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CGHS ஓய்வூதியதாரர் அட்டையில் முக்கிய மாற்றம்: பவிஷ்யா போர்டல் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்!!

CGHS Latest News: சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் (MoH&FW) மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாலும், இவை எடுத்த சில தீவிர நடவடிக்கைகளாகும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய வசதி சாத்தியமாகியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:57 PM IST
CGHS ஓய்வூதியதாரர் அட்டையில் முக்கிய மாற்றம்: பவிஷ்யா போர்டல் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்!!
Image Credit: CGHS Bhavishya Portal (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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