புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம், பணிக்கொடை எல்லாம் மாறும், விவரம் இதோ

Gratuity Rules 2025: நவம்பர் 21 ஆம் தேதி நாட்டில் நான்கு புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து புதிய பணிக்கொடை விதிகள் குறித்து பல வித சர்ச்சைகளும் விவாதங்களும் தொடங்கியுள்ளன. அரசாங்கத்தின் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவு, நவம்பர் 21, 2025 முதல் நான்கு தொழிலாளர் குறியீடுகளான, ஊதியக் குறியீடு, 2019, தொழில்துறை உறவுகள் குறியீடு, 2020, சமூகப் பாதுகாப்பு குறியீடு, 2020 மற்றும் தொழில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் குறியீடு, 2020 - ஆகியவற்றை செயல்படுத்துகிறது.
New Labour Codes
இந்த மாற்றங்களுக்குப் பிறகு, நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பிலும் மாற்றம் இருக்கும். இந்த மாற்றங்கள் அவர்களது சேலரி ஸ்லிப், அதாவது சம்பள சீட்டில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களால் சம்பளத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன? பணிக்கொடை கணக்கீடு எப்படி மாறும்? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
சம்பளத்திற்கான புதிய விதி?
புதிய அரசாங்க விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் அவர்களின் மொத்த சம்பளத்தில் (CTC) குறைந்தது 50 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும். இதுவரை இதற்கான விதி எப்படி இருந்தது என்பதை தெரிந்துகொள்வதும் முக்கியம்.
இபிஎஃப் (EPF) மற்றும் பணிக்கொடை (Gratuity) பொறுப்புகளைத் தவிர்ப்பதற்காக நிறுவனங்கள் ஊழியர்களுக்கான அடிப்படை சம்பளத்தை மிகக் குறைவாக வைத்திருந்தன. மீதமுள்ள தொகையை கொடுப்பனவுகளாக வழங்கி வந்தன. ஆனால் இப்போது நிறுவனங்கள் தங்களது இந்தப் பழைய கட்டமைப்பு முற்றிலும் மாற்ற வேண்டும்
Take Home Salary: கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் என்ன தாக்கம் இருக்கும்?
ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் ₹15,000 க்கும் குறைவாக இருந்தால், அவரது 12% EPF பங்களிப்பு அவரது சம்பளத்தைப் பாதிக்கலாம். இருப்பினும், ₹15,000 க்கு மேல் அடிப்படை சம்பளம் உள்ளவர்கள் 'விலக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்' என்று கருதப்படுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஊழியர்கள் குறைந்தபட்ச பங்களிப்பாக ₹1,800 ஐத் தேர்வுசெய்யலாம்.
கிராஜுவிட்டி எவ்வளவு கிடைக்கும்?
கிராஜுவிட்டியைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு சூத்திரம் உள்ளது. இது உங்கள் மாதாந்திர அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் சேவை ஆண்டுகளைப் பொறுத்தது. பணிக்கொடை கணக்கீட்டு சூத்திரம் பின்வருமாறு:
மொத்த கிராஜுவிட்டி = (கடைசி அடிப்படை மாத சம்பளம்) x (15/26) x (ஆண்டுகள்)
15 = வருடத்திற்கு 15 நாட்கள் சம்பளம்
26 = மாதத்திந் சராசரி வேலை நாட்கள்
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் கிராஜுவிட்டி கணக்கீட்டை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ₹1 லட்சம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- அடிப்படை சம்பளம் ₹50,000.
- பணிக்கொடையைக் கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரம் : 50,000 x (15/26) x 5 = ₹144,230.
பணிக்கொடையை பெற 5 ஆண்டு பNணிபுரியத் தேவையில்லை
பணிக்கொடையில் மற்றொரு முக்கிய மாற்றமும் செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னர், பணிக்கொடையை பெற குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவை தேவைப்பட்டது. தற்போதைய புதிய விதிகள் இந்த அம்சத்தை முற்றிலுமாக மாற்றியுள்ளன. ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் இப்போது ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெறுகிறார்கள். இது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள், கிக் தொழிலாளர்கள், ஸ்டார்ட் அப் ஊழியர்கள் போன்றவர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும்.
