SBI, HDFC, ICICI, PNB வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு! பிப்ரவரி 15 முதல் புதிய கட்டணங்கள்!

Feb 2026 Bank Rule Changes:பிப்ரவரி 2026-இல் இந்தியாவின் முன்னணி வங்கிகள் தங்களது சேவைக்கட்டணங்கள், கிரெடிட் கார்டு சலுகைகள் மற்றும் IMPS பரிவர்த்தனை விதிகளில் சில முக்கிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளன. சேமிப்புக் கணக்குகளில் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லாவிட்டாலும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்பவர்கள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பயனர்கள் இந்த மாற்றங்களைத் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI): IMPS கட்டண மாற்றங்கள்
பிப்ரவரி 15, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், SBI தனது IMPS (உடனடி பணப்பரிமாற்றம்) கட்டண அமைப்பை மாற்றியமைத்துள்ளது.
₹25,000 வரை: கட்டணம் கிடையாது (இலவசம்).
₹25,001 முதல் ₹1 லட்சம் வரை: ₹2 + ஜிஎஸ்டி.
₹1 லட்சம் முதல் ₹2 லட்சம் வரை: ₹6 + ஜிஎஸ்டி.
₹2 லட்சம் முதல் ₹5 லட்சம் வரை: ₹10 + ஜிஎஸ்டி.
வங்கி கிளைகளுக்குச் சென்று செய்யப்படும் IMPS கட்டணங்களில் மாற்றமில்லை (₹2 முதல் ₹20 + ஜிஎஸ்டி).
ATM பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கள் மற்றும் குறைந்தபட்ச இருப்பு (Minimum Balance) விதிகளில் இந்த மாதம் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
HDFC வங்கி: கிரெடிட் கார்டு ரிவார்டு பாயிண்ட் கட்டுப்பாடு
HDFC வங்கி தனது பிரீமியம் கார்டான Infinia Metal Credit Card பயனர்களுக்கான ரிவார்டு பாயிண்ட் பயன்பாட்டில் புதிய கட்டுப்பாட்டை விதித்துள்ளது.
இனி ஒரு காலண்டர் மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக 5 முறை மட்டுமே ரிவார்டு பாயிண்டுகளைப் பயன்படுத்த (Redeem) முடியும்.
இது வவுச்சர்கள், பரிசுகள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்குவதற்கும் பொருந்தும்.
சேமிப்புக் கணக்கு மற்றும் இதர பணப்பரிமாற்றக் கட்டணங்களில் (NEFT/RTGS) எந்த மாற்றமும் இல்லை.
ICICI வங்கி: கிரெடிட் கார்டு கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு
ICICI வங்கி பிப்ரவரி 1 முதல் தனது கிரெடிட் கார்டு சலுகைகளைக் குறைத்து, கட்டணங்களை அதிகரித்துள்ளது.
பிளாட்டினம் (Platinum) மற்றும் எமரால்டு (Emeralde) போன்ற சில குறிப்பிட்ட கார்டுகளில் வழங்கப்பட்டு வந்த BookMyShow இலவச சினிமா டிக்கெட் சலுகை நிறுத்தப்படுகிறது.
கிரெடிட் கார்டு பில்லை வங்கி கிளைகளில் ரொக்கமாகச் செலுத்தினால், ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ₹150 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
Dream11, MPL போன்ற ஆன்லைன் கேமிங் தளங்களில் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால் 2% கட்டணம் விதிக்கப்படும்.
₹5,000-க்கு மேல் வேலட்களில் (Wallet load) பணம் ஏற்றினால் 1% கட்டணமும், ₹50,000-க்கு மேல் போக்குவரத்துச் செலவுகள் (Transport spends) செய்தால் 1% கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும்.
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB): KYC மற்றும் வட்டி விகிதங்கள்
PNB வங்கி புதிய கட்டணங்கள் எதையும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்றாலும், வாடிக்கையாளர்களுக்கான இணக்க விதிகளை வலியுறுத்தியுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கணக்கின் KYC விவரங்களை பிப்ரவரி 2, 2026-க்குள் புதுப்பிக்க வேண்டும். தவறினால் கணக்கு முடக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
கடன்களுக்கான வட்டி (MCLR) விகிதங்களில் (ஓவர்நைட் - 7.95%, ஒரு வருடம் - 8.75%) மாற்றமில்லை.
NEFT, RTGS மற்றும் IMPS பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் பழைய முறைப்படியே தொடரும்.
முக்கியக் குறிப்பு:
இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் அந்தந்த வங்கிகளின் தற்போதைய அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. விரிவான தகவல்களுக்கு உங்கள் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைச் சரிபார்க்கவும்.
