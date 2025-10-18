English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அடி தூள், வந்தாச்சு தீபாவளி பரிசு!! இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ், உத்தரவு வெளியானது

Central Government Employees: தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு 2024-25 நிதியாண்டிற்கான 60 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ் (PLB) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவு வந்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 10:07 AM IST
  • எந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும்?
  • யாருக்கெல்லாம் போனஸ் கிடைக்கும்?
  • உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?

Diwali Bonus: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. தீபாவளிக்கு முன்னதாக பல அரசுத் துறைகள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸை அறிவிக்கின்றன. தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் அஞ்சல் துறை, துறை ஊழியர்கள் 2024-25 நிதியாண்டிற்கான 60 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ் (PLB) பெறுவார்கள் என்று அறிவிக்கும் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

Central Government Employees: எந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு போனஸ்?

இந்த போனஸ் குரூப் சி, மல்டி-டாஸ்கிங் ஊழியர்கள் (MTS), மற்றும் நான்- கெசட்டட் அல்லாத குரூப் B ஊழியர்கள், கிராமின் டாக் சேவகர்கள் (GDS) மற்றும் முழுநேர சாதாரண தொழிலாளர்கள் ஆகியோருக்கு பயனளிக்கும். பண்டிகைக் காலத்தில் ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மகிழ்ச்சி இரண்டையும் வழங்க தீபாவளிக்கு முன் இந்த போனஸை வெளியிட அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.

அஞ்சல் துறை ஊழியர்கள்

அஞ்சல் துறையில் ராஜினாமா செய்த அல்லது மீண்டும் பணியில் சேர்ந்த அல்லது சேவைகளை விட்டு வெளியேறிய அல்லது டெப்யூட்டேஷனில் சென்ற ஊழியர்கள் அல்லது மார்ச் 31, 2025 க்குப் பிறகு அஞ்சல் துறைக்கு வெளியே டெப்யூட்டேஷனில் சென்ற ஊழியர்களும் போனஸுக்கு உரிமை பெறுவார்கள். "அத்தகைய அனைத்து ஊழியர்களுக்கும், அனுமதிக்கப்படும் உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ் விதிகளின்படி இருக்கும்..." என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

யாருக்கெல்லாம் போனஸ் கிடைக்கும்?

சமீபத்திய அரசாங்க உத்தரவின்படி, பின்வரும் வகை ஊழியர்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும்:

- வழக்கமான ஊழியர்கள்: குரூப் சி, எம்டிஎஸ் மற்றும் நான் - கெசட்டட் அல்லாத குரூப் பி ஊழியர்கள்.

- வழக்கமான பணியில் உள்ள கிராம டாக் சேவகர்கள் (ஜிடிஎஸ்)

- தற்காலிக மற்றும் முழுநேர கேஷுவல் தொழிலாளர்கள்

Productivity-linked Bonus: உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?

ஊழியர்களின் சராசரி சம்பளத்தின் அடிப்படையில் இந்த போனஸ் கணக்கிடப்படும். வழக்கமான ஊழியர்களுக்கான போனஸ் தொகை இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கப்படும்: 

சராசரி சம்பளம் × 60 நாட்கள் ÷ 30.4. 

இருப்பினும், போனஸைக் கணக்கிடுவதற்கான சம்பள வரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.7,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிராம டாக் சேவகர்களுக்கு, போனஸ் அவர்களின் நேர தொடர்பான தொடர்ச்சி கொடுப்பனவு (TRCA) மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். சாதாரண தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.1,200 என்ற கற்பனை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் தற்காலிக போனஸ் வழங்கப்படும். சேவையை விட்டு வெளியேறுபவர்களும் பயனடைவார்கள். மார்ச் 31, 2025 க்குப் பிறகு வெளியேறிய, ஓய்வு பெறும் அல்லது இடமாற்றம் செய்யப்பட்டம் ஊழியர்களுக்கும் விகிதாசார போனஸ் கிடைக்கும் என்றும் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Diwali Gift: தீபாவளி பரிசாக வந்த போனஸ்

இந்த 60 நாள் போனஸ் செய்தி அஞ்சல் துறையில் பணிபுரியும் இந்த ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய தீபாவளி பரிசாக கிடைத்துள்ளது. கிராமப்புறங்களில் பணியாற்றும் கிராமப்புற டாக் சேவகர்கள் மற்றும் தற்காலிக ஊழியர்களைச் சேர்ப்பது இந்த முடிவு தொடர்பாக துறையில் மகிழ்ச்சியின் சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. அரசாங்கத்தின் இந்த அறிவிப்பு ஊழியர்களின் கடின உழைப்பை அங்கீகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பண்டிகைக் காலத்தில் நிதி நிவாரணத்தையும் வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | EPFO உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்: பணம் எடுப்பது சுபலமானது... ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு

மேலும் படிக்க | மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 60% -ஐ தாண்டும் அகவிலைப்படி, அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

