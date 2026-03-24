English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  ஏப்ரல் 1 முதல் UPI கட்டண விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: RBI புதிய அப்டேட் என்ன?

ஏப்ரல் 1 முதல் UPI கட்டண விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: RBI புதிய அப்டேட் என்ன?

UPI Payment Rules: UPI மூலம் அடிக்கடி பணம் செலுத்தும் நபரா நீங்கள்? ஆன்லைன் பணம் செலுத்துதல் தொடர்பான சில மாற்றங்கள் ஏப்ரல் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளன. இவற்றை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:19 PM IST
  • ஏப்ரல் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ள மாற்றம் என்ன?
  • சாமானிய மக்கள் மீதான தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?
  • இந்த விதிகள் அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பொருந்துமா?

Trending Photos

UPI Payment Rules: வழக்கமாக ஒரு புதிய மாதம் தொடங்கும்போது, நிதி ஒழுங்குமுறைகளில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. இந்நிலையில், ஆன்லைன் பணம் செலுத்துதல் தொடர்பான சில மாற்றங்கள் ஏப்ரல் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளன. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), மக்கள் மோசடியிலிருந்து தங்கள் பணத்தை சிறப்பாகப் பாதுகாத்துக்கொள்ள, கடுமையான புதிய விதிகளை இயற்றியுள்ளது. இனி அனைத்து ஆன்லைன் பணம் செலுத்துதல்களுக்கும் இரு காரணி அங்கீகாரம் (Two-factor authentication) கட்டாயமாக்கப்படும். 

Add Zee News as a Preferred Source

இனி ஆன்லைன் பண பரிமாற்றங்களுக்கு 2FA அவசியம்

ஆன்லைன் முறையில் பண பரிமாற்றம் செய்யும் நபர்களுக்கு கடவுச்சொல்லை மட்டும் உள்ளிடுவதோ அல்லது பழைய OTP-ஐ உள்ளிடுவதோ மட்டும் இனி போதுமானதாக இருக்காது. தற்போது, யுபிஐ, கிரெடிட்/டெபிட் கார்டுகள், நெட் பேங்கிங் அல்லது வாலெட்டுகள் மூலம் பணம் செலுத்தும் போது பலர் வெறுமனே OTP-ஐ உள்ளிடுகின்றனர், ஆனால் இது ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் மாறும்.

குறைந்தபட்சம் இரண்டு சரிபார்ப்பு முறைகள் தேவை

- புதிய விதிகளின்படி, ஒவ்வொரு முறை பணம் செலுத்தும் போதும், குறைந்தபட்சம் இரண்டு சரிபார்ப்பு முறைகள் தேவைப்படும். 

- இந்த முறைகளில் ஒன்று டைனமிக் (ஒவ்வொரு முறையும் புதியது) ஆக இருக்க வேண்டும்.

- அதாவது மொபைல் பின், யுபிஐ பின், கைரேகை, ஃபேஸ் ஐடி (பயோமெட்ரிக்), டைனமிக் OTP, கடவுச்சொல் மற்றும் பயோமெட்ரிக் போன்றவை. சிறிய தொகைகளைக் கொண்ட வழக்கமான பணம் செலுத்துதல்கள் குறைந்தபட்ச ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும். 

- ஆனால் பெரிய தொகைகள் அல்லது சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் கூடுதல் சரிபார்ப்புக்கு உட்படுத்தப்படும். 

- இது இடர் அடிப்படையிலான அங்கீகாரம், அதாவது ரிஸ்க் பேஸ்ட் அதெண்டிகேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த விதிகள் அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பொருந்தும்

இந்த விதிகள் நாட்டிற்குள் செய்யப்படும் அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் (UPI, கார்டுகள், நெட் பேங்கிங் மற்றும் ப்ரீபெய்ட் கட்டண முறைகள்) பொருந்தும். வெளிநாட்டு இணையதளங்கள் அல்லது செயலிகள் மூலம் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு, இந்த விதிகள் அக்டோபர் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் வேகமாக வளர்ந்து வருவதாகவும், அதே நேரத்தில் மோசடி மற்றும் ஹேக்கிங் சம்பவங்களும் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) கூறியுள்ளது. பழைய SMS OTP இனி பாதுகாப்பானதாக கருதப்படுவதில்லை. ஏனெனில் ஹேக்கர்களால் அவற்றை எளிதாக அணுக முடிகின்றது. ஆகையால், வலுவான பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது. இந்த புதிய விதிகள் ஃபிஷிங், அங்கீகரிக்கப்படாத பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிகளைக் குறைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாமானிய மக்கள் மீதான தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?

மோசடி நிகழ்ந்து, வங்கி அல்லது கட்டண நிறுவனம் பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்றத் தவறினால், வங்கி வாடிக்கையாளருக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படாது. வங்கி முழுத் தொகையையும் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும். இப்போது பொறுப்பு வங்கி அல்லது நிறுவனத்தைச் சார்ந்தது, வங்கி வாடிக்கையாளருடையது அல்ல. ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் பின் (PIN), கைரேகை அல்லது OTP பயன்படுத்துதல் மற்றும் UPI மூலம் பணம் செலுத்தும்போது பயோமெட்ரிக்ஸ் போன்ற சில கூடுதல் படிகள் தேவைப்படலாம். இது உங்கள் பாதுகாப்பிற்காகவே. 

சிறு கடைக்காரர்களும் ஆன்லைன் வாடிக்கையாளர்களும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். மேலும், வங்கிகள் மற்றும் Paytm, Google Pay, PhonePe போன்ற நிறுவனங்கள் தங்கள் அமைப்புகளைப் புதுப்பிக்கவும், புதிய வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்கவும், பரிவர்த்தனைக் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தவும் வேண்டியிருக்கும்.

ஏப்ரல் 1, 2026-க்குள் அப்டேட் செய்வது அவசியம்

ஏப்ரல் 1, 2026-க்குள், உங்கள் வங்கிச் செயலி அல்லது UPI செயலியைப் புதுப்பித்து வைத்துக்கொள்வதுடன், எளிதான முறையில் பணம் செலுத்துவதற்கு ஏதுவாக உங்கள் பயோமெட்ரிக் (கைரேகை அல்லது முக அடையாளம்) வசதியையும் இயக்கி வைத்திருப்பது மிக அவசியம். உங்கள் PIN, OTP அல்லது கடவுச்சொல்லை ஒருபோதும் யாருடனும் பகிர்ந்துகொள்ளாதீர்கள். மேலும், சந்தேகத்திற்குரிய செய்திகள் அல்லது இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்யாதீர்கள். டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகள் பாதுகாப்பானதாகவும் அதே சமயம் எளிமையானதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்வதே RBI-இன் நோக்கமாகும். இது நீண்ட கால அடிப்படையில் உங்கள் பணத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. ஏப்ரல் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ள மாற்றம் என்ன?
இனி அனைத்து ஆன்லைன் பணம் செலுத்துதல்களுக்கும் இரு காரணி அங்கீகாரம் (Two-factor authentication) கட்டாயமாக்கப்படும். 

2. சாமானிய மக்கள் மீதான தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?
மோசடி நிகழ்ந்து, வங்கி அல்லது கட்டண நிறுவனம் பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்றத் தவறினால், புதிய விதிகளின் படி, வங்கி வாடிக்கையாளருக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படாது. 

3. இந்த விதிகள் அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பொருந்துமா?
ஆம்! இந்த விதிகள் அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பொருந்தும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

UPI Payment RulesUPIDigital paymentApril 2026RBI

Trending News