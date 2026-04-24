  • EPFO புதிய விதிகள்: மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றம், UPI மூலம் PF பணத்தை பெறலாம், வரம்பு என்ன?

EPFO புதிய விதிகள்: மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றம், UPI மூலம் PF பணத்தை பெறலாம், வரம்பு என்ன?

EPF Withdrawal News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. ஊழியர்கள் இனி இபிஎஃப் தொகையை UPI மூலமாகவே எடுக்க முடியும். EPFO-வின் இந்தப் புதிய விதிமுறைகள் மே 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 24, 2026, 01:29 PM IST

EPFO புதிய விதிகள்: மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றம், UPI மூலம் PF பணத்தை பெறலாம், வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு முக முக்கியமானதாக இருக்கும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. ஊழியர்கள் இனி இபிஎஃப் தொகையை UPI மூலமாகவே எடுக்க முடியும். EPFO-வின் இந்தப் புதிய விதிமுறைகள் மே 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. இனி, உங்கள் பணம் சில நிமிடங்களிலேயே உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இபிஎஃப் பணத்தை UPI மூலம் எடுப்பதற்கான புதிய விதிமுறைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Withdrawal: மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றம்

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் பதிவு செய்துள்ள லட்சக்கணக்கான சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றம் காத்திருக்கிறது. உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF தொகையைத் திரும்பப் பெற இனி வாரக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. ஏனெனில், அடுத்த மாதம், குறிப்பாக மே 1, 2026 முதல், பிஎஃப் பணத்தை உறுப்பினர்கள் தங்கள் பணத்தை நேரடியாக UPI மூலமாகவே பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனது கணினி அமைப்பை, அதிநவீன தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தளமாக மேம்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF கிளெய்ம்கள் தீர்க்கப்படுவதற்காக இனி நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாது. மே 1, 2026 முதல், சந்தாதாரர்கள் UPI-ஐப் பயன்படுத்தி தங்கள் நிதியை நேரடியாகத் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.

EPF Claim Settlement: இனி செயல்முறையில் அசுர வேகம் இருக்கும்

தற்போது, ​​PF பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறைக்கு 7 முதல் 15 நாட்கள் வரை ஆகிறது. UPI கட்டண முறையை இதில் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், இந்தச் செயல்முறை மிக வேகமாக நடைபெறும். அவசர காலங்களில், ஊழியர்கள் தங்கள் நிதியைச் சில மணி நேரங்களிலேயே பெற்றுக்கொள்வதை உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

EPF Withdrawal: புதிய விதிமுறை என்ன?

தொடக்கத்தில், UPI வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஒரு தினசரி திரும்பப் பெறும் வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படலாம். தகவல்களின்படி, மருத்துவ அவசரத் தேவைகள் அல்லது கல்விச் செலவுகள் போன்ற சிறிய அளவிலான முன்பணத் தேவைகளுக்கு, நீங்கள் ₹50,000 முதல் ₹1,00,000 வரையிலான தொகையை UPI வாயிலாக உடனடியாகத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

இந்த அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?

இந்த வசதியைப் பெறுவதற்கு, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் UAN (Universal Account Number), உங்கள் ஆதார் மற்றும் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது கட்டாயமாகும். மேலும், உங்கள் வங்கி மற்றும் EPFO ​​ஆகிய இரண்டிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணே, உங்கள் UPI ID-ஐ உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணாகவும் இருக்க வேண்டும்.

மோசடிகளிலிருந்து பாதுகாப்பு

UPI பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பல அடுக்கு அங்கீகார முறை பயன்படுத்தப்படும். உங்கள் PF கணக்கிலிருந்து யாரும் மோசடியாக நிதியைத் திரும்பப் பெறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், இதில் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு மற்றும் OTP சார்ந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இருக்கும். இந்த விதி மே 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கென ஒரு புதிய வசதியை, EPFO ​​விரைவில் தனது அதிகாரப்பூர்வ உமங் செயலி (Umang) மற்றும் இணையதளத்தில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. பிற்காலத்தில் எவ்விதச் சிக்கல்களையும் சந்திக்காமல் இருக்க, சந்தாதாரர்கள் தங்கள் KYC விவரங்களை முன்னரே புதுப்பித்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

UPI மூலம் PF பணம் எடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள, சில அத்தியாவசிய நிபந்தனைகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். 

- உறுப்பினர்களிடம் செயல்பாட்டில் உள்ள ஒரு UAN (Universal Account Number) இருக்க வேண்டும்.
- அந்த UAN எண்ணை ஊழியர்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பது கட்டாயமாகும். 
- அதிகப்படியான வரிப் பிடித்தங்களைத் தவிர்க்க, உங்கள் PAN எண்ணையும் அதனுடன் இணைப்பது நல்லது. 
- துல்லியமான வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் (IFSC குறியீடு உட்பட) புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- OTP -களைப் பெறுவதற்கு, உறுப்பினர்கள் தாங்கள் பதிவு செய்துள்ள மொபைல் எண் செயல்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும். 

EPFO 3.0 பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. EPFO 3.0 -இல் எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றம் என்ன?

EPFO ​​3.0 திட்டத்தின் கீழ், இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும் செயல்முறை வேகம் பெறும். இது ஒரு முக்கிய மாற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது இப்போது முழுமையாக டிஜிட்டல்மயமாக்கப்படுவதோடு, பயனர்களுக்கு மிகவும் எளிமையானதாகவும் மாற்றப்பட்டு வருகிறது. 

2. புதிய முறையில் PF பணத்தைத் திரும்பப் பெற எத்தனை நாட்கள் ஆகும்?

​​இப்போது, PF பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறைக்கு 7 முதல் 15 நாட்கள் வரை ஆகிறது. UPI கட்டண முறையை இதில் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், இந்தச் செயல்முறை மிக வேகமாக நடைபெறும். சில மணி நேரங்களிலேயே பணத்தை எடுக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.

3. இபிஎஃப் கிளெய்ம் செயல்முறையில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?

இபிஎஃப் தொகைக்கான கிளெய்ம் செயல்முறையைத் துரிதப்படுத்தும் நோக்கில், EPFO ​​அமைப்பானது, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI), HDFC வங்கி மற்றும் ICICI வங்கி போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் உட்பட 32 பொது மற்றும் தனியார் துறை வங்கிகளுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

