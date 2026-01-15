டிஏ உயர்வு: 70%ஐ நெருங்கும் அகவிலைப்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அதிக ஆவலுடம் காத்திருக்கிறார்கள். இதனுடன் மற்றொரு ஆர்வமும் அவர்களிடம் அதிகரித்து வருகிறது. 8வது ஊதியக்குழு முறையாக அமலுக்கு வரும் முன் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்ற கேள்வியும் அவர்களிடம் உள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம், விலைவாசி ஆகியவற்றை ஈடு செய்ய, இந்திய அரசாங்கம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை (DA) வழங்குகிறது. 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது ஆண்டுக்கு 2 முறை இது திருத்தப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், அகவிலைப்படி வளர்ச்சி முந்தைய ஊதியக் குழுக்களில் காணப்பட்டதை விட மெதுவாகவே இருந்தது. இப்போது, இந்த இடைவெளி ஒரு சாதகமான அம்சமாக மாறக்கூடும். 8வது ஊதியக் குழு வரவிருக்கும் நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் ஒரு கணிசமான சம்பள உயர்வைப் பெறுவார்கள் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் நம்புகிறார்கள்.
Dearness Allowance: தற்போது எவ்வளவு அகவிலைப்படி கிடைக்கிறது?
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தற்போது 58% அகவிலைப்படி கிடைக்கிறது. 8வது ஊதியக்குழு முழுவதுமாக அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு அது 70% ஐத் தொடக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளன
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் நவம்பர் 2025க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர் விலைக் குறியீட்டை (AICPI-IW) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீடு 148.2 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
8th CPC DA Hike: 8வது ஊதியக் குழு டிஏ உயர்வின் முக்கியத்துவம் என்ன?
அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் அகவிலைப்படியை இருமுறை திருத்தி அமைக்கிறது. மார்ச் 2026-ல் அறிவிக்கப்படவுள்ள ஜனவரி 2026 -க்கான அடுத்த திருத்தம் அகவிலைப்படியை சுமார் 60% ஆக உயர்த்தக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. அதற்குப் பிறகு, 2027-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குள் மேலும் இரண்டு திருத்தங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
Salary Hike: சிறந்த சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் அகவிலைப்படி
8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் நேரத்தில், அகவிலைப்படி 70% ஐ நெருங்கக்கூடும். இது முக்கியமானது, ஏனெனில் ஒரு புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போதெல்லாம், அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாக ரீசெட் செய்யப்பட்டு, அப்போதுள்ள அகவிலைப்படி புதிய அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. ரீசெட் செய்யப்படும் நேரத்தில் அகவிலைப்படி அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு சிறந்த சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.
கடந்த காலங்களில், இந்த முறை ஊழியர்களுக்கு உதவியுள்ளது. 5வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், அகவிலைப்படி 74% ஐத் தொட்டது. 6வது ஊதியக் குழுவின் போது, அது 124% வரை உயர்ந்தது. இவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், 7வது ஊதியக் குழுவில் வளர்ச்சி மெதுவாக இருந்தது. இது வரவிருக்கும் திருத்தத்தை அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக ஆக்குகிறது.
7th Pay Commission: 7வது ஊதியக் குழுவின் வளர்ச்சி ஏன் குறைந்தது?
7வது ஊதியக் குழுவில் அகவிலைப்படி வளர்ச்சி மெதுவாக இருந்ததற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் கோவிட்-19 பெருந்தொற்று ஆகும். நிதி நெருக்கடி மற்றும் அதிகரித்த சுகாதாரச் செலவுகள் காரணமாக அரசாங்கம் 18 மாதங்களுக்கு அகவிலைப்படியை முடக்கியது. இந்த காலகட்டத்தில் ஊழியர்கள் வழக்கமான உயர்வுகளை இழந்தனர்.
மற்றொரு முக்கிய அம்சம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஆகும். இது புதிய அடிப்படை ஊதியத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். 7வது ஊதியக் குழுவில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. அதாவது, பழைய அடிப்படை ஊதியம் 2.57 ஆல் பெருக்கப்பட்டு புதிய சம்பளம் பெறப்பட்டது.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கு, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 2.5 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிஏ மறுசீரமைப்புக்கு முன்பு அகவிலைப்படி 70%-ஐ நெருங்கி, புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரும் வலுவாக இருந்தால், ஊழியர்கள் தங்கள் மாத ஊதியத்தில் ஒரு கணிசமான உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம். பல அரசு ஊழியர்களுக்கு, 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் இருந்த மந்தமான ஆண்டுகளை 8வது ஊதியக் குழு இறுதியாக ஈடுசெய்யக்கூடும்.
