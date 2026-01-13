ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: PPO, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் செய்த DoPPW

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு, தற்போது பணியில் இருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக அவ்வப்போது முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்து வருகிறது. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் செயல்முறைகள் எளிதாகவும், வசதியாகவும் மேம்பட இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. ஆகையால், இவற்றை பற்றிய சமீபத்திய தகவல்களை அறிந்துகொள்வது மிக அவசியமாகும்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய நடவடிக்கை
இந்த வகையில், மத்திய அரசு, ஊழியர்களுக்கான மற்றொரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்து சில முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறிப்பாக குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பானது.
Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதுயம்
குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள் பற்றிய சில முக்கிய அம்சங்களை பற்றி மத்திய அரசு விளக்கியுள்ளது. ஒரு ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறந்தால், தொடர்புடைய ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவசியமாகும். ஓய்வூதிய மீட்பு மற்றும் பிடித்தம் தொடர்பான விதிகள் குறித்த இந்தத் தெளிவுபடுத்தல், கோடிக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் நிம்மதியை அளிக்கிறது. அரசாங்கம் தனது புதிய உத்தரவில் என்ன கூறியுள்ளது என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Finance Ministry: நிதி அமைச்சகம் கூறியது என்ன?
நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறையின் கீழ் உள்ள மத்திய ஓய்வூதியக் கணக்கு அலுவலகம் (CPAO - Central Pension Accounting Office), ஒரு ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறந்த பிறகு ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா ஆவணத்தை (PPO) திருப்பி அனுப்புவதற்கான சரியான நடைமுறையை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள்
தற்போதுள்ள ஓய்வூதியத் திட்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஒரு ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறக்கும்போது, வங்கியின் மத்தியப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியச் செயலாக்க மையம் (CPPC), PPO-வின் விநியோகஸ்தர் நகல், இறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் CPAO-வால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் பிற தேவையான ஓய்வூதிய ஆவணங்களைத் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும். அனைத்து ஆவணங்களும் CPAO மூலமாக மட்டுமே அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பது இதில் மிக முக்கிய விஷயமாகும்.
Pension Payment Order: ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா ஆணை
- சில வங்கிகளும் CPPC-களும் ஒரு ஓய்வூதியதாரர் இறந்த பிறகு PPO-வை சம்பந்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் கணக்கு அலுவலகங்கள் அல்லது துறைகளுக்கு நேரடியாக அனுப்புவதை CPAO கவனித்தது.
- நிறுவப்பட்ட நடைமுறையின் கீழ் இது அனுமதிக்கப்படவில்லை.
- இத்தகைய அலட்சியம் தீவிரமாகக் கருதப்படும் என்று அலுவலகக் குறிப்பாணையில் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
- மத்திய சிவில் ஓய்வூதியங்களைக் கையாளும் வங்கிகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையைத் தவறாமல் கடைப்பிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
- CPAO மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையான நடைமுறையைப் பின்பற்றுவது, சிறந்த கண்காணிப்பு, பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் பிற்காலத்தில் குறைவான சர்ச்சைகள் அகையவற்றை உறுதி செய்யும்.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவி
இந்த அறிவுறுத்தல் முதன்மையாக ஒரு செயல்முறை சார்ந்ததாக இருந்தாலும். இதன் தாக்கம் இறந்த ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்பங்கள் மீது நேரடியாக இருக்கும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். PPO-வைச் சரியாக அனுப்புவது, ஒரு கடினமான நேரத்தில் ஏற்படும் தாமதங்கள், ஆவணங்கள் தொலைந்து போவது மற்றும் குழப்பங்கள் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. இறப்பு போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலும் ஏற்கனவே உணர்ச்சிபூர்வமான மனநிலையில் இருப்பார்கள், நிர்வாகச் சிக்கல்களால் போராடிக்கொண்டிருப்பார்கள். அத்தகைய நேரங்களில் ஓய்வூதியம் சார்ந்த இந்த நடவடிக்கை அவர்களுக்கு சிறிது உதவியாக இருந்து சிரமங்களை குறைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
DoPPW கொடுத்த மற்றொரு முக்கிய தகவல்
சமீபத்தில் DoPPW மற்றொரு முக்கிய தகவலையும் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியப் பிடித்தங்கள் மற்றும் வசூல்கள் தொடர்பாக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது.
- ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் இறுதி செய்யப்பட்டவுடன், அதில் தெளிவான எழுத்துப் பிழை இருந்தாலன்றி, அதைக் குறைக்க முடியாது என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
- இதிலும், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்தப் பிழை கண்டறியப்பட்டால், DoPPW -வின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஓய்வூதியத்தைக் குறைக்க முடியாது என்றும் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
- இதுமட்டுமின்றி, அரசாங்கத்தின் பிழை காரணமாக ஓய்வூதியதாரருக்கு அதிகப்படியான ஓய்வூதியம் அளிக்கப்பட்டிருந்தால், அதில் அவரது தவறு இல்லாத பட்சத்தில், அதிகப்படியாக பெறப்பட்ட தொகையை வசூலிக்கும் செயல்முறையைத் தள்ளுபடி செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் பரிசீலிக்கப்படும் என தெரிவிக்கபட்டுள்ளது.
- ஓய்வூதிய வசூல் அவசியமானால், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னதாக அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
- இதற்கான பிடித்தம் ஒரே நேரத்தில் செய்யப்படாமல், தவணைகளில் செய்யப்படும்.
அரசாங்கத்தின் இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்துள்ளன.
