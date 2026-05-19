/ரயில்வே ஊழியர்கள் ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம், குறிப்பாணை வெளியானது

Railway Employees pension Rules: ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியச் செயலாக்கத்தை நெறிப்படுத்தும் நோக்கில், விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள தென்கடற்கரை ரயில்வேயின் முதன்மை நிதி ஆலோசகருக்கு (PFA) ஓய்வூதியப் பண ஆணைகளை (PPOs) நேரடியாக வழங்க ரயில்வே வாரியம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது.
ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியச் செயலாக்கத்தை நெறிப்படுத்தும் நோக்கில், விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள தென்கடற்கரை ரயில்வேயின் முதன்மை நிதி ஆலோசகருக்கு (PFA) ஓய்வூதியப் பண ஆணைகளை (PPOs) நேரடியாக வழங்க ரயில்வே வாரியம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. இந்த மாற்றம், மே 15, 2026 தேதியிட்ட ரயில்வே வாரியத்தின் சுற்றறிக்கை மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வுபெற்ற ஊழியர் ஒருவர் வங்கி மூலம் ஓய்வூதியம் பெறத் தொடங்குவதற்கு PPO ஒரு முக்கிய ஆவணமாகும். அது இல்லாமல், ஓய்வூதிய வழங்கலைத் தொடங்க முடியாது. ரயில்வே வாரியத்தின் உத்தரவின்படி, பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் ரயில்வே ஓய்வூதியம் வழங்கும் தற்போதைய திட்டத்தில் இந்தத் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்புடைய ஓய்வூதியப் பண விதிகளைத் திருத்துவதற்கும், புதிய அலுவலகத்திற்கு முறையாக அங்கீகாரம் அளிப்பதற்கும் "முன்கூட்டிய திருத்தச் சீட்டு எண் 59" (“Advanced Correction Slip No. 59) வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அந்தச் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பாக இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது: "இந்திய ரயில்வேயில் ஓய்வூதியப் பண ஆணைகளை வழங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (FA&CAO) பட்டியலில் பின்வருபவரைச் சேர்க்கவும்: முதன்மை நிதி ஆலோசகர்/தென்கடற்கரை ரயில்வே/விசாகப்பட்டினம்."
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்:
|அம்சம்
|விவரம்
|புதிய அறிவிப்பு
|விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள தென்கடற்கரை ரயில்வேயின் முதன்மை நிதி ஆலோசகர் (PFA) இனி ஓய்வூதியப் பண ஆணைகளை (PPOs) நேரடியாக வழங்கலாம்.
|அதிகாரப்பூர்வ ஆணை
|மே 15, 2026 தேதியிட்ட ரயில்வே வாரியத்தின் சுற்றறிக்கை
|மாற்றத்தின் நோக்கம்
|தென்கடற்கரை ரயில்வே மண்டல ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய ஆவணச் செயலாக்கத்தை நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் விரைவுபடுத்துதல்.
|முக்கிய நன்மை
|மற்றொரு மண்டலத்தின் அலுவலகத்தைச் சார்ந்திருக்காமல், சொந்த மண்டல அதிகாரிகளே PPO வழங்கலாம். இதனால், ஓய்வூதியம் தொடங்குவதில் ஏற்படும் தாமதம் தவிர்க்கப்படும்.
நடைமுறையில், இதன் பொருள் என்னவென்றால், தென்கடற்கரை ரயில்வே மண்டலத்தின் கீழ் ஓய்வு பெறும் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு, ஓய்வூதிய ஆவணச் செயலாக்கம் முன்பை விட எளிதாகும். ஏனெனில், மற்றொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலகத்தைச் சார்ந்திருக்காமல், அந்த மண்டலத்தின் சொந்த நிதி அதிகாரிகளே இப்போது ஓய்வூதிய ஆணைகளை (PPO) வழங்க முடியும்.
ரயில்வே வாரியம், தனது அறிவிப்பில், ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவு நடைமுறைகளைக் கையாளும் கணக்குத் துறைக்கான இந்திய ரயில்வே குறியீட்டின் அத்தியாயம் X, இணைப்பு II-J-இல் இந்தத் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று கூறியுள்ளது.
இல்லை. அப்படிப்பட்ட எந்த மாற்றமும் இதன் மூலம் செய்யப்படவில்லை. இது முற்றிலும் ஒரு நிர்வாக மாற்றம் மட்டுமே. ஓய்வூதியம், நிலுவைத் தொகை, அகவிலைப்படி அல்லது ஓய்வூதியப் பலன்களில் திருத்தம் ஆகிய எந்த வகையான மாற்றத்தையும் இது குறிக்காது. இந்த ஆணை, ஓய்வூதிய ஆவணங்களை வழங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரயில்வே நிதி அதிகாரசபைகளின் பட்டியலை மட்டுமே விரிவுபடுத்துகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
இந்த நடவடிக்கை நடைமுறை சார்ந்ததாகத் தோன்றினாலும், ஓய்வூதிய ஆணை வழங்குவது ஓய்வூதியச் செயலாக்கத்தின் ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும். ஓய்வூதிய ஆணைகளை வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதங்கள், ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகள் தொடங்குவதைத் தாமதப்படுத்தக்கூடும். தென் கடற்கரை ரயில்வேயின் நிதி (South Coast Railway) அலுவலகத்திற்கு நேரடி அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த ரயில்வே மண்டலத்தின் கீழ் வரும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான செயல்முறை வேகமாகவும் திறமையாகவும் மாறும். ரயில்வே வாரியம், "அவசியமான நடவடிக்கை" எடுப்பதற்கான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது, இது உடனடி அமலாக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
