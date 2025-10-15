English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS விகிதங்களில் திருத்தம், பில்லிங் விதிகளில் மாற்றம்: முக்கிய அப்டேட்

அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS விகிதங்களில் திருத்தம், பில்லிங் விதிகளில் மாற்றம்: முக்கிய அப்டேட்

CGHS Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிஜிஎச்எஸ் விகிதங்களில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 15, 2025, 10:08 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விகித திருத்தம்.
  • ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கையின் பேரில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு.
  • வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நோயாளியின் ஒப்புதலுக்கு முக்கியத்துவம்.

அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS விகிதங்களில் திருத்தம், பில்லிங் விதிகளில் மாற்றம்: முக்கிய அப்டேட்

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்ட (CGHS) விகிதங்களில் மத்திய அரசு பெரிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இந்த விதிகள் அக்டோபர் 13, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. விகிதங்களில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த திருத்தத்தைத் தொடர்ந்து, ஒரு புதிய பில்லிங் செயல்முறை மற்றும் டிஜிட்டல் அமைப்பு (TMS 2.0) ஆகியவையும் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

CGHS beneficiaries: CGHS பயனாளிகளுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மைகள்

CGHS -இன் சமீபத்திய மாற்றங்கள் சுமார் 4.6 மில்லியன் CGHS பயனாளிகளுக்கு பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய விகிதங்கள் மருத்துவமனை அங்கீகாரம், நகர வகை, மருத்துவமனை வகை மற்றும் நோயாளி வார்டு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விகித திருத்தம்

இதற்கு முன்னர், 2014 இல் CGHS விகிதங்களில் கடைசியாக பெரிய அதிகரிப்பு இருந்தது. அப்போதிருந்து, ஒரு சில சிறிய திருத்தங்கள் மட்டுமே ஏற்பட்டுள்ளன. பழைய விகிதங்கள் காரணமாக, பல மருத்துவமனைகள் பணமில்லா சிகிச்சையை வழங்க மறுத்து வந்தன. இதனால் நோயாளிகள் தங்கள் சொந்த பணத்தை செலவிட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இந்த பனம் திரும்பக்கிடைக்க பல மாதங்கள் ஆனதால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதுகுறித்து புகார் தெரிவித்து வந்தனர்.

தனியார் மருத்துவமனைகளிடமும் பல புகார்கள் இருந்தன. விகிதங்கள் ஏற்கனவே உள்ள மருத்துவச் செலவுகளை ஈடுகட்டவில்லை என்று அவை கூறின. இந்த காரணங்களால் அரசாங்கம் இப்போது விகிதங்களில் மறுசீரமைப்பு செய்துள்ளது.

TMS 2.0, டிஜிட்டல் அட்டைகள்

CGHS இப்போது, TMS 2.0, UMP மற்றும் HEM 2.0 இன் கீழ் தேசிய சுகாதார ஆணையத்தின் (NHA) தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய அமைப்பின் கீழ், நோயாளிகள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும்போது OTP சரிபார்ப்பைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு பயனாளியின் மொபைல் எண்ணை CGHS தரவுத்தளத்தில் புதுப்பிக்க வேண்டும்.

மொபைல் எண் ஆக்டிவ்வாக இல்லை என்றாலோ, அல்லது பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றாலோ, அருகிலுள்ள CGHS ஆரோக்கிய மையத்திற்கு சென்று அதைப் புதுப்பிக்கலாம். டிஜிட்டல் CGHS அட்டையும் செல்லுபடியாகும். பயனாளிகள் அதை CGHS வலைத்தளத்திலிருந்து, ‘My CGHS 2.0’ மொபைல் செயலியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம் அல்லது DigiLocker மூலம் காட்டலாம்.

CGHS Rates: சிஜிஎச்எஸ் விகிதங்கள் - அக்டோபர் 13 ஆம் தேதிக்கு முன்னும் பின்னும்

அக்டோபர் 13, 2025 (நள்ளிரவு 12 மணி) முதல் அனைத்து சேவைகளுக்கும் புதிய CGHS விகிதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அக்டோபர் 12, 2025 வரை வழங்கப்படும் சேவைகள் பழைய கட்டணங்களில் வசூலிக்கப்படும். மேலும், மருத்துவமனை ஏதேனும் 'அனுமதிக்க முடியாத' பொருளுக்கு கட்டணம் வசூலித்தால், தனி பில்/ரசீது வழங்கப்படும். இந்த பில் CGHS-இலிருந்து கோரப்படாது.

வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நோயாளியின் ஒப்புதலுக்கு முக்கியத்துவம்

வெளிப்படைத்தன்மையைப் பராமரிக்க சிகிச்சையின் போது புவிசார் குறிச்சொற்கள் கொண்ட புகைப்படங்களை (geotagged photographs) எடுக்குமாறு மருத்துவமனைகளுக்கு அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது. கூடுதலாக, வெளியேற்றத்தின் போது, ​​ஒவ்வொரு நோயாளியும் அல்லது அவர்களின் உதவியாளரும் ஒரு கருத்துப் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். இதில் மருத்துவமனை சிகிச்சையின் போது ஏதேனும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்ததா என்பது பற்றிய தகவலும் அடங்கும்.

குறை தீர்க்கும் மையம்

எம்பேனல் செய்யப்பட்ட அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் குறை தீர்க்கும் மையத்தை நிறுவுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பயனாளிக்கு ஏதேனும் சந்தேகத்திற்கிடமான செய்தி அல்லது மோசடி தகவல் கிடைத்தால், அவர்கள் உடனடியாக தொடர்புடைய கூடுதல் இயக்குநர் (AD நகரம்) அலுவலகத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். CGHS அட்டையை தவறாகப் பயன்படுத்தினால், பயனாளி மற்றும் மருத்துவமனை ஆகிய இருவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் எச்சரித்துள்ளது.

ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கையின் பேரில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு

- கடந்த சில மாதங்களாக, CGHS விகிதங்களை திருத்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரி வருகின்றன.

- ஆகஸ்ட் 2025 இல், மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் தேசிய கூட்டமைப்பு, பணமில்லா சிகிச்சை இல்லாதது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சிரமங்களை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி அரசாங்கத்திற்கு இது குறித்து ஒரு குறிப்பாணையை சமர்ப்பித்தது.

- இதைத் தொடர்ந்து, அரசாங்கம் இந்த முக்கியமான முடிவை எடுத்தது.

சிஜிஎச்எஸ் சீர்திருத்தங்கள் சுருக்கமாக....

- CGHS லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கேடயமாக உள்ளது. 

- CGHS -இல் சமீபத்தில் விகித மாற்றங்கள் உட்பட இன்னும் பல சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

- இவை அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

- இவை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

