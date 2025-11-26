New Labour Codes: கிராஜுவிட்டி விதிகளில் முக்கிய மாற்றம், ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த குட் நியூஸ்

New Labour Codes: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் சமீபத்தில் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதன் கீழ் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் உழைக்கும் வர்க்க மக்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
Gratuity Rules 2025: பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றங்கள்
முன்னதாக, ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே பணிக்கொடை வழங்கப்பட்டது. ஆனால், இப்போது, மாறிவரும் பணிச்சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பெரிதும் பயனளிக்கும் வகையில், அரசு பணிக்கொடை விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இந்த புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டில், குறிப்பாக ஒப்பந்த மற்றும் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்களுக்கு சிறந்த செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்கள் என்ன? அவை ஊழியர்களின் நிதி நிலையை எவ்வாறு பாதிக்கும்? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Gratuity: கிராஜுவிட்டி என்றால் என்ன?
கிராஜுவிட்டி என்றும் அழைக்கப்படும் பணிக்கொடை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் முக்கியமான ஒரு நிதி நன்மையாகும். ஊழியர்களின் நீண்ட கால வேலைக்கு ஈடாக, அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு வகையான போனஸாக இது கருதப்படுகின்றது. பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம் 1972 இன் கீழ், கிராஜுவிட்டி, பணி ஓய்வு பெறும்போது அல்லது வேலையை விட்டு வெளியேறும்போது வழங்கப்படுகிறது. புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகள் பணிக்கொடை விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளன.
New Labour Laws: புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டில் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?
நவம்பர் 21, 2025 முதல் செயல்படுத்தப்பட்ட புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகளில்,
- ஊதியக் குறியீடு (2019),
- தொழில்துறை உறவுகள் குறியீடு (2020),
- சமூகப் பாதுகாப்பு குறியீடு (2020) மற்றும்
- தொழில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் குறியீடு (2020)
ஆகியவை அடங்கும். இந்தக் குறியீடுகள் பணிக்கொடை விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளன.
பணிக்கொடை இப்போது ஒரு வருடத்திற்குள் கிடைக்கும்
முன்னர், பணிக்கொடை பெற குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான வேலை தேவைப்பட்டது. இப்போது, ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் (Fixed-Term Employees) ஊழியர்களுக்கு இந்த வரம்பு ஒரு வருடமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, பணிக்கொடை இப்போது நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்கும் கிடைக்கும்.
ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கும் நிரந்தர ஊழியர்களைப் போன்ற சலுகை
ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களும் இப்போது பணிக்கொடை, வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) மற்றும் பிற சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகளைப் பெறுவார்கள். அதாவது, நிறுவனங்கள் இப்போது நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், பிற ஊழியர்களுக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகளை வழங்க வேண்டும்.
ஏற்றுமதித் துறை ஊழியர்களும் பயனடைவார்கள்
புதிய விதிகளின் கீழ், ஏற்றுமதி பிரிவுகளில் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் தொழிலாளர்களும் பணிக்கொடையைப் பெறுவார்கள். இது இந்தத் துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கும்.
Gratuity Calculation: பணிக்கொடை கணக்கீடு
பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
பணிக்கொடை கணக்கீட்டிற்கான சூத்திரம்: கடைசி மாத ஊதியம் × 15 / 26 × சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை
கடைசி மாத ஊதியம் = அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி
இந்த சூத்திரம் நிறைவு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு சேவை ஆண்டிற்கும் 15 நாட்கள் சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. 6 மாதங்களுக்கும் மேலான காலங்கள் ஒரு முழு வருடமாக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படுகின்றன. 6 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலங்கள் கணக்கிடப்படுவதில்லை.
லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்
இன்றைய காலத்தில் ஊழியர்கள் அடிக்கடி தங்கள் வேலையை மாற்றுகிறார்கள். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பணிக்கொடை பெற ஐந்து ஆண்டுகள் சேவையை முடிக்க வேண்டும் என்றிருந்த விதி காரணமாக பலரால் பணிக்கொடை சலுகையைப் பெற முடியவில்லை. இருப்பினும், தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய தொழிலாளர் குறியீடு செயல்படுத்தப்படுவதால், இப்போது அதிகமான ஊழியர்கள் இந்த நன்மையைப் பெற முடியும். மேலும், புதிய தொழிலாளர் குறியீடு ஒப்பந்த மற்றும் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்களுக்கும், ஏற்றுமதித் துறையில் பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் சுருக்கமாக....
- புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் நவம்பர் 21, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.
- இவற்றின் கீழ் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் உழைக்கும் வர்க்க மக்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது.
- இனி கிராஜுவிட்டி பெற 5 ஆண்டுகள் சேவையை முடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
மேலும் படிக்க | Gratuity Rules 2025: விதிகளில் மாற்றம், இனி எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ
மேலும் படிக்க | புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: மாத சம்பளம் குறையும், ஆனால்.... PF, கிராஜுவிட்டி, ஓய்வூதியம் உயரும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ