தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி சரிவு: ஒரே நாளில் வெள்ளி ரூ. 9,000 வீழ்ச்சி! என்ன காரணம்?

Gold price drop today : இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் வரலாறு காணாத அளவிற்கு அதிரடி சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. சர்வதேசச் சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் வலுவான நிலைப்பாடு காரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் தங்கம் மீதான ஆர்வம் சற்று குறைந்துள்ளதே இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. All India Sarafa Association தகவல்படி, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்றைய வர்த்தகத்தில் கடும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளன.
வெள்ளி விலையில் ரூ. 9,000 சரிவு
இன்றைய வர்த்தகத்தில் வெள்ளி விலை கற்பனை செய்ய முடியாத அளவிற்குச் சரிந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ. 9,000, அதாவது 3.4 சதவீதம் குறைந்து, ரூ. 2.56 லட்சம் என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தக முடிவில் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2.65 லட்சமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. வரி உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்டணங்களுடன் சேர்த்து தற்போது வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ. 2,56,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலையும் கணிசமாகக் குறைவு
வெள்ளியைத் தொடர்ந்து தங்கம் விலையும் கடந்த மூன்று நாட்களாகத் தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது. 99.9 சதவீதம் தூய்மையான தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ. 2,950, அதாவது 1.81 சதவீதம் வரை சரிந்து, ரூ. 1.60 லட்சம் என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளது. தற்போது 10 கிராம் தங்கம் அனைத்து வரிகளையும் சேர்த்து ரூ. 1,60,250-க்கு விற்பனையாகிறது. சர்வதேசச் சந்தையில் நிலவும் பலவீனமான சூழலே உள்நாட்டிலும் எதிரொலித்துள்ளது.
விலை வீழ்ச்சிக்கான 3 முக்கிய காரணங்கள்
லாப நோக்கம், டாலர் மதிப்பு: தங்கம் விலை உச்சத்தில் இருந்தபோது வாங்கிய முதலீட்டாளர்கள், தற்போது லாபத்தைப் பதிவு செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர். மேலும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்து வருவதால், பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியிலிருந்து முதலீடுகள் டாலர் மற்றும் பத்திரங்கள் பக்கம் திரும்பியுள்ளன.
கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம்: மத்திய கிழக்காசியாவில் நிலவும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் காரணமாகக் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான மோதல் போக்கு காரணமாக, பணவீக்கத்தை எதிர்கொள்ள மத்திய வங்கிகள் வட்டி விகித மாற்றங்களில் அமைதி காக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
நிதி ஆண்டு இறுதி: மார்ச் மாதம் நிதி ஆண்டின் இறுதி என்பதால், சந்தையில் நிலவும் தேக்க நிலை மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நிலைப்பாடும் இந்த விலை மாற்றத்திற்குக் காரணமாக அமைகிறது.
சர்வதேசச் சந்தை நிலவரம்
சர்வதேசச் சந்தையிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை சரிவைச் சந்தித்துள்ளன. ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 5,000 அமெரிக்க டாலருக்கும் கீழே சரிந்து 4,998 டாலராக வர்த்தகமாகிறது. அதேபோல், வெள்ளி விலை ஒரு அவுன்ஸிற்கு 78.76 டாலராகக் குறைந்துள்ளது. அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மங்கியதும் இந்த வீழ்ச்சிக்கு ஒரு காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
எதிர்காலக் கணிப்பு
புவிசார் அரசியல் சூழலில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழும் வரை, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் தற்போதைய மந்தநிலை நீடிக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். வரவிருக்கும் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத் தரவுகள் மற்றும் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் குறித்த அறிக்கைகள் வெளியாகும் போது, சந்தையில் மீண்டும் ஒரு தெளிவு பிறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் திடீர் சரிவு, நகைகளை வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
