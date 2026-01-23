English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: மகள்களுக்கான வயது வரம்பை நீக்கிய மாநில அரசு

குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: மகள்களுக்கான வயது வரம்பை நீக்கிய மாநில அரசு

Family Pension News: குடும்ப ஒய்வூதிய விதிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மகள்களுக்கான வயது வரம்பு அகற்றப்பட்டுள்ளது. முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:03 PM IST
  • 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய விதிகள்.
  • முக்கிய முடிவெடுத்த மாநில அரசு.
  • துறைகளுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும்.

குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: மகள்களுக்கான வயது வரம்பை நீக்கிய மாநில அரசு

Family Pension Rules News: ஓய்வூதிய விதிகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. வழக்கமான ஓய்வூதியமும், குடும்ப ஓய்வூதியமும் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஊழியருக்கும் அவரது குடும்பத்திற்கும் முக்கிய நிதி ஆதாரமாக இருக்கும் இரு அம்சங்களாகும். ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுபினர்களின் நன்மைகளுக்காக இவற்றின் விதிகளில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல மாற்றங்களை செய்வதுண்டு.

குடும்ப ஓய்வூதியம்: முக்கிய முடிவெடுத்த மாநில அரசு

மத்தியப் பிரதேசத்தின் ஓய்வூதிய விதிகள் 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மாறவிருக்கின்றன. இது ஒரு ஒரு முக்கிய முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது. புதிய விதியின்படி, சார்ந்திருக்கும் விதவைகள், கைவிடப்பட்ட பெண்கள், விவாகரத்து பெற்ற பெண்கள் மற்றும் திருமணமாகாத மகள்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவார்கள். இதற்காக, தற்போதுள்ள 25 வயது அதிகபட்ச வரம்பு நீக்கப்படும். சார்ந்திருப்பவர்களுக்கான வருமான வரம்பும் அதிகரிக்கப்படும். மாநிலத்தில் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓய்வூதியத்தில் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்துடன் அகவிலைப்படியும் அடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சார்ந்திருப்பவர்களில், மூத்த குழந்தைகள், அது மகனாக இருந்தாலும் சரி, மகளாக இருந்தாலும் சரி, குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவார்கள்.

Pension Rules: 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய விதிகள்

1976-ஆம் ஆண்டில் ஓய்வூதிய விதிகள் உருவாக்கப்பட்டன. அன்று முதல், இந்திய அரசு இதில் பல திருத்தங்களைச் செய்துள்ளது. மேலும் இந்தத் திருத்தங்களை மாநில ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தன.

அனுராக் ஜெயின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராக (நிதி) இருந்தபோது, ​​விதிகளை மாற்றுவது குறித்து ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டது, ஆனால் அந்த செயல்முறை தாமதமாகிக்கொண்டே இருந்தது. பின்னர் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் (நிதி) மணீஷ் ரஸ்தோகி ஒரு குழுவை அமைத்தார், அந்தக் குழு திருத்தப்பட்ட விதிகளின் வரைவை இறுதி செய்துள்ளது.

ஓய்வூதிய விதிகள்: முக்கிய விவரங்கள் சில இங்கே....

- சார்ந்திருப்பவர்களுக்கான வருமான வரம்பை அதிகரிக்க ஓய்வூதிய விதிகள் இப்போது திருத்தப்படுவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

- இந்த வரம்பு, மாதத்திற்கு ₹7,750 என்ற குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்துடன் அகவிலைப்படியைச் சேர்த்து தீர்மானிக்கப்படும்.

- இந்த மாற்றத்தின் நன்மை என்னவென்றால், சார்ந்திருப்பவரின் வருமானம் இந்த திருத்தப்பட்ட வரம்பிற்குள் இருந்தால், அவர்கள் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவார்கள்.

- திருமணமாகாத சார்ந்திருக்கும் மகளுக்கான வயது வரம்பு நீக்கப்படும்.

- தற்போது, ​​25 வயதுக்கு மேற்பட்ட திருமணமாகாத மகள் தகுதியற்றவராகக் கருதப்படுகிறார்.

- இந்தத் திருத்தத்தின் மூலம், சார்ந்திருக்கும் விதவை, கைவிடப்பட்ட மற்றும் விவாகரத்து பெற்ற மகள்களும் குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் வரம்பிற்குள் கொண்டுவரப்படுவார்கள்.

துறைகளுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும்

தற்போது, ​​ஓய்வூதியத்தை நிறுத்துவது தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளும் ஒப்புதலுக்காக அமைச்சரவைக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். இப்போது, ​​ஒரு புதிய ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. அதன்படி மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் வகுப்பு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தைத் நிறுத்தி வைப்பது தொடர்பான முடிவுகளை சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகத் துறையே எடுக்கும். முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு அதிகாரிகளின் விஷயத்தில், முடிவுகள் தற்போதைய அமைப்பின் கீழ் அமைச்சரவையின் முன் தொடர்ந்து வைக்கப்படும்.

DoPPW அளித்த விளக்கம்

சமீபத்தில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப விவரங்களிலிருந்து மகளின் பெயரை நீக்கக்கூடாது என்று ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு மகள்களின் பெயர்களை நீக்கலாமா என்பது குறித்த பல கேள்விகளைத் தொடர்ந்து இந்தத் தெளிவுபடுத்தல் வந்துள்ளது. 

