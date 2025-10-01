English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மோடி அரசின் தீபாவளி பரிசு: அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த நாளில் அகவிலைப்படி உயர்வு, எகிறும் ஊதியம்

7th Pay Commission Latest News: ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் எப்போது டிஏ உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 12:06 PM IST
  • ஆண்டுக்கு 2 முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படுகின்றது.
  • ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள்.
  • அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கக்கூடும் என கணிக்கப்படுள்ளது.

Trending Photos

டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
camera icon8
2007 Movies
டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
camera icon10
Mathi Angadi Application
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
மோடி அரசின் தீபாவளி பரிசு: அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த நாளில் அகவிலைப்படி உயர்வு, எகிறும் ஊதியம்

DA Hike Latest News: இந்தியாவில் பண்டிகை காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அடுத்த அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரண (DR) அதிகரிப்பு குறித்த செய்திகளுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். தீபாவளிக்கு முன் இந்த அறிவிப்பு வரும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். தீபாவளி பரிசாக இந்த அறிவிப்பு வரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

இதற்கு முன்னர், மார்ச் 2025 இல், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை மத்திய அரசு 2 சதவீதம் உயர்த்தியது. இந்த உயர்வு ஜனவரி 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தது, எனவே அவர்களுக்கு முந்தைய மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையும் கிடைத்தது. இந்த மாற்றத்திற்குப் பிறகு, அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரண விகிதம் 55 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இந்த கூடுதல் தொகை பணவீக்கத்திற்கு எதிராக மிகவும் தேவையான நிவாரணத்தை வழங்கியது. குடும்பங்கள் தினசரி செலவுகளை நிர்வகிக்க இது உதவியது. 
தற்போது பண்டிகை காலத்தில் ஏற்படும் கூடுதல் செலவுகளை சமாளிக்க அடுத்த அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு உதவியாக இருக்கும்.குறிப்பாக பண்டிகைகளுக்குத் தயாராகும் போது. இதன் அறிவிப்பிற்காக அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு எவ்வளவு இருக்கும்? அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் எப்போது டிஏ உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்? தீபாவளிக்கு சற்று முன்பு, அக்டோபர் 2025 இரண்டாவது வாரத்தில் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றின் அடுத்த உயர்வு அறிவிக்கப்படும் என்று செய்தி அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. 3 சதவீத அதிகரிப்பு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது மொத்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை 58 சதவீதமாக உயர்த்தும். தினசரி பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இந்த அதிகரிப்பு சிறிது நிவாரணம் அளிக்கும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை எவ்வாறு மாற்றுகிறது?

Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு (7வது ஊதியக் குழுவின் படி) குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆக உள்ளது.

- அகவிலைப்படியில்  3 சதவீத அதிகரிப்பு மூலம்ஒவ்வொரு மாதமும் கூடுதலாக ரூ.540 கிடைக்கும்.

- இதனால் ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி ரூ.10,440 ஆக அதிகரிக்கும். 

- அதன்படி, அவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6480 கூடுதல் பலன் கிடைக்கும்.

- இதன் மூலம் அவர்களின் மொத்த மாத சம்பளம் ரூ.28,440 ஆக இருக்கும்.

Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

- குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, 3 சதவீத உயர்வு அவர்களின் ஓய்வூதியத்தில் ரூ.270 சேர்க்கும்.

- இதனால் புதிய 58 சதவீத விகிதத்தில் மொத்த தொகை ரூ.14,220 ஆக அதிகரிக்கும்.

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு அங்கீகரிக்கப்பட்டால், ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும். ஆகையால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜூலை முதல் முந்தைய மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள்.

தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் DA கணக்கிடப்படுகிறது. இந்தக் கணக்கீடு கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரியைப் பயன்படுத்தி நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை நிர்ணயிக்கும் ஒரு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. தற்போதைய கணக்கீடுகளுக்கு, 2016 ஆம் ஆண்டு அடிப்படை ஆண்டாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

ஜூலை 2025 டிஏ உயர்வு சுருக்கமாக.....

- ஆண்டுக்கு 2 முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படுகின்றது.

- ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள்.

- அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கக்கூடும் என கணிக்கப்படுள்ளது.

- இது குறிப்பிடத்தக்க ஊதிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

- தீபாவளிக்கு முன் இதற்கான அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பே மேட்ரிக்ஸில் மாற்றமா? 2 மடங்கு அதிகரிக்கும் மாத சம்பளம்.... முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: உத்தரவு வெளியானது... எவ்வளவு கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hike8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeesDA

Trending News