மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பரிசு: புதிய சம்பளத் தொகுப்பு.... 8வது ஊதியக்குழுவுக்கு முன் சர்ப்ரைஸ்

8th Pay Commission Composite Salary Package: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் நிதிச் சேவைகள் துறை, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக ஒரு ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்குத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழுவை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பு, மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் நிதி நிலை, பாதுகாப்பு மற்றும் வங்கித் தேவைகளுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய ஒரு சலுகையை வழங்கியுள்ளது. நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள நிதிச் சேவைகள் துறை, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக ஒரு கூட்டு சம்பளக் கணக்கு தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது வங்கி, காப்பீடு, கடன்கள் மற்றும் அட்டைகள் தொடர்பான குறிப்பிடத்தக்க சலுகைகளை ஒரே சம்பளக் கணக்கு மூலம் வழங்கும். இது அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கமாக கருதப்படுகிறது.
The Composite Salary Account Package has been launched on 14.01.2026 by Sh. M. Nagaraju, Secretary, DFS, in association with all Public Sector Banks.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்குத் தொகுப்பு
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கின் மூலம், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வங்கிச் சேவை, காப்பீடு மற்றும் கார்டு சேவைகள் என அனைத்துப் பலன்களையும் ஒரே சம்பளக் கணக்குக் கட்டமைப்பின் கீழ் பெறுவார்கள். ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கின் முக்கிய அம்சங்களில்
- பூஜ்ஜிய இருப்பு சம்பளக் கணக்கு,
- ரூ.2 கோடி வரையிலான காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு,
= விமான நிலைய ஓய்வறை அணுகல் மற்றும்
- கடன்களுக்குச் சலுகை வட்டி விகிதங்கள்
ஆகியவை ஆகும். ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு பற்றிய முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு: இதற்கு யார் தகுதியானவர்கள்?
குரூப் A, B மற்றும் C -இல் உள்ள அனைத்துப் பிரிவுகளையும் சேர்ந்த அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும் இந்தக் கணக்கைத் தொடங்கலாம். இதன் பலன்களைப் பெறுவதற்கு, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளக் கணக்குகளை ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்குகளாக மேம்படுத்திக்கொள்ள அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கிறது. நிதி அமைச்சகத்தின் வெளியீட்டின்படி, ஊழியர்கள் தங்களின் சம்பளக் கணக்குகளைத் தத்தமது பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் இந்த புதிய திட்டத்திற்கு மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம் அல்லது மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு: யாருக்கு இதற்கான தகுதி இல்லை?
இந்தக் கொள்கை குரூப் D ஊழியர்களை உள்ளடக்காது என அமைச்சகத்தின் வெளியீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்களையும் இது உள்ளடக்குமா என்பது குறித்தும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி உள்ளது.
|வகை
|ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கின் கீழ் உள்ள பலன்கள்
|கணக்கு அம்சங்கள்
|பூஜ்ஜிய இருப்பு சம்பளக் கணக்கு; வங்கிச் சேவை, காப்பீடு மற்றும் கார்டு பலன்களை உள்ளடக்கிய ஒற்றைக் கட்டமைப்பு
|வங்கி வசதிகள்
|RTGS, NEFT மற்றும் UPI வழியாக இலவசப் பணப் பரிமாற்றம்; காசோலை வசதிகள்; பராமரிப்புக் கட்டணங்கள் இல்லாமல் வரம்பற்ற பரிவர்த்தனைகள்
|கடன் பலன்கள்
|வீட்டுக் கடன், கல்விக் கடன், வாகனக் கடன் மற்றும் தனிநபர் கடன்களுக்குச் சலுகை வட்டி விகிதங்கள்; குறைந்த கடன் செயலாக்கக் கட்டணங்கள்
|லாக்கர் மற்றும் குடும்பப் பலன்கள்
|லாக்கர் கட்டணங்கள் இல்லை; கூடுதல் குடும்ப வங்கிப் பலன்கள்
|தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு
|ரூ. 1.50 கோடி வரை பாதுகாப்பு
|விமான விபத்துக் காப்பீடு
|ரூ. 2 கோடி வரை பாதுகாப்பு
|ஊனத்திற்கான பாதுகாப்பு
|நிரந்தர முழு அல்லது பகுதி ஊனத்திற்கு ரூ. 1.50 கோடி வரை
|கால ஆயுள் காப்பீடு
|ரூ. 20 லட்சம் வரை உள்ளமைக்கப்பட்ட கால ஆயுள் காப்பீடு; டாப்-அப் மூலம் அதிகரிக்கும் வசதி
|சுகாதாரக் காப்பீடு
|தமக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் விரிவான சுகாதாரக் காப்பீடு; விருப்ப டாப்-அப் வசதி
|கார்டு மற்றும் டிஜிட்டல் பலன்கள்
|மேம்படுத்தப்பட்ட டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பலன்கள்; விமான நிலைய ஓய்வறை அணுகல்; வெகுமதித் திட்டங்கள்: கேஷ்பேக் சலுகைகள்
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு: வங்கி வசதிகள்
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு என்பது கூடுதல் வசதிகளுடன் வரும் ஒரு பூஜ்ஜிய இருப்பு சம்பளக் கணக்காகும். இந்தக் கணக்கு RTGS, NEFT மற்றும் UPI வழியாக இலவசப் பணப் பரிமாற்ற வசதிகளையும், காசோலை வசதிகளையும் வழங்கும். இந்தக் கணக்கு வீட்டுவசதி, கல்வி, வாகனம் மற்றும் தனிநபர் கடன்கள் போன்ற வகைகளுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதங்களையும் வழங்குகிறது. கூடுதலாக, ஊழியர்களுக்கு கடன் செயலாக்கக் கட்டணங்களிலும் குறைப்பு கிடைக்கும். கணக்கு வைத்திருப்பவருக்கு லாக்கர் கட்டணங்கள் எதுவும் இல்லை, மேலும் இது மற்ற குடும்ப வங்கிச் சேவைகளின் பலன்களையும் வழங்குகிறது.
