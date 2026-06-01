/ஜூன் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் மாற்றங்கள்: LPG, பெட்ரோல், டீசல் விலை, UPI, PAN கார்டு.... முழு லிஸ்ட் இதோ

Changes from June 1, 2026: இன்று ஜூன் மாதம் பிறந்துவிட்டது. ஜூன் 1-ஆம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் முக்கிய மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. இவற்றின் தாக்கம் சாமானியர்களின் நிதிநிலை மற்றும் தினசரி செயல்பாடுகளில் இருக்கும். மக்கள் இந்த மாற்றங்களை புரிந்துகொண்டு அவற்றுக்கு ஏற்ப தங்களை தயார்படுத்திக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
ஜூன் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் மாற்றங்கள் சுருக்கமாக...
|UPI
|பெறுநரின் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான பதிவு செய்யப்பட்ட பெயர் திரையில் காண்பிக்கப்படும்.
|LPG விலை
|19 கிலோ எடையுள்ள வணிகச் சிலிண்டரின் விலை ₹42 உயர்ந்துள்ளது
PAN
குறிப்பிட்ட சில பரிவர்த்தனைகளுக்கு PAN அட்டையைச் சமர்ப்பிப்பது இனி கட்டாயமாக இருக்காது
|கார்களின் விலை
|மாருதி சுஸுகி கார்களின் விலைகளில் மாற்றம்
எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில் எரிபொருள் விலைகளை மறுஆய்வு செய்கின்றன. அந்த வகையில், இன்றும் வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா நகரங்களில் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான LPG சிலிண்டர்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. டெல்லியில், 19 கிலோ எடையுள்ள வணிகச் சிலிண்டரின் விலை ₹42 உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் அதன் புதிய விலை ₹3,113.50 ஆக அதிகரித்துள்ளது. கொல்கத்தாவில் LPG விலை ₹53.50 உயர்ந்து, ₹3,255.50 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
எல்பிஜி இணைப்பு விதிமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, ஏற்கனவே PNG (குழாய் வழி எரிவாயு) இணைப்பைக் கொண்டுள்ள குடும்பங்கள், தங்கள் LPG (சமையல் எரிவாயு) இணைப்புகளைத் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். PNG மற்றும் LPG ஆகிய இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி வரும் குடும்பங்களைக் கண்டறியும் பணியை, எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்கள் (OMCs) தொடங்கியுள்ளன. PNG கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் தனிநபர்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் PNG பயன்பாட்டிற்கு மாறத் தவறினால், அவர்களின் LPG விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படலாம் அல்லது தானாகவே ரத்து செய்யப்படலாம்.
பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ATF (விமான எரிபொருள்) ஏற்றுமதி மீது புதிய வரிகளை விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்த புதிய வரிகள் ஜூன் 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும். பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கு லிட்டருக்கு ₹1.50, டீசலுக்கு லிட்டருக்கு ₹13.50 மற்றும் ATF-க்கு லிட்டருக்கு ₹9.50 என்ற அளவில் ஏற்றுமதி வரி விதிக்கப்படும். இருப்பினும், இந்த மாற்றங்கள் நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் எரிபொருளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதால், இது சாமானிய மக்களின் பொருளாதாரத்தைப் பாதிக்காது. இதற்கிடையில், அரசுக்குச் சொந்தமான எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஜூன் 1-ஆம் தேதிக்கான பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகளை வெளியிட்டுள்ளன. மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால், இந்த விலைகளில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
2026-ஆம் ஆண்டின் வருமான வரி விதிகளின் கீழ், குறிப்பிட்ட சில பரிவர்த்தனைகளுக்கு PAN அட்டையைச் சமர்ப்பிப்பது இனி கட்டாயமாக இருக்காது. குறிப்பாக, ₹50,000-க்கு அதிகமான ரொக்க வைப்புகளுக்கு (Cash deposits) இனி PAN அட்டையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மேலும், சொத்து வாங்குதலின்போது PAN அட்டையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கட்டாய வரம்பு ₹10 லட்சத்திலிருந்து ₹20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ₹45 லட்சத்திற்கு அதிகமான சொத்து விற்பனை அல்லது பரிசுப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு PAN அட்டை சமர்ப்பிப்பது தொடர்ந்து கட்டாயமாக இருக்கும். ஆண்டுக்கு ₹10 லட்சத்திற்கு மேல் செய்யப்படும் ரொக்கப் பண எடுப்புகளுக்கும் (Cash withdrawals) PAN தொடர்பான தகவல் அளிக்கும் விதிமுறைகள் பொருந்தும்.
மாருதி சுஸுகி நிறுவனம் தனது வாகனங்களின் விலையை உயர்த்தப்போவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தது. இந்த புதிய விலைகள் ஜூன் 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. Alto மற்றும் Brezza உள்ளிட்ட பல மாடல்களின் விலை உயரவுள்ளது. இந்த கார்களின் விலை உயர்வு ₹30,000 வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜூன் 1, 2026 முதல், சூரிய மின் தகடுகளுக்கான (Solar Panels)'அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் பட்டியல்' (ALMM பட்டியல்-II) நடைமுறைக்கு வரும். இனிவரும் காலங்களில், அரசுத் திட்டங்கள் மற்றும் மானியம் பெறும் திட்டங்களில், இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள குறிப்பிட்ட சூரிய மின் தொகுதிகள் (modules) மற்றும் செல்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவது கட்டாயமாக்கப்படும். இதன் காரணமாக, சூரிய மின் தகடுகளின் விலைகள் உயரக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவி வருகிறது.
ஜூன் 1 முதல், நீங்கள் UPI வாயிலாக ஒருவருக்குப் பணத்தை அனுப்பும்போது, பெறுநரின் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான பதிவு செய்யப்பட்ட பெயர் உங்கள் திரையில் காண்பிக்கப்படும். மோசடி நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன், இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் (NPCI) எனும் அரசு முகமை இந்த நடவடிக்கையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.