தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் வரும் மிகப்பெரிய மாற்றம் - அக்டோபர் 1 முதல் அமல்

Pension : தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) பல புதிய மற்றும் முக்கிய மாற்றங்களை, ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் அக்டோபர் 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். அரசு சாராத் துறை சந்தாதாரர்களுக்கான இந்த புதிய விதிமுறைகள், முதலீட்டுக்கு அதிக வாய்ப்புகளையும், அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையையும் (Flexibility) வழங்குகின்றன. இந்த புதிய விதிமுறைகளை விரிவாகக் காண்போம்.
பல திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் வசதி
அக்டோபர் 1 முதல், அரசு ஊழியர்கள் அல்லாத NPS சந்தாதாரர்கள், ஒரே PRAN (நிரந்தர ஓய்வூதிய கணக்கு எண்) பயன்படுத்தி, பல்வேறு மத்திய பதிவேடுகளைப் பராமரிக்கும் நிறுவனங்களில் (CRAs) பல திட்டங்களை நிர்வகிக்க முடியும். இதற்கு முன், ஒரு CRR-ல் ஒரு திட்டம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டது. இந்த மாற்றம் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை விரிவுபடுத்தவும், தங்கள் நிதி இலக்குகளுக்கு ஏற்ப முதலீடுகளைத் தனிப்பயனாக்கிக் கொள்ளவும் உதவும்.
முதலீட்டுத் தேர்வுகள்:
புதிய "மல்டிபிள் ஸ்கீம் ஃபிரேம்வொர்க் (MSF)" கீழ், ஓய்வூதிய நிதிகள் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வகைத் திட்டங்களை வழங்க வேண்டும்:
மிதமான அபாயத் திட்டம் (Moderate Risk): இந்த திட்டத்தில் முதலீடுகள் ஓரளவுக்கு பங்கு முதலீட்டில் இருக்கும்.
அதிக அபாயத் திட்டம் (High Risk): இது முதலீட்டாளர்களுக்கு 100% வரை பங்கு முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இதன் மூலம், அதிக வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும்.
அதே சமயம், ஓய்வூதிய நிதிகள் தங்கள் விருப்பத்தின் பேரில் குறைந்த அபாயத் திட்டங்களையும் வழங்கலாம். இந்த ஏற்பாடு, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் அபாய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப முதலீடுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது. .
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
PFRDA-வின் அறிவிப்புப்படி, ஓய்வூதிய நிதிகள் வெவ்வேறு சந்தாதாரர் குழுக்களுக்கு ஏற்றவாறு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திட்டங்களை (Customized plans) உருவாக்க முடியும். இதில், நிறுவன ஊழியர்கள், டிஜிட்டல் பொருளாதார பணியாளர்கள் மற்றும் சுயதொழில் புரிவோர் ஆகியோர் அடங்குவர். இதன் மூலம், ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கும் ஏற்றவாறு முதலீட்டு திட்டங்கள் கிடைக்கும். புதிய திட்டங்களுக்கான மொத்த ஆண்டு கட்டணம் (Total Annual Charges) நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்களின் (AUM) 0.30% க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என PFRDA நிர்ணயித்துள்ளது.
வெளியேற்றம் மற்றும் மாற்று விதிகள்
வெளியேற்ற விதிகள்: NPS-ல் இருந்து வெளியேறுவதற்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் வருடாந்திர ஓய்வூதியம் (annuity) பெறுவதற்கான விதிகள் பழைய நடைமுறைகளின்படியே தொடரும்.
திட்டங்களை மாற்றுதல்: MSF-ன் கீழ் தொடங்கப்பட்ட புதிய திட்டங்களிலிருந்து ஒரு பொதுவான திட்டத்திற்கு மாறுவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வெவ்வேறு புதிய திட்டங்களுக்கு இடையில் மாறுவதற்கு, குறைந்தபட்சம் 15 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ய வேண்டும் அல்லது ஓய்வூதியம் பெறும் வயது வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
இந்த மாற்றங்கள், NPS-ஐ இன்னும் வலுவாகவும், சந்தாதாரர்களுக்கு அதிகப் பலன்களை அளிப்பதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
