/CGHS ஓய்வூதியதாரர் அட்டையில் முக்கிய மாற்றம்: பவிஷ்யா போர்டல் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்!!

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி உள்ளது. ஓய்வுபெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தங்கள் 'மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்ட' (CGHS) ஓய்வூதியதாரர் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க இப்போது ஒரு புதிய, எளிதான மற்றும் தடையற்ற வழிமுறை உள்ளது. CGHS இணையவழி அமைப்பு 'பவிஷ்யா இணையதளத்துடன்' (Bhavishya Portal) இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், காகிதப் பயன்பாடு இல்லாத விண்ணப்பச் செயல்முறை சாத்தியமாகியுள்ளது.
சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் (MoH&FW) மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாலும், இவை எடுத்த சில தீவிர நடவடிக்கைகளாகும் இந்த வசதி சாத்தியமாகியுள்ளது.
CGHS இணையவழி அமைப்பு 'பவிஷ்யா போர்ட்டல்' (Bhavishya portal) உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் காகிதப் பயன்பாடு இல்லாத விண்ணப்பச் செயல்முறை சாத்தியமாகிறது.
காகிதப் பணிகளைக் குறைத்தல், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்தல், குழப்பங்களைத் தவிர்த்தல் மற்றும் ஆவணங்களின் நகல் பதிவுகளை (duplication) நீக்குதல் ஆகியவை இந்த முயற்சியின் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.
இந்த புதிய வசதியின் மூலம், தகுதியுள்ள அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் ஓய்வுக்குப் பிறகு CGHS சுகாதாரப் பலன்களைத் தடையின்றியும் சரியான நேரத்திலும் பெறுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. பொதுச் சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கான அரசின் பரந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த ஒருங்கிணைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய, ஒருங்கிணைந்த மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அமைப்பில், ஓய்வூதியம் தொடர்பான விவரங்கள் ஏற்கனவே 'பவிஷ்யா போர்ட்டலில்' சரிபார்க்கப்பட்டு, CGHS ஓய்வூதியதாரர் அட்டை விண்ணப்பத்தில் தானாகவே நிரப்பப்பட்டுத் தோன்றும்.
இச்செயல்முறை, கைமுறையாகத் தரவுகளை உள்ளிடும் தேவையையும், அதில் ஏற்படக்கூடிய பிழைகள் அல்லது விடுபடல்கள் போன்ற இடர்பாடுகளையும் குறைக்கும்.
|சிறப்பம்சங்கள்
|ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு இதன் பயன்கள்
|காகிதமில்லா விண்ணப்பம்
|அசல் ஆவணங்களைத் தனியாகச் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை
|தானாக நிரப்பப்படும் விண்ணப்பம்
|பவிஷ்யா இணையதளத்திலிருந்து சரிபார்க்கப்பட்ட விவரங்கள் தானாகவே பெறப்படும்
|பான் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு
|தரவுப் பரிமாற்றத்திற்கு பான் ஒரு தனித்துவமான அடையாளமாகச் செயல்படுகிறது
|ஆன்லைன் கட்டணம்
|CGHS பங்களிப்பை பாரத்கோஷ் மூலம் செலுத்தலாம்
|டிஜிட்டல் அட்டை பதிவிறக்கம்
|ஓய்வூதிய அட்டையை CGHS மற்றும் பவிஷ்யா ஆகிய இரண்டு இணையதளங்களிலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
|தற்போதுள்ள முறை தொடர்கிறது
|ஊழியர்கள் தொடர்ந்து CGHS இணையதளம் மூலம் நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்
புதிய ஒருங்கிணைந்த செயல்முறை என்பது ஒரு கூடுதல் வசதி மட்டுமே என்றும், அது தற்போதுள்ள இணையவழி விண்ணப்ப முறையை ரத்து செய்யவோ அல்லது அதற்கு மாற்றாக அமையவோ இல்லை என்றும் அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
ஓய்வுபெறும் ஊழியர்கள் விரும்பினால், CGHS இணையதளம் (portal) மூலமாகவே நேரடியாகத் தொடர்ந்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்த ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கையானது நடைமுறைச் சார்ந்த தாமதங்களைக் குறைக்கவும், மீண்டும் மீண்டும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியத்தை நீக்கவும், அத்துடன் ஓய்வுபெற்ற தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு தேவையற்ற தாமதமின்றி CGHS மருத்துவச் சலுகைகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்யவும் உதவும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்கள் இந்த புதிய வசதியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில், ஓய்வுபெறவிருக்கும் ஊழியர்களுக்கு இதுகுறித்த தகவலைத் தெரிவிக்குமாறு அனைத்து மத்திய அரசு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளை அந்த அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.