை உள்ள குடும்பங்கள் மட்டுமே தகுதியுடையவர்கள்.
பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை: முதல் கட்டத்தில், சுமார் 2,097,256 பெண்கள் பயனடைவார்கள், இதில் 1,414,621 திருமணமான பெண்களும் 682,635 திருமணமாகாத பெண்களும் அடங்குவர். சமூக மற்றும் பொருளாதார சமத்துவத்தை உறுதி செய்ய திருமணமான மற்றும் திருமணமாகாத பெண்கள் இருவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்ப செயல்முறை:
மொபைல் செயலி மூலம் பதிவு செய்தல்: தகுதியுள்ள பெண்கள் தீன்தயாள் லாடோ லட்சுமி செயலியைப் பயன்படுத்தி நிமிடங்களில் பதிவு செய்யலாம்.
அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை: இந்த செயல்முறை முற்றிலும் டிஜிட்டல் முறையில் உள்ளது. பெண்கள் எந்த அரசு அலுவலகத்திற்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.
ஒரே தொலைபேசியிலிருந்து பல பதிவுகள்: ஒரே மொபைல் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்தி பல பெண்கள் பதிவு செய்யலாம். ஒரே நேரத்தில் பல பெண்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய குடும்பங்கள் அல்லது கிராமங்களுக்கு இது உதவுகிறது.
