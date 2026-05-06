தபால் அலுவலக திட்டங்கள்: விதிகளில் முக்கிய மாற்றம், இனி அனைத்திற்கும் PAN அவசியம்

Post Office Saving Schemes: வருமான வரி விதிகள், 2026'-இன் கீழ் அஞ்சல் அலுவலகச் செயல்பாடுகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 6, 2026, 12:05 PM IST
  • அஞ்சல் அலுவலக திட்டங்களில் வந்துள்ள மாற்றம் என்ன?
  • பான் அட்டை இல்லாத நபர்கள் என்ன செய்வது?
  • படிவங்கள் 15G மற்றும் 15H ஆகியவற்றில் வந்துள்ள மாற்றம் என்ன?

Post Office Saving Schemes: மக்கள் தங்கள் பணத்தை பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமித்து அதை பெருக்க விரும்புகிறார்கள். இதற்கு தபால் அலுவலக திட்டங்கள் மிக உதவியாக இருக்கின்றன. அஞ்சல் அலுவலகம் தற்போது மக்களுக்குப் பயனளிக்கும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டங்கள் மூலம் பலர் பயனடைந்து வருகின்றனர். 

அஞ்சல் அலுவலக திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ள நபர்களுக்கு இந்தச் செய்தி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 'வருமான வரி விதிகள், 2026'-இன் கீழ் அஞ்சல் அலுவலகச் செயல்பாடுகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதன் படி, இனி, பான் (PAN) அட்டை இல்லாமல் முதலீட்டாளர்களால் பணம் டெபாசிட் செய்யவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ இயலாது.

நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைக்கு PAN தேவை

தற்போது மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைக்கும் பான் அட்டை (PAN card) கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவைப்படும் படிவங்கள் குறித்தும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அஞ்சல் அலுவலகத்தின் புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் எந்தவொரு சேவை அல்லது பரிவர்த்தனையைப் பெறவும் தங்கள் பான் அட்டையைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். 

ஒரு முதலீட்டாலர் அஞ்சல் அலுவலகத்தின் குறிப்பிட்ட சேமிப்புத் திட்டத்தில் இணைந்திருந்தாலும் சரி, அல்லது 'இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி' (India Post Payments Bank) சேவைகளைப் பயன்படுத்தி வந்தாலும் சரி, அனைத்து சூழல்களிலும் பணம் டெபாசிட் செய்யவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ பான் அட்டை அத்தியாவசியமாகிறது.

இந்த முக்கிய மாற்றம் ஏன் அமல்படுத்தப்பட்டது?

- மாறிவரும் இக்காலச் சூழலில், அஞ்சல் அலுவலகக் கணக்கைத் தொடங்குவது, பணம் டெபாசிட் செய்வது அல்லது திரும்பப் பெறுவது, நிலையான வைப்புத்தொகைத் திட்டங்களில் (Fixed Deposits) முதலீடு செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பான் எண்ணைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

- மேலும், இக்கட்டாய விதிமுறையானது 'வருமான வரி விதிகள், 2026'-இன் 159, 160, 161, 211 மற்றும் 237 ஆகிய விதிகளின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

- அஞ்சல் அலுவலகச் சேமிப்பு நெட்வொர்க்குகளுக்கு வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவது, அதிக மதிப்புடைய பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணிப்பது மற்றும் வரி ஏய்ப்புக்கான வாய்ப்புகளைக் குறைப்பதே இம்முயற்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

பேன் அட்டை இல்லை என்றால் என்ன செய்வது?

ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் உங்களிடம் பான் அட்டை இல்லையென்றால், அத்தகைய சூழல்களைக் கையாள்வதற்காகவே இவ்விதிகளில் சில சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்விதிமுறைகளில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் எவை என்பதை கீழே துல்லியமாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

- முதலீட்டாளர்களிடம் பான் அட்டை இல்லையென்றால் என்ன நடக்கும் என்பதை கூறும் சில விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

- பான் அட்டை இல்லாத நபர்களின் வசதிக்காக, இவ்விதிகளில் சில குறிப்பிட்ட திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

- அத்தகைய முதலீட்டாளர்கள், இனிமேல் வழக்கமான படிவத்திற்குப் பதிலாக 'படிவம் 97' (Form 97) என்ற சிறப்புப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

- இப்புதிய படிவத்தில், பணம் செலுத்துபவரின் பெயர் மற்றும் முகவரி, மேற்கொள்ளப்படும் பரிவர்த்தனையின் வகை மற்றும் அப்பரிவர்த்தனையைச் சரிபார்ப்பதற்குத் தேவையான துணை ஆவணங்கள் ஆகியவை கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும்.

இந்த தகவல்களைச் சேகரித்துப் பராமரிக்கும் பொறுப்பு அஞ்சல் அலுவலகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. பான் எண் இல்லாமல் மேற்கொள்ளப்படும் பரிவர்த்தனைகளும் வரி விதிப்பு அமைப்பிற்குள் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்யும் நோக்கிலேயே இத்தகவல்களைச் சேகரிக்கும் பொறுப்பு அஞ்சல் அலுவலகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தபால் அலுவலக விதிகள் திருத்தம்
தபால் அலுவலகச் செயல்பாடுகளை நிர்வகிக்கும் விதிகளிலும் மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

மற்றொரு மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, இனிமேல் படிவங்கள் 15G மற்றும் 15H ஆகியவை படிவம் 121-உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும். முன்னதாக, வட்டி வருமானத்தின் மீதான TDS (மூலத்திலேயே வரி பிடித்தம்) பிடித்தத்தைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, 60 வயதுக்குட்பட்ட தனிநபர்களால் படிவம் 15G-யும், மூத்த குடிமக்களால் படிவம் 15H-ம் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்தன.

இப்போது, ​​ஒரே ஒரு படிவத்தை, அதாவது படிவம் 121-ஐ மட்டும் பூர்த்தி செய்தால் போதுமானது. இந்தப் படிவத்தை ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வரி செலுத்துபவரின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த வரிக்குரிய வருமானம் 'பூஜ்யமாக' (nil) இருந்தால் மட்டுமே, இந்த விதிமுறை பொருந்தும். இந்த மாற்றம் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.

தபால் நிலைய திட்டங்கள் பற்றி அவ்வப்போது கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. அஞ்சல் அலுவலக திட்டங்களில் வந்துள்ள மாற்றம் என்ன?

அஞ்சல் அலுவலக திட்டங்களில் இனி, பான் (PAN) அட்டை இல்லாமல் முதலீட்டாளர்களால் பணம் டெபாசிட் செய்யவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ இயலாது.

2. பான் அட்டை இல்லாத நபர்கள் என்ன செய்வது?

பான் அட்டை இல்லாத முதலீட்டாளர்கள், இனிமேல் வழக்கமான படிவத்திற்குப் பதிலாக 'படிவம் 97' (Form 97) என்ற சிறப்புப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

3. படிவங்கள் 15G மற்றும் 15H ஆகியவற்றில் வந்துள்ள மாற்றம் என்ன?

இனி, படிவங்கள் 15G மற்றும் 15H ஆகியவை படிவம் 121-உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

