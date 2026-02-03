New Labour Reforms: ஓவர்டைம் இரட்டிப்பு சம்பளம் முதல் குறைந்தபட்ச ஊதிய உத்தரவாதம் வரை.. முக்கிய அப்டேட் இதோ

EPFO Latest News: தொழிலாளர்களின் வருமானத்தை அதிகரிப்பது, அவர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பது மற்றும் வேலைவாய்ப்பின் தரத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களின் முக்கிய தொகுப்பை இந்திய அரசாங்கம் செயல்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. ஓவர்டைம், அதாவது கூடுதல் பணி நேரத்துக்கு கூடுதல் ஊதியம் மற்றும் ஃப்ளோர் ஊதிய முறை போன்ற முடிவுகள் சமீபத்தில் தீவிர விவாதத்திற்கு உட்பட்டுள்ளன.
தொழிலாளர்கள் நலனுக்காக செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? அரசாங்கம் எதையெல்லாம் மாற்றியுள்ளது? இந்த மாற்றங்கள் ஏன் செய்யப்பட்டன? இது தொழிலாகர்கள் மீது என்னென்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இந்த தகவல்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Labour Reforms: கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்
- Overtime Double Salary: கூடுதல் பணி நேரங்களுக்கு இரட்டிப்பு ஊதியம் பெறும் உரிமை
- Floor Wage System: குறைந்தபட்ச ஊதிய உத்தரவாதம்—தொழில்துறையில் தொழிலாளர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தைப் பாதுகாத்தல்
- Job Security: வேலை பாதுகாப்பில் சீர்திருத்தங்கள். ஒழுங்கற்ற வேலைவாய்ப்புக்கான வரையறுக்கப்பட்ட ஒப்பந்த விதிகள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள்
- Benefits Deep Dive: கமிஷன், தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்துறை போட்டியை தொழிலாளர் நலனுக்குக் கொண்டுவருதல்
Overtime Double Salary:
கூடுதல் பணி நேரத்திற்கான இரட்டை ஊதியம் என்றால் என்ன? அது ஏன் செயல்படுத்தப்பட்டது? ஒரு ஊழியர் தங்கள் திட்டமிடப்பட்ட நேரத்தை விட அதிகமாக வேலை செய்தால், முன்பு அவர்கள் 1.5 மடங்கு கூடுதல் நேர ஊதியத்தைப் பெற்றார்கள். இப்போது அவர்கள் உத்தரவாதமான 2 மடங்கு, அதாவது இரட்டிப்பு சம்பளத்தை எதிர்பார்க்கலாம். நீண்ட நேரம் வேலை செய்தாலும் முன்பு குறைந்த ஊதியம் பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு இந்த முடிவு குறிப்பாக புரட்சிகரமானது.
இதற்கான அவசியம் என்ன?
பாரம்பரிய கூடுதல் நேர விகிதங்கள் பெரும்பாலும் தற்போதைய பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுக்கு ஏற்ப இல்லை. எனவே, இந்த முடிவு ஊழியர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் பெறுவதை உறுதி செய்யும்.
Floor Wage System
ஃப்ளோர் வேஜ் சிஸ்டம் முறை என்றால் என்ன? அது தொழிலாளர்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்? அனைத்து தொழில்கள் மற்றும் துறைகளும் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும், அதற்குக் கீழே எந்த ஊழியருக்கும் ஊதியம் வழங்கப்படாது. இந்த முறைக்கு "ஃப்ளோர் வேஜ்" என்று பெயர்.
இந்த முறை பல காரணங்களுக்காக அவசியமாகக் கருதப்பட்டது:
- துறைகள் முழுவதும் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு ஒரே மாதிரியான குறைந்தபட்ச ஊதிய உத்தரவாதம்.
- பணவீக்கம் மற்றும் அடிப்படை வாழ்க்கைச் செலவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட சீரான ஊதிய நிலை.
- குறைந்தபட்ச மட்டத்தில் உள்ள ஊழியர்களும் ஒரு நல்ல அடிப்படை ஊதியத்தைப் பெறும் ஒரு நலன்புரி சூழல்.
- குறைந்தபட்ச வருமானப் பாதுகாப்பிற்கான அடிப்படையை நிறுவுவதால், இது தொழிலாளர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.
மற்ற தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களில் வேறு என்ன சேர்க்கப்பட்டுள்ளது?
அரசாங்க அறிவிப்பின்படி, இந்த இரண்டு முக்கிய நடவடிக்கைகளுக்கு கூடுதலாக பல சீர்திருத்தங்களும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன:
- இ-ஷிஃப்டிங் வசதிகள்
- குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய சலுகை உத்தரவாதம்
- ஒப்பந்தம்/பகுதிநேர ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு
- பாதிக்கப்படக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு வலையமைப்பு
- தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ற தொழிலாளர் இணக்கம்
இந்த மாற்றங்களின் முக்கிய நோக்கம் தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல் வேலைவாய்ப்பின் தரத்தையும் பராமரிப்பதை உறுதி செய்வதாகும்.
இந்த மாற்றங்கள் பற்றி நிபுணர்களின் கருத்து என்ன?
இந்த சீர்திருத்தங்களின் தாக்கம் தொழிலாளர்களின் வருமானம் மற்றும் நல்வாழ்வு இரண்டிலும் இருக்கும். ஆனால் தாக்கம் மெதுவாகவும் படிப்படியாகவும் இருக்கும் என பொருளாதாரக் கொள்கை ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள்.
ஓவர்டைம் செய்பவர்களுக்கு கூடுதல் ஊதியம் வழங்குவது உண்மையான ஊதிய உயர்வைக் குறிக்கிறது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால், இந்த முடிவு அதிக ஓவர்டைம் வேலை பொதுவாகக் காணப்படும் துறைகளில் (தொழிற்சாலைகள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி போன்றவை) தொழிலாளர்களின் ஒட்டுமொத்த ஊதிய அளவை உயர்த்தக்கூடும் என்று கூறப்படுகின்றது.
நிபுணர்கள், ஃப்ளோர் வேஜ் முறையை முக்கியமானதாக விவரிக்கும் அதே வேளையில், இது தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கைத் தரம், செலவு செய்யும் சக்தி மற்றும் நீண்டகால சேமிப்புகளை மேம்படுத்தும் என்றும், இது பொருளாதார தேவை, நுகர்வு மற்றும் சமூக ஸ்திரத்தன்மையை அதிகரிக்கும் என்றும் கருதுகிறார்கள்.
தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்கள்: முக்கிய அம்சங்கள்
ஓவர் டைம் இரட்டை ஊதியம்:
- ஓவர் டைம் நேரங்களுக்கு 2 மடங்கு அடிப்படை ஊதியம்
- தற்போதைய பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதங்கள்
ஃப்ளோர் வேஜ் சிஸ்டம்:
- ஒவ்வொரு துறையிலும் குறைந்தபட்ச ஊதிய பாதுகாப்பு
- தொழிலாளர்களுக்கான அடிப்படை வருமான உத்தரவாதம்
தொழிலாளர் பாதுகாப்பு:
- ஒப்பந்தம் மற்றும் தற்காலிக தொழிலாளர் பாதுகாப்பு விதிகள்
- பயன்கள் - PF, ESI, விடுப்பு மற்றும் பிற சாஃப்ட் பெனிஃபிட்ஸ்
யாருக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்?
நீங்கள் ஒரு தொழிலாளி/பணியாளராக இருந்தால்
- இனி கூடுதல் நேர பணிக்கு நல்ல ஊதியத்தைப் பெறுவீர்கள்
- நிலையான குறைந்தபட்ச ஊதிய அளவுகள் வருமான பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும்
- நல்ல நிறுவனங்களுக்கும் மோசமான நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு தெளிவாகிவிடும்
நீங்கள் ஒரு முதலாளியாக இருந்தால்
- முன்பை விட அதிக ஊதியம் வழங்க வேண்டும்
- அமைப்பு பாதுகாப்பு இணக்கம்
- சில துறைகளில் பணியாளர் திருப்தி அதிகரிக்கலாம்
- நீண்ட கால பணியாளர் தக்கவைப்பு சாத்தியம்
நீங்கள் ஒரு கொள்கை வகுப்பாளராக இருந்தால்
- இந்த சீர்திருத்தம் வேலை தரம் மற்றும் பொருளாதார தேவையை சமநிலைப்படுத்தும்
- எப்போது, எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதற்கான தெளிவான சாலை வரைபடம் தேவை
New Labour Reforms: என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்?
- ஓவர்டைம் ஊதியத்தின் உண்மையான நன்மைகள் பணியாளர்களுக்குத் தெரியும்.
- கீழ்நிலை ஊதியங்கள் கீழ்நிலை ஊழியர்களின் வருவாயை அதிகரிக்கும்.
- இணக்க அமலாக்கம் தெளிவான சந்தை உணர்விற்கு வழிவகுக்கும்.
தொழிலாளர்கள் மத்தியில் உத்திகள் மாறக்கூடும்
- செலவு மேலாண்மை
- தொழிலாளர் திருப்தி
- அவுட்சோர்சிங் உத்தி
இந்த மாற்றங்கள் படிப்படியாக வெளியிடப்படும். அதாவது, அவை படிப்படியாக அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தப்படும்.
இந்த மாற்றத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?
பாரம்பரிய ஓவர்டைம் விகிதங்கள் பெரும்பாலும் இன்றைய பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுக்கு ஏற்ப இல்லை. எனவே, இந்த முடிவு ஊழியர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் பெறுவதை உறுதி செய்யும்.
