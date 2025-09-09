English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPI விதிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம்: செப்.15 முதல் பரிவர்த்தனை வரம்பு அதிகரிக்கும்

UPI Latest News:  UPI மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்யும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. செப்டம்பர் 15 முதல் பல விதிகள் மாறவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 9, 2025, 10:28 AM IST
  • NPCI UPI பரிவர்த்தனைகளின் வரம்பை அதிகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
  • இந்த புதிய விதிகள் செப்டம்பர் 15, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்.
  • இந்த மாற்றங்கள் குறிப்பாக பர்சன்-டு-மர்செண்ட் (P2M) பரிவர்த்தனைகளுக்கு பொருந்தும்.

UPI New Rules: இன்றைய காலகட்டத்தில் கட்டணங்களை செலுத்த, பொருட்களை வாங்க, பணம் அனுப்ப என பல விஷயங்களுக்கு UPI -ஐ மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். NPCI இதில் அவ்வப்போது பல மாற்றங்களை செய்து இதனால் மக்களுக்கு கிடைக்கும் வசதிகளை மேம்படுத்தி வருகின்றது.

UPI -இல் மாற்றம்

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம், UPI விதிகளில் சில மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. இப்போது மீண்டும் ஒருமுறை இந்திய தேசிய கட்டண கழகம் (NPCI) ஒருங்கிணைந்த கட்டண இடைமுகம் (UPI) மூலம் பெரிய டிஜிட்டல் கட்டணங்களை எளிதாக்கப் போகிறது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். GPay, PhonePe அல்லது வேறு ஏதேனும் UPI செயலிகளை பயன்படுத்தும் நபர்களுக்கு இந்த செய்தி மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

UPI பரிவர்த்தனை வரம்பு அதிகரிக்கவுள்ளது

- NPCI UPI பரிவர்த்தனைகளின் வரம்பை அதிகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

- இந்த புதிய விதிகள் செப்டம்பர் 15, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும். 

- இந்த மாற்றங்கள் குறிப்பாக பர்சன்-டு-மர்செண்ட் (P2M) பரிவர்த்தனைகளுக்கு பொருந்தும். 

- அதாவது, காப்பீட்டு பிரீமியம், கடன் EMI அல்லது சந்தையில் முதலீடு போன்ற பெரிய கட்டணங்களைச் செய்யும் நபர்களுக்கு இந்த மாற்றம் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

- ஆனால், நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருக்கு பணம் அனுப்புவது போன்ற பர்சன்-டு-பர்சன் (P2P) பரிவர்த்தனைகளுக்கான வரம்பு முன்பு போலவே ஒரு நாளைக்கு ரூ.1 லட்சமாகவே இருக்கும். 

இந்த புதிய விதிகளை பற்றி இங்கே எளிமையான மொழியில் புரிந்துகொள்வோம்.

UPI வரம்பில் என்ன மாற்றம் ஏற்படவுள்ளது?

NPCI பல வகைகளில் UPI பரிவர்த்தனைகளின் வரம்பை அதிகரித்துள்ளது. இது பெரிய கொடுப்பனவுகளைச் செய்வதை எளிதாக்கும். டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தி பெரிய பரிவர்த்தனைகளைச் செய்பவர்களுக்கு இந்த மாற்றங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். UPI வரம்பில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன என்பதைப் பார்ப்போம்:

மூலதன சந்தை மற்றும் காப்பீடு

இப்போது மூலதனச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு அல்லது காப்பீட்டு பிரீமியத்திற்கு ஒரே நேரத்தில் ரூ.2 லட்சத்திற்குப் பதிலாக ரூ.5 லட்சம் வரை செலுத்த முடியும். இது மட்டுமல்லாமல், ரூ.10 லட்சம் வரையிலான அதிகபட்ச பரிவர்த்தனையை 24 மணி நேரத்தில் செய்யலாம்.

அரசு இ-மார்கெட்பிளேஸ் மற்றும் வரி செலுத்துதல்

அரசு இ-மார்கெட்பிளேஸ் மற்றும் வரி செலுத்துதலின் வரம்பும் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.5 லட்சமாக அதிகரிக்கும். இது பெரிய வரி செலுத்துதல்களைச் செய்வதை எளிதாக்கும்.

பயண முன்பதிவு

இப்போது பயண முன்பதிவுக்கு, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையிலும் ரூ.1 லட்சத்திற்கு பதிலாக ரூ.5 லட்சம் செலுத்தலாம். மேலும் ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை செலுத்த முடியும். நீங்கள் விமானம் அல்லது ஹோட்டல் முன்பதிவு செய்தாலும், இப்போது பெரிய செலவுகளை எளிதாகச் செய்யலாம்.

கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்துதல்

கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்துவதற்கான வரம்பு இப்போது ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 5 லட்சமாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு நாளில் அதிகபட்சமாக ரூ. 6 லட்சம் வரை செலுத்தலாம்.

கடன் மற்றும் EMI

கடன் மற்றும் EMIக்கான வரம்பும் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 5 லட்சமாகவும், ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 10 லட்சமாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பெரிய கடன் கட்டணங்களை செலுத்துவதை எளிதாக்கும்.

நகை வாங்குதல்

இப்போது நகைகளை வாங்க, UPI மூலம் பயனர்கள் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 1 லட்சத்திற்கு பதிலாக ரூ. 2 லட்சமாகவும், ஒரு நாளைக்கு ரூ. 6 லட்சமாகவும் செலுத்த முடியும்.

டர்ம் டெபாசிட்

டர்ம் டெபாசிட், அதாவது கால வைப்புக்கான வரம்பும் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 2 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 5 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஜிட்டல் கணக்கு மற்றும் அந்நிய செலாவணி

டிஜிட்டல் கணக்கு திறப்பதற்கான வரம்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அது இன்னும் ரூ. 2 லட்சமாகவே இருக்கும். ஆனால் BBPS மூலம் அந்நிய செலாவணி செலுத்துவதற்கான வரம்பு விரைவில் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 5 லட்சமாகவும், ஒரு நாளைக்கு ரூ. 5 லட்சமாகவும் மாறும்.

இந்த மாற்றங்கள் சாதாரண மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, வணிகர்களுக்கும் பயனளிக்கும் என்று NPCI கூறுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் காரணமாக, பெரிய டிஜிட்டல் கட்டணங்களை இனி எளிதாக செலுத்தலாம். இது பணமில்லா பரிவர்த்தனைகளை மேலும் ஊக்குவிக்கும். UPI ஐப் பயன்படுத்தும் நபர்கள் அனைவரும், செப்டம்பர் 15 க்கு முன், பல வித வசதிகளை அளிக்கப்ப்போகும் இந்த புதிய விதிகளை பற்றி நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

