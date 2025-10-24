நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் வங்கி விதிமுறைகளில் வரும் மிக முக்கிய மாற்றங்கள்

Bank Rules New : வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. வங்கிகளில் தாங்கள் வைத்திருக்கும் சேமிப்புக் கணக்குகள், நிரந்தர வைப்பு நிதி (FD) கணக்குகள், லாக்கர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புக் காப்பீட்டில் வைக்கப்படும் பொருள்கள் ஆகியவற்றுக்கு வாரிசு நியமனம் செய்வதற்கான விதிகளைத் திருத்தியமைத்து, வங்கிச் சட்டங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 2025 அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன் முக்கிய விதிகள் நவம்பர் 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வருகின்றன.
இந்தச் சட்டம், வாரிசு நியமன நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை, சீரான தன்மை, செயல் திறன் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதோடு, வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப வாரிசு நியமனம் செய்வதில் அதிக முக்கியத்துவத்தையும், நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வழங்குகிறது.
திருத்தச் சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் (Key Features):
வங்கிச் சட்டங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 2025 ஆனது, ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம் உள்ளிட்ட ஐந்து சட்டங்களில் மொத்தம் 19 திருத்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. இதில், பிரிவு 10, 11, 12 மற்றும் 13 ஆகியவற்றின் கீழ் வரும் வாரிசு நியமனம் தொடர்பான விதிகள் நவம்பர் 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வருகின்றன.
பல வாரிசுதாரர்கள் நியமனம் (Multiple Nominations):
வாடிக்கையாளர்கள் இனிமேல் நான்கு நபர்கள் வரை வாரிசுதாரர்களாக நியமிக்க முடியும். இதன் மூலம், வாடிக்கையாளரின் இறப்புக்குப் பிறகு உரிமை கோரல் மற்றும் பணப் பட்டுவாடா நடைமுறைகள் எளிமையாக்கப்படும்.
பங்குகளை நிர்ணயம் செய்தல்:
ஒரே நேரத்தில் நான்கு வாரிசுகளை நியமிக்கும்போது, ஒவ்வொருவருக்கும் எவ்வளவு பங்கு அல்லது சதவீத நிதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதை வாடிக்கையாளர்களே தெளிவாகக் குறிப்பிட முடியும். இதன் மூலம், அனைத்து வாரிசுகளுக்கும் இடையே பணம் வெளிப்படையாகப் பிரித்து வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. (மொத்த பங்கு 100% ஆக இருக்க வேண்டும்).
டெபாசிட் கணக்குகளுக்கான நியமனம்:
ஒரே நேரத்தில் (Simultaneous) நியமனம் அல்லது வரிசையாக (Successive) நியமனம் என இரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றை டெபாசிட் கணக்குதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
ஒரே நேரத்தில் நியமனம்: மேலே கூறியபடி, பல வாரிசுகளை நியமித்து பங்கைப் பிரித்துக் கொடுப்பது.
வரிசை நியமனம்: முதல் வாரிசுதாரரின் இறப்புக்குப் பிறகு மட்டுமே, அடுத்து நியமிக்கப்பட்ட வாரிசுதாரருக்கு உரிமை கிடைக்கும்படி வரிசையாக நியமிப்பது.
லாக்கர் மற்றும் பாதுகாப்புக் காப்பீட்டுக்கான நியமனம்:
பாதுகாப்பு பெட்டகங்களில் (Safety Lockers) உள்ள பொருள்கள் மற்றும் வங்கியில் பாதுகாப்புக் காப்பீட்டில் (Safe Custody) வைக்கப்படும் ஆவணங்கள்/பொருள்களுக்கு வரிசையாக நியமனம் (Successive Nomination) மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள், முதன்மையான வாரிசுதாரர் இல்லையெனில் மட்டுமே, அடுத்த வாரிசுதாரர் அந்த வசதியைப் பயன்படுத்த முடியும்.
நோக்கமும் பலன்களும்:
இந்தத் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டதன் முக்கிய நோக்கம், வங்கித் துறையில் ஆளுகைத் தரத்தை வலுப்படுத்துவது, வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவது, பொதுத் துறை வங்கிகளில் தணிக்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவது மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் வசதியை அதிகரிப்பது ஆகும்.
இந்த புதிய விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வருவதால், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப வாரிசுகளை நியமனம் செய்ய அதிக சுதந்திரம் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம், வாரிசுதாரர் உரிமை கோருவதற்கான சிக்கல்கள் தவிர்க்கப்பட்டு, அவர்களுக்குரிய பணம் அல்லது பொருள்கள் விரைவாகக் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும்.
வாரிசு நியமனம் செய்தல், அதை நீக்குதல் அல்லது மாற்றுதல் போன்றவற்றுக்கான விரிவான நடைமுறைகள் மற்றும் படிவங்கள் கொண்ட வங்கி வாரிசு நியமன விதிமுறைகள், 2025 (Banking Companies (Nomination) Rules, 2025) விரைவில் வெளியிடப்பட்டு, அனைத்து வங்கிகளிலும் ஒரே மாதிரியாகச் செயல்படுத்தப்படும்.
வாடிக்கையாளர்கள் செய்ய வேண்டியது: வங்கிகளில் கணக்கு வைத்திருக்கும் அனைவரும், இந்த புதிய விதிகளைக் கவனத்தில் கொண்டு, நவம்பர் 1, 2025-க்குப் பிறகு, தங்களுக்குச் சாதகமான முறையில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாரிசுகளை நியமனம் செய்து, தங்கள் நிதிப் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டத் தெளிவை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
