English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, EPFO, பிஎம் கிசான், ஓய்வூதியம், 8வது ஊதியக்குழு... லிஸ்ட் இதோ

ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, EPFO, பிஎம் கிசான், ஓய்வூதியம், 8வது ஊதியக்குழு... லிஸ்ட் இதோ

Big Changes from January 1 2026: 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், புதிய விதிகள் நாட்டில் செயல்படுத்தப்படலாம். ஜனவரி 1 முதல் ஏற்படக்கூடிய முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:11 PM IST
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை.
  • 8வது ஊதியக்குழு அப்டேட்.
  • இபிஎஃஓ -வில் மிகப்பெரிய மாற்றம்.

Trending Photos

இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Indian Rupee
இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 9 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பாக நாள் காத்திருக்கு?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 9 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பாக நாள் காத்திருக்கு?
ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. ஓஹோ வாழ்க்கை! வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம்! அரசின் மெகா அறிவிப்பு
camera icon11
PM Awas Yojana Gramin Survey
ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. ஓஹோ வாழ்க்கை! வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம்! அரசின் மெகா அறிவிப்பு
கடகத்தில் குரு 2026.. விபரீத யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்
camera icon8
Vipreet Yoga
கடகத்தில் குரு 2026.. விபரீத யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்
ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, EPFO, பிஎம் கிசான், ஓய்வூதியம், 8வது ஊதியக்குழு... லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from January 1 2026: இன்னும் சில நாட்களில் 2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. புத்தாண்டு என்பது வெறும் நாட்காட்டி மாற்றம் மட்டுமல்ல, இது நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலும் பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவருகிறது. டிசம்பர் மாதம் முடிவடைய உள்ளது, 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், வங்கி, வரிகள், ரேஷன் கார்டுகள், விவசாயி திட்டங்கள், எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள், டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகள், அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் பல சேவைகள் தொடர்பான புதிய விதிகள் நாட்டில் செயல்படுத்தப்படலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த மாற்றங்கள் சாமானிய மக்களின் நிதி நிலை, பட்ஜெட் மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை நேரடியாகப் பாதிக்கும். விவசாயிகள், உழைக்கும் மக்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் அல்லது நடுத்தர குடும்பங்கள் என யாராக இருந்தாலும், ஜனவரி 1, 2026 முதல் என்னென்ன மாற்றம் இருக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்வது முக்கியம். இதனால் சரியான நேரத்தில் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும். ஜனவரி 1 முதல் ஏற்படக்கூடிய முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

1. LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதி மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. டிசம்பரில், வணிக சிலிண்டர்களின் விலை ₹10 குறைக்கப்பட்டது. ஜனவரி 1, 2026 முதல் வீட்டு எரிவாயு சிலிண்டர் விலைகளும் குறைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது சாதாரண குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.

2. Ration Card Rules: ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான புதிய விதிகள்

ரேஷன் கார்டுகளைப் பெறுவதற்கான செயல்முறை 2026 முதல் எளிமைப்படுத்தப்படுகிறது. ரேஷன் கார்டுகளுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் இப்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும், குறிப்பாக கிராமப்புறங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு இது உதவும். மக்கள் இனி அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை, வீட்டிலிருந்தே இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

3 PM Kisan: பிஎம் கிசான் தவணை

புதிய ஆண்டில் விவசாயிகள் தொடர்பான பல முக்கிய விதிகள் செயல்படுத்தப்படும். உத்தரபிரதேசம் உட்பட பல மாநிலங்களில் விவசாயி ஐடி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயி ஐடி இல்லாமல், பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் தவணை செலுத்துவது நிறுத்தப்படலாம். பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் (PMFBY) ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும். காரிஃப் 2026 முதல், காட்டு விலங்குகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதமும் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும். சேதத்தை 72 மணி நேரத்திற்குள் புகாரளிப்பது கட்டாயமாகும்.

4 8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு 

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிவிப்பு தாமதமானாலும், ஊழியர்கள் முந்தைய தேதியிலிருந்து சலுகைகளை (நிலுவைத் தொகை) பெறலாம். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தால் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும்.

5 EPFO 3.0: இபிஎஃஓ -வில் மிகப்பெரிய மாற்றம்

EPFO 3.0 2026 ஆம் ஆண்டு முழுமையாக அமலுக்கு வரக்கூடும். இதன் கீழ் ATM மற்றும் UPI மூலம் பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான வசதி துவங்கப்படும். மேலும் இபிஎஃப் ஊழியர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்கும் இன்னும் பல நன்மைகளும் அறிமுகம் ஆகும்.

6 PAN Aadhaar Link: பான் கார்டு-ஆதார் இணைப்பு தேவை

ஜனவரி 1, 2026 க்குள் உங்கள் பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் பான் கார்டு செயலிழக்கக்கூடும். இது வங்கி பரிவர்த்தனைகள், வருமான வரி அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்தல் மற்றும் பிற நிதி பரிவர்த்தனைகளில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

7. CNG, PNG Prices: CNG மற்றும் PNG விலைகள் குறையும்

ஜனவரி 1, 2026 முதல் மத்திய அரசு வரி முறையில் மாற்றங்களைச் செய்கிறது. மண்டல அமைப்பில் ஏற்பட்ட மாற்றம் CNG மற்றும் PNG விலைகளைக் குறைக்கக்கூடும். இது வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு எரிவாயு பயனர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.

8. Banks and Income Tax: வங்கி மற்றும் வரி விதிமுறைகள்

2026 இல் பல வங்கி மற்றும் வருமான வரி விதிமுறைகள் மாறக்கூடும். வருமான வரி ரிட்டர்ன் (ITR) படிவம் திருத்தப்படலாம். இதற்கு தரவு சார்ந்த தகவல்கள் தேவைப்படலாம். ஏப்ரல் 2026 முதல், முந்தைய 15 நாட்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​கிரெடிட் ஸ்கோர்கள் வெறும் 7 நாட்களில் புதுப்பிக்கப்படும். எஸ்பிஐ மற்றும் பிற வங்கிகள் கடன் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் நிலையான வைப்பு விகிதங்களை திருத்தியுள்ளன, இதன் தாக்கம் 2026 இல் தெரியும்.

9. Government Schools: அரசுப் பள்ளிகளில் டிஜிட்டல் வருகை

2026 முதல், பல மாநிலங்களில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள் டேப்லெட்டுகள் மூலம் டிஜிட்டல் வருகையைப் பதிவு செய்யும். இது ஆசிரியர் வருகையை சிறப்பாகக் கண்காணித்து, அமைப்பை மேலும் வெளிப்படையானதாக மாற்றும். இது மாணவர்களுக்கான செயல்முறைகளை மேம்படுத்தும்.

10 Social Media: சமூக ஊடக விதிமுறைகள்

சமூக ஊடகங்கள் தொடர்பாகவும் கண்டிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகளைப் போலவே, 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான சமூக ஊடக பயன்பாட்டில் இப்போது கடுமையான விதிகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. எதிர்காலத்தில் இந்தியாவிலும் இதே போன்ற விதிமுறைகள் காணப்படலாம்.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: SPARSH போர்ட்டல் மூலம் PPO எண்ணை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் நேர மாற்றம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

January 2026JanuaryPersonal FinanceLPG PricePM Kisan

Trending News